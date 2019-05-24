【圖輯】亞洲第一次「同婚登記」起跑：讓所有人團結在愛的旗幟下

總統蔡英文23日簽署由立法院三讀通過的《司法院釋字第748號解釋施行法》（同婚專法），並由行政院長蘇貞昌副署，正式公布。蔡英文表示，「讓我們所有人重新團結在愛的旗幟下。」也透過臉書分享。

總統府發言人丁允恭指出，蔡總統參考國際間的作法，有些國家元首對於重要法案，會將簽署法案的筆致贈給與催生這項法案關鍵的人物，因此，總統簽署同婚專法後，將這枝歷史之筆致贈給祁家威（台灣同性婚姻釋憲案申請人、同志平權運動者），祁家威則將總統的親筆函與筆透過台灣同志諮詢熱線協會的臉書分享。

而同性結婚登記也從今（24）日起跑，內政部次長陳宗彥日前表示，戶政系統沒有問題，可以照常上路，辦理方式跟異性結婚登記相同。截至17日止，預約要在今天辦理結婚登記的同性伴侶有289對。

內政部長徐國勇則提醒準備去登記的人要要備妥相關文件，分別是雙方的身分證、戶口名簿、印章（或簽名）、兩年內所攝正面半身彩色相片各1張、換發身分證工本費每張新台幣50元、結婚書約（需有2位年滿20歲以上證人簽名或蓋章）。若是要預約假日結婚登記，記得要在「3個辦公日」前申請。

對於內政部戶政司昨天公布的同性結婚書約，有人質疑特別強調是「同性結婚書約」，質疑異性結婚並沒有加註是「異性結婚書約」。內政部也發布新聞稿表示，只是作為民眾使用參考，並非法定格式，內政部在網路上也更新，即將上路的正式書約，沒有「同性」兩個字，也不會出現任何歧視性用語。

蘇貞昌上午特別在行政院院會中指示，請政府部門服務的同仁要率先以身作則，不論信仰、價值取向為何，在從事相關業務服務時，請一視同仁，以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行。

「婚姻平權大平台」也發佈新聞稿，台灣的同志終於可以和身邊的異性戀朋友一樣，在2019年5月24日這天跟身邊的另外一半登記結婚，拿到配偶欄上有對方姓名的身分證。

1986年，祁家威一個人在麥當勞召開記者會公開出櫃、到法院辦理公證結婚被拒絕；在30年後，為了同志平權奮鬥不懈的他也來到現場擔任證人，為新人祝福。

亞洲第一對同志新人結婚登記相吻慶祝（由左至右：簡莉穎（LiYing Chien）、厭世姬（Cynical Chick）、小玄（Shane）、小銘（Marc））｜Photo Credit: 婚姻平權大平台

去年年底正式開始交往的知名插畫家厭世姬和知名劇作家簡莉穎，今天也來辦理結婚、接受祝福的新人之一。雖然厭世姬失去自己的家人，不過結婚讓她可以建立自己的家庭，兩個人彼此很合拍、相愛，同時又希望給對方更實際的保障，今兩人也在戶政事務所完成結婚登記。

婚姻平權大平台24日在台北市信義區戶政事務所舉辦「亞洲第一同志新人結婚登記記者會」，圖文作家厭世姬（前右）、劇作家簡莉穎（前右2）等盛裝出席，率先登記｜Photo Credit: 中央社

大學體育課認識並交往超過12年的小銘和小玄，在2018年初於蔡健雅演唱會上求婚成功，開始在社群媒體上分享滿滿的幸福，今天正式的辦理結婚登記後，下個月也將舉辦兩人的婚禮。

同志伴侶結婚登記24日開始，同志伴侶小銘（右）和小玄（左）前往台北市信義區戶政事務所辦理結婚登記，兩人更換身份證後，開心展示配偶欄名字｜Photo Credit: 中央社

曾在10年前於花蓮舉辦婚禮，每日享受平實幸福早晨時光的作家陳雪和早餐人今天也完成結婚登記，他們因為深愛著對方，想要一起進入愛情的另一個階段，希望共度人生，分享彼此所有，一起終老。陳雪老師表示：「婚姻是相愛的兩個人的一種結盟。這個結盟是自由、自主也是自願的，不是一種拘束，而是共同的意願，開始與結束都出於自願，絕不勉強。」

知名作家陳雪（Xue Chen）和早餐人（Anotonia Chen）順利結婚登記並開心相吻｜Photo Credit: 婚姻平權大平台

7年前舉辦過由釋昭慧證婚的台灣首次女同志佛化婚禮的美瑜和雅婷，也等到能夠登記的這一天，徵得爸媽同意在證人欄位簽名祝福。這7年來他們持續努力與雙方家人相處，但始終很擔心因為沒能登記，在許多關鍵時刻不能陪在身邊，今天也終於順利的完成結婚登記。

7年前舉辦過首次佛化婚禮的雅婷（Ya-Ting）和美瑜（Mei-Yu）今終於順利結婚登記｜Photo Credit: 婚姻平權大平台

台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯是婚姻平權「民法修正草案」的起草人之一，身為法學博士的他主要研究興趣包括歐盟法、法國社會法（勞動法及社會安全制度）與經濟法，從學生時代開始便長期參與性別及環保運動。2009年從法國回台，受到當時在婦女新知基金會工作的簡至潔邀請，加入推動《同性婚姻法》小組，並共同成立「伴侶盟」，後來許秀雯與簡至潔也成為彼此的太太。

伴侶盟創辦人律師許秀雯（左）及伴侶盟秘書長簡至潔（右）24日到台北市中正區戶政事務所辦理結婚登記，兩人露出幸福笑容｜Photo Credit: 中央社

伴侶盟創辦人律師許秀雯（左）及伴侶盟秘書長簡至潔（右）24日到台北市中正區戶政事務所辦理結婚登記，簡至潔為許秀雯戴上戒指｜Photo Credit: 中央社

伴侶盟創辦人律師許秀雯（右2）及伴侶盟秘書長簡至潔（右）、伴侶盟理事長Alex（左2）及其伴侶Joe（左），後者愛情長跑11年，24日到台北市中正區戶政事務所辦理結婚登記，兩對新人開心接受媒體訪問｜Photo Credit: 中央社

同婚登記24日上路，同性伴侶吳暐樂（左）、岩湘蓁（右）成了台南第一對完成登記的佳偶，看到身分證配偶欄有著對方的名字，兩人高興地比起「YA」的勝利手勢｜Photo Credit: 中央社

同性伴侶24日起可到戶政機關辦理結婚登記，高雄市多對同性伴侶一早就前往辦理並換發證件，開心合影留念｜Photo Credit: 中央社

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核稿編輯：楊之瑜