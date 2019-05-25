《生死接線員》的誤導：器官捐贈不是用「勸」來的

文：Icu醫生陳志金

「爸爸你這輩子辛苦了！」

「人家以前都說你沒出息，我現在可以跟人家說，你救了很多人！你放心，孩子我會好好照顧他們～」

每一次停在手術室門口，聽到這些道別，都會忍不住掉下眼淚。

協調師最後再貼近病人的耳朵做最後的叮嚀。

上個星期六看完《生死接線員》，本來要來寫一篇評論的，但是心情卻異常的沉重，遲遲不能動筆。我一直對這部片子抱著很高的期待，但是，卻又擔心一些處理得不夠清楚的劇情，會誤導觀眾對器官捐贈的想法。

我們一直看到，菜鳥協調師雨讀，不斷的拿著器捐同意書，去「勸」家屬簽。甚至發生她被外科醫師批評是「秃鷹」（意指像秃鷹般在空中盤旋，對即將死亡的人的器官虎視眈眈）、被家屬說為何人死了之後，你們還要奪取他的器官、甚至懷疑協調師是否有什麼好處？上一集還穿插了檢察官要悍衛死者的權益而暫時不簽同意書、還有院長會盯器官移植的績效（KPI）的情節。這些或許是為了戲劇張力，但是看在實際參與器官移植的醫療人員眼裡，是非常難過的。所以，忍不住，在今天又完成一例器官捐贈之際，來澄清一些事。

不會有醫院這麼明顯地在盯器官移植的績效

最好是有醫院移植還訂KPI咧，有的話，頂多也是在醫院評鑑時，會被唸說平日宣導推動不力。

其實，器官移植占不了醫療的多少業績。所以再重申一次，醫院沒有要求要達到什麼績效（KPI）、也沒有所謂一定要完成幾件器官捐贈這些事。

請民眾不必擔心，醫院不會為了要什麼績效，就一定非得「勸」你幫家人簽器捐同意書的。

器官捐贈不是用「勸」來的

個人不喜歡用「勸」這個說法。影劇中把社工師和協調師兩種角色混在一起，個人是不太認同的。

先讓各位來瞭解一下，臨床上實際的情形。

以腦部外傷為例，病人的主治醫師，一開始一定會告訴家屬，醫療團隊會盡全力去治療，不會提到器官捐贈，因為這時候非常容易讓家屬誤會，以為醫療團隊都不積極治療，只想要病人的器官，這樣的誤會是很可怕的，也很容易會出醫療糾紛。

但是昏迷指數三分（最低分）的病人，我們是會同時通報社工師的。必須強調的是：社工師最主要的任務，是來關懷家屬，看看心理上、經濟上有沒有需要協助的地方，並不是來「勸募」器官。

社工師和第一線醫療團隊，是以「真心關懷」出發，讓家屬感受到醫療團隊，對病人與家屬的關心，並建立互信的基礎。社工師的角色非常重要，他們會陪伴著家屬渡過最難過的時刻，直到家屬心情比較平復。

同時，醫療團隊在盡力治療後，病人的昏迷指數仍然只有三分、腦幹功能喪失（臨床上會先看三項：瞳孔對光無反射、無自咳能力、無自行帶動呼吸器能力）這個時間點，才會請社工師，非常謹慎的向家屬提出器官捐贈的選項，並小心翼翼的試探家屬對器捐的「意願」，並不會「大辣辣」的拿著同意書問家屬要不要簽？這個過程，社工師真的都是如履薄冰，要一再的注意家屬的反應，不能破壞了辛苦建立的信任關係。這個時候，其實最重要的是「轉念」。

當家屬悲傷之餘，開始意識到病人將無法再繼續維持生命時，此刻如果能夠引導家屬轉念，就有可能可以促成器捐：

「他平日為人如何？」 「他很喜歡幫助人啊～」 「那你有聽過器官捐贈嗎？想要進一步瞭解嗎？」

當家屬有意願的時候，我們的協調師才會介入，主要在提供各種器捐的資訊與說明，也不是在「勸」家屬，只是在家屬「轉念」之後，支持他們的想法、協助釋疑、讓他們更堅定自己的意志去做這個困難的決定。這時候的遠親朋友，拜託不要去指指點點別人的決定。我也會跟家屬說，如果有其他家們有不一樣的看法，或是不瞭解，可以請他們過來，我會跟他們一一說明，幫助家屬解除他們面對其他不同聲音的壓力。

圖片來源：作者提供

這樣的「轉念」，在有些家庭可以發生，有些家庭則不行，家屬只能繼續沈浸在悲傷的情緒中。其中並沒有什麼對錯，無論是否有「轉念」，我們的社工師，也一樣會盡責的陪伴家屬。

對家屬來說，「轉念」是需要時間的，每個家庭的進程不一樣，有些幾天，有些則需要一兩週，我們不會去催促，也不會讓家屬有任何「不捐會怎樣？」的壓力（影劇中，為了讓另外一位等候器官移植的病人，而去勸另一位病人的家屬捐器官，這種利益衝突的事，現實中也不太可能發生）。

這樣的轉念，實際上，對家屬來說，也是一種治療：會讓家屬從悲傷中暫時跳出來，去思考「我要如何幫助親人去完成他的心願？」、「原來我的親人，可以幫助這麼多人、幫助這麼多個家庭......」

家屬將來再回憶起痛失親人的時候，除了悲傷的情緒以外，還有一種「溫暖」、「感恩」與「圓滿」的心情。

所以我說，器官捐贈不是勸來的，是在家屬轉念之後自然形成的。而家屬能夠有這樣的轉念，是出於家屬對親人的「愛」、想要為親人做一點事，也是因為醫療人員的關懷、陪伴與彼此的信任。

醫療人員所做的事，不是拿著同意書、追著家屬簽，而是肯定家屬的決定、堅定家屬做決定的信念而已。

提供一些說明，希望大家不要對一部題材這麼好的影集，產生什麼誤解。

本文經Icu醫生陳志金授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航