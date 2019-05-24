台灣同婚合法了，「兩岸同婚」可能採在台驗證、登記制

（中央社）台灣今（24）日將開放同婚登記，內政部日前表示，跨境同婚部分，台灣民眾與外交部認定同婚合法的26個國家外籍伴侶，同樣可以辦理登記。不過，「兩岸同婚」可能無法一蹴可幾，但未來可能採在台登記制。據了解，為避免外界誤解阻擋同婚，海基會今天起也將取消驗證中國人士單身證明時，加註不可作為結婚登記用的戳章。

立法院會17日三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》（同婚專法），保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。該法自108年5月24日起施行。

親民黨立委陳怡潔20日關注內政部針對跨境同婚的整體規劃，內政部次長陳宗彥說，除了國人以外，依照專法意旨、釋憲精神，同樣在5月24日可以施行的，是國人跟相對當事人國家也是同婚合法的狀況下，一樣可以辦理，目前外交部統計同婚合法的國家是26國，以外交部認定為基準。

根據外交部統計，26個承認同婚制度之國家包含：荷蘭、比利時、加拿大、南非、西班牙、美國、澳洲、奧地利、巴西、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥、紐西蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、英國、烏拉圭、阿根廷。

兩岸同婚配套：取消中國人士「單身」驗證禁結婚戳章

依現行兩岸婚姻機制，台灣民眾必須先赴中辦理結婚，領取結婚證明後，回台透過海峽交流基金會文書驗證，接著才能透過內政部移民署申辦陸配來台「團聚」，通過訪談、取得「團聚證」，雙方才能在台登記結婚。由於中國目前未通過同性婚姻，依照上述程序，兩岸同志伴侶無法在台登記結婚。

陸委會發言人邱垂正9日曾表示，目前研擬讓兩岸同志伴侶依兩岸條例相關規定，在台成立同性婚姻關係。陸委會副主委陳明祺23日則坦言，由於專法上周才通過，兩岸同婚配套現在才能研擬。

不過，陳明祺指出，同婚專法上週三讀通過後，相關機關才能依照確切條文研擬相關配套，包含來台路徑、事由、面談機制、登記程序等行政管理措施，目前均在盤整、修訂，「沒有時間表，但相信不會曠日廢時」。

現行法規並未開放中國人民以「辦理結婚」事由申請來台。因此，中國人士以觀光、自由行、商務活動等事由來台，無法在台灣辦理結婚登記。中國人士申請單身證明驗證，海基會也都會加註「不得作為結婚用途」。

假設未來開放中國同性伴侶來台登記結婚，上述規定勢必有所調整。

但為了避免造成「阻礙同婚」的誤解，海基會即日起取消驗證中國人士單身證明時，註記「不得作為結婚用」的機制。發言人管安露上午受訪時表示，這項議題過去在海基會已長久討論，這次取消主要的是讓業務回歸文書驗證本質，不做用途評斷。未來兩岸同性伴侶在台登記結婚，也能適用。

除此之外，相關機關正以不異動原有異性婚姻登記機制為前提，積極規劃一套全新的兩岸同婚驗證、登記制，估計只會動用行政配套措施，不需修法。

初步構思包含，開放中國同性伴侶來台進行單身驗證、面談等，並可能採取漸進式，先開放長期居住在26個同婚合法國家的第3類中國人士，與台灣伴侶在台登記同性婚姻，未來再逐步擴及一般中國人士等。

陸委會副主委陳明祺也在記者會提到，中共打壓同運團體，顯示威權政府所管制的不僅是人民的政治權利，甚至連人相愛的權利都要管束。希望中國能夠早日讓所有相愛的人，都能有結婚的權利，也能更全面保障人權、保障民主，台灣會是很好的指標。

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核稿編輯：楊之瑜