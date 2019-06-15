想維持心血管健康，你的伏地挺身能夠做至少40下嗎？

運動有益健康大家都知道，研究的確顯示運動有助心血管疾病、肥胖、代謝症候群、血糖控制、失智症、抗衰老等。有沒有一個簡單有效又方便的指標運動，可以預測疾病的風險呢？（文末有圖片總結可下載）

有，伏地挺身。

伏地挺身護你心

美國哈佛大學針對1000多位活躍於職場的中年男性做了10年追蹤研究，結果顯示，那些能夠一次做至少40下伏地挺身的人，比起10下都做不到的人，10年追蹤下來，心血管疾病發生率減少96％。研究結果刊登在2019年2月權威醫學期刊，《美國醫學會雜誌》（JAMA）上。

心血管疾病是目前全世界主要的死因之一，在台灣，2017年國人十大死因當中，心臟疾病及腦血管疾病分居第二名及第四名，可見心血管疾病在全球是重要的健康威脅，而且看來還會持續下去。

美國哈佛大學針對1000多名在職中的男性消防隊員做研究調查，想看看有沒有一個方便、有效、省時省力不花錢又好執行的簡單運動指標，能夠預測未來的心血管疾病（包括冠狀動脈心臟疾病、心衰竭、心因性猝死等）的發生。

通常我們會想到的可能是像跑步這類的運動，但這類運動需要器材及標準化作業，而且跑起來也會費時較久時間。這在一般門診看診空間跟時間的限制下，不容易被普遍執行。

而伏地挺身（push-up），簡單、立刻可以做，夠強壯的做40下花不了3分鐘，而做不到10下的大概幾秒鐘就不行了，也不需要額外的器材，所以簡單、不花錢、好執行、又省時。

研究中這些男性年紀介於21－66歲，平均年齡39.6歲，平均BMI是28.7（以台灣的BMI標準是屬於肥胖，但或許是肌肉的重量也不一定，研究中並沒有進一步分析身體組成），根據他們一開始的健康檢查紀錄及伏地挺身體適能檢測，以及日後定期每年的健康檢查紀錄，追蹤了10年。

經過數據統計分析，納入年紀及BMI的因素考量，結果顯示，一開始能夠一次做至少40下伏地挺身的人，比起那些做不到10下的，心血管疾病發生率明顯減少，而且是減少96％，非常顯著，指標性甚至比跑步運動還要高。

學者們因此認為，伏地挺身是一個評估未來心血管疾病發生率的簡單、快速又方便的方式。

「哇！太好了，那我趕快來練伏地挺身，只要練成了心血管疾病就會減少，我就無敵了。」有這麼簡單嗎？

回過頭看看這個研究結果，表面上我們看到的是會做伏地挺身的人，心血管疾病發生率是降低的，但不要就簡化成「伏地挺身＝心血管疾病降低」這麼簡單。

有幾點我認為值得思考，也是論文中沒有顯示出來的資料：

一、平常沒有在練身體、沒做過伏地挺身的人，可能一次要做5下都很困難；而那些一次能夠做至少40下的人，一定是有夠強的肌肉及肌耐力才有辦法。而會有這樣足夠的肌耐力，當然不是一兩天就練成的，很可能平常就有健身運動的習慣，所以不只手臂、胸肌、上半身的肌肉，甚至包括下半身及全身的核心肌群都有一定的水準。

二、而足夠的肌肉量本來就是有助於減少心血管疾病及代謝性疾病，如前面我所述，BMI平均28.7雖然比較高，但沒有身體組成分析的資料，無從得知肌肉佔多少比例，或許是肌肉發達所以體重比較重也說不定（別忘了這些人是消防隊員）。若是因為肌肉重，那其實是好事。相對地，肌少症（sarcopenia）是現在台灣高齡化社會的重要健康問題。

三、呈第一點所述，有健身運動習慣的人，通常也比較會注意自己的飲食跟生活型態是否健康。所以當然，罹患慢性疾病（如心血管疾病）的風險也是比較低的。

四、研究對象是目前仍活躍於職場的中年男性，而他們的工作是消防隊員，雖然不知道美國的消防隊員平時如何訓練，但可以想見，要在危急的火災發生後趕到現場緊急救火，體力跟耐力應該是不能太差才是。所以這個工作有別於一般上班族的靜態工作。因此對於女性及其他年齡層或其他工作的人，乃至於所有族群是否也適用，尚待更大規模的研究來為我們解惑。

然而，整個來看，我認為朝「40下伏地挺身」這個目標是好的。

因為，為了達到這個目標，你需要透過其他的條件配合才做得到。包括足夠營養攝取讓自己長肌肉、規律的練習、適度的休息不讓自己受傷、持續的時間累積……也就是整個飲食營養、運動及生活型態可能都會為了這個「目標」而開始改善，甚至時間一久，這整體的改變就形成了你的健康習慣，而這才是真正減少心血管疾病及慢性疾病的根本關鍵。

「伏地挺身」只是一個指標，一個在門診就可以立馬執行且方便有效，用以評估肌耐力、體適能及未來心血管疾病風險的指標，而指標背後更大的意義是為了達標，讓整體生活型態更健康，達到促進健康、預防疾病的效果，這才是真目的。

所以，快，開始做伏地挺身吧！

Photo Credit：吳佳鴻醫師

本文經吳佳鴻醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

和稿編輯：翁世航