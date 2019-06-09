《個人化財務報表，最強理財術》：與其東扣西減省小錢，不如想辦法賺大錢

文：富田和成

過度社交讓你更窮，如何抵抗誘惑？

其他額外且難以控制，甚至還很容易出現波動的支出，就屬「交際費」了。由於20多歲的年輕人周遭多半是未婚人士，相約出遊的機會大概也非常多，因此妥善選擇適當邀約便顯得十分重要。

其中最困難的是，該如何和公司的同事來往。我想有許多人會在下班之後或週五晚間，因為想讓自己放鬆一下，常不自覺地跟著同事出去喝酒。雖說與人交流也相當重要，但要是每個禮拜都出門交際，想必只會阻礙自己抵達目標的腳步吧。

我所能想到的應對方案，就是自行制定「公司例行聚會一定出席，其餘個別餐會等私下聚會大約兩個月左右參加一次就好」的規則，並且嚴格遵守。

或許有些人會覺得兩個月一次的頻率太低，但如果公司本身就會舉辦新年餐會、同樂會或歡送會等活動，工作以外的交流機會絕不可能徹底消失。所以減少交際應酬的頻率，將有助於節省大把的金錢和時間。

我個人也常接到許多邀約，每回都得想盡辦法推辭。然而，在我下定決心出國念商學院以後，排除為了收集相關資訊非出席不可的場合以外，所有聚會邀約我一概拒絕參加。

話雖如此，在我腳踏實地進行留學準備的那段時期，每當公司的工作告一段落，我也常常想偷懶出門去喝兩杯。不過，我努力一次又一次地抵抗各式各樣的誘惑，為了出國留學逐步增加花費於學習方面的時間。

為了抗拒誘惑我可是做足了功課。比方說，盡可能將補習班的課排在禮拜六早上第一堂。這麼一來，就能在上課前一天晚上有效按捺住「想出門喝酒」的衝動。禮拜五晚上必須做好補習班作業，再加上隔天早上要早起的適當壓力，發揮了良好的效果。

當然，為了滿足精神上的需求或維持健全的人際關係，有時和志同道合的夥伴一起出去喝兩杯也是必要的。此時，在第一家店喝得意猶未盡的一群人，自然會想找「下一家」續攤，在此之前，我會用手機提前設定好每隔一小時就提醒自己「明天早上得去補習班」的鬧鐘，藉此讓我想起隔天的課程──這招總是能幫助欲罷不能的我做出離席回家的聰明決定。

即便是一起出來喝酒的同伴們，我想大概也不好意思去扯發憤用功朋友的後腿才對。回想起來我總是在大家一片「辛苦了，好好加油喔。」的鼓勵下，獨自一人離席回家。只要事先找到自我克制的對策，就能打造出有利於持續為留學而努力的讀書環境。

雖然當年我的生活過得既孤獨又難受，但只要讓PDCA持續運作，投入金錢和時間，那個「深信自己絕對能夠達成目標」的想法，一定能夠變成堅不可摧的信念。

與其省小錢，不如想辦法賺大錢

除此之外，透過優化個人稅率以控制支出，也可以有效地改善損益表的內容。即使提高薪資收入、從股票等投資獲利，增加的所得還是得要課稅；然而被扣除掉的成本，卻不需要支付任何稅金。

舉例來說，被列為課徵項目的收入如果成長10％，多出來的10％也會被課稅，但倘若能把同一課徵項目的收入壓低10％，會被課徵的就只有剩下的90％。如此便可藉以優化個人的賦稅支出。正因為如此，有些人在收入增加的時候會把錢投入在不動產等投資，再將投資的資產提列折舊，以抵銷薪資成長的部分。

Photo Credit：方言文化

要是因為想增加收入，而只顧著增加收入，最終卻落得賦稅額暴增的下場可就得不償失了。維持現有收入、減少支出，反倒讓儲蓄效率提升的案例所在多有。因此具備以上概念也是相當重要的事情。

以日本為例，現行日本所得稅的最高稅率含地方稅可達55％，不過金融投資所得的稅率一律為20.315％，因此當所得成長超過一定額度，透過金融投資增加所得能夠保留更多資金，也是不爭的事實。

只不過，希望各位在省錢的時候有一點務必注意，那就是要去思考「真正的省錢」＝「最佳本益比」。

以1日圓、10日圓為單位的記帳本，就是麻煩又沒效率的代表。若是因為「這個月有可能超支」而把午餐的花費從500日圓（約142台幣）壓到200日圓（約56台幣），每個月也只會多出6000日圓（300日圓×20天）。像這種只在小地方省錢的傢伙，才更有可能隨意花1至2萬日圓去搭計程車、參加聚餐。

想省錢的時候最重要的是著眼大局，並避免陷入「見樹不見林」的窘境。好好運用手上每一分錢固然重要，但與其把心力放在小錢上，倒不如用心思考更有效率的節約方案，或者找出能夠賺更多錢的途徑，這才是合理有效的做法。

書籍介紹

《【個人化】財務報表，最強理財術：用PDCA和心智圖，把自己當公司管理，讓「花錢」連本帶利滾回來，「人情債」都化為「大筆財富」》，方言文化出版

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作者：富田和成

譯者：黃昱翔

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航