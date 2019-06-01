《來自天上的醫學》：一位復健專科醫師，為何開始學起「遠絡醫學」？

文：陳炫名

我是一位復健科專科醫師，真的很高興也很感恩能夠接觸到遠絡醫學，讓我在醫師的生涯中對疾病的想法及醫者的角色，有了不同的視野與定位。

當初接觸到遠絡醫學像是無心插柳，也像是冥冥中自有註定。因為在家中信箱收到遠絡醫學上課的宣傳單，初期也不以為意，但是在第二次收到傳單時，看到了其他醫師學習後的經驗分享，其中有一位同樣是復健科醫師的分享，而他的分享影響了我，我決定來聽聽看什麼是遠絡治療？這治療居然誇口沒有消除不了的疼痛，於是我報名了遠絡的基礎班。

冥冥之中有安排

在基礎班上課時，研創此法的柯尚志醫師講了遠絡的基本概念，和分析西醫和中醫的缺失。看了一下在場所有的學員，全部是醫師背景（因為沒有醫師資格者不能參加，有西醫師、中醫師和牙醫師）；課中，大家或許無法全部同意柯醫師的說法，但也沒有一位醫師能夠指出柯醫師錯誤的地方。最後課程結束時，柯醫師為了證實遠絡治療的效果，當場徵求現場的學員──身上有疼痛的醫師上台，柯醫師要當場治療給所有的人看。

當時，我的右側肩膀肩峰鎖骨韌帶正因為受傷疼痛大約有半年之久，原因是背過重的電腦側背包，而被側背包的帶子壓傷。這半年來我停了最喜歡的羽毛球運動，也偶爾做些物理治療，但是仍會疼痛。那一天上課時我的右側關節仍不時覺得酸痛，舉高時疼痛更是加劇，於是衝上了台。

柯醫師問了我的情形之後，就在我的手上用兩支棒子按了起來，當時被按的地方頓時覺得異常疼痛；也不知道過了多久，柯醫師放下了棒子，叫我將右肩膀動動看，神奇的事情發生了，我右肩膀的疼痛居然好了7成以上，當時的心情是既驚且喜又惶恐。驚的是這遠絡治療的效果居然這麼好，喜的是我的肩膀有救了，可以很快地回球場報到了；惶恐的是，疼痛是我們復健科常見的病症之一，已經有十幾年復健專科醫師資歷的我，事實上並無把握第一次治療就能幫病人將疼痛降得如此之多。而在場的醫師並不是只有復健科醫師，還有家醫科、內科、骨科、耳鼻喉科等等其他專科醫師，也有中醫及牙醫師，那我未來門診的潛在病人不就大幅減少？所以當下我就決定要好好地學習遠絡治療這門醫術。

當天被柯醫師按完後雖然疼痛減輕，但並不是全好了，也擔心回去後疼痛又復發，所以就問柯醫師回去之後怎麼辦？柯醫師說回去之後照著按壓就好。上完課之後，回去亂壓了三天，右肩膀疼痛居然全好了，更加深了我學遠絡的想法，就這樣踏上了遠絡學習之路。說亂壓是因為只上了基礎班，根本還不會遠絡的按點與按壓的技巧，連這樣也治療好了我的疼痛；所以學會遠絡也算是冥冥之中的安排。

「病人哭三次」給我的啟示

早期學遠絡是分為基礎班、初級班、中級班及高級班，每學一個階段，所能處理的症狀有所不同。譬如學完初級班，基本上就能處理一般疼痛問題，學完中級班，就能治療發麻的症狀和一些簡單的內科問題，以及一些難治性疼痛如帶狀疱疹後神經痛、三叉神經痛、複雜性區域疼痛症候群（CRPS）等。這時候可以逐漸理解到遠絡已經不再是一種治療的方式而已，而是有一套完整理論的「遠絡醫學」。上完高級班，對於腦部的問題，譬如說自律神經失調、腦部挫傷、中風、巴金森氏症等都能處理。

事實上遠絡醫學也一直持續在進步中，所以柯醫師後來又補充到了高二班，內容是現在西醫和中醫都沒有的脊髓病理病態的概念，讓遠絡醫師在治療上更能得心應手，治療效果更快更好。最後的研究班，講的是遠絡的生命醫學，內容提到宇宙的九大法則，更是讓人難以了解，需要更多琢磨與思考。

柯醫師常說，當你們遠絡醫學學到了某一個程度，你們的門診就會出現相對應的病人，這句話在我學遠絡的過程真的是證實不假。在初級班時，因為學的是遠絡治療的基本對應規則和疼痛處理，而我是醫院的復健科醫師，門診多的是疼痛的病人，所以就在門診認真的練習。當時篩選的病人大致有兩種：第一種是初診病人，尤其是腰閃到的病人；看著病人彎著腰手摸著疼痛處走進門診，經過遠絡治療後病人就可以直起身體走出門診，完全不用打針吃藥，病人直呼太神奇了。另一種是病人已經治療了一段時間，可是治療效果都不是很好，這時我會跟病人說我學了一個新的治療技術，可以幫助他減輕疼痛。經過治療後，病人通常會說緊繃的地方鬆了，譬如腰鬆了、膝蓋鬆了、脖子鬆了，疼痛減輕了，在幾次的治療後甚至全好了。

到了中級班課程學完時，出現了一個讓我印象非常深刻的病人。當時因為獲得安定鄉衛生所的支援，衛生所護士便跟當地的居民說：「有一位對疼痛治療很厲害的醫師要來看診。」並且聯絡了一位約莫70幾歲的老先生來給我看。記得那時是夏天，診間的冷氣強度有些不足，所以天花板還有一支吊扇旋轉著。老先生坐下來之後說，他罹患帶狀泡疹（俗稱皮蛇）後神經痛已經有一段時間，看過了無數的醫生，也吃了很多藥，甚至也去了斬皮蛇，可是每天還是很痛；病人在述說著他的病情時是面無表情的，好像症狀已經事不關己了。

我幫病人檢查後，他就皺著眉頭，我問他很痛嗎？他說：「都痛，但是可以忍耐。」治療完後看到病人眼眶紅了，我嚇了一跳，以為做錯了什麼事……趕忙問他怎麼了，病人說：「謝謝醫生！」因為他對於自己的病原本已經不抱任何希望，是衛生所的小姐一直打電話要他來看診，說到他都不好意思，所以才勉為其難地來了。

病人說他罹患帶狀皰疹後神經痛已經25年，這20幾年來跑遍了北中南各大醫院，包括台大、榮總、長庚、中國、奇美、成大等醫學中心，所有醫師的診斷都一樣，也都開了藥，但是一旦痛起來真的是生不如死，在之前長水泡的地方會有像電流在流竄、類似觸電的那種痛；而摸到皮膚時也會感到異常疼痛，連穿衣服碰到皮膚都會痛，發作時常常會在地上打滾。剛剛在問診檢查時，頭上的電風扇一陣一陣地吹，病兆處也一陣一陣地痛，意思是風吹到病兆處都會引起疼痛；可是隨著治療進行，這種痛居然逐漸在減輕，而現在治療完已經覺得不痛了。

「這25年來我找了那麼多的醫生，你是我遇到的第25位醫生，卻是第一個能將我的疼痛馬上減輕的醫生，我想我的病是真的有救了。」說著說著他眼眶又紅了，而我的眼睛也濕潤了，我真正能體會到柯醫師說的「病人哭三次」的意思了。

病人第一次哭是因為在述說他的疼痛時，因為疼痛而哭；第二次哭是因為病人在被治療時，被按壓到對應點造成疼痛的哭；第三次哭是因為多年來難治的疼痛不見了，而感動的哭。而我的眼眶濕潤是因為我何其幸運，能夠學到遠絡醫學，能夠真正幫助到這樣痛苦的病人；我感恩上天、感恩遠絡、感恩我的恩師柯尚志醫師。現在我們對帶狀疱疹產生的神經痛治療經驗是：一旦有神經痛的症狀產生，立即介入遠絡治療，病人都能很快地恢復健康，不會轉變成帶疱疹後神經痛。

書籍介紹

《來自天上的醫學：治痛革命，神奇的遠絡療法！》，木果文創出版

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作者：陳炫名

繪者：盧意煊

風靡日本，造福上萬病患的創新醫學。三次元的症狀，用四次元的診斷，五次元的治療，難治性疼痛、久痛纏身、疑難雜症……病因一目了然，不必吃藥打針，很多症狀都會痊癒。

肩關節疼痛、難纏的網球肘，竟然跟腰椎有關？大腿痛在遠絡治療下得朝胸椎找病因？頸椎引起手發麻、腰痛併腳發麻，不用拉脖子拉腰、免挨刀？三叉神經痛、帶狀皰疹後神經痛、中風、CRPS等難治性疼痛，甚至久痛不癒的疑難雜症病人，宛如找到了救星！而病人在診間常問的一句話竟是：「醫生，你怎麼都知道！？」本來就是這樣！遠絡醫學能突破現今主流及傳統醫學的局限，另闢蹊徑，在於它是真正可以揪出病因的醫學──用中樞四次元的診斷思維，回推病人主訴的病症（三次元），許多複雜的病因看來也就非常簡單，再以五次元宏觀來治療。這好比人的鼻子、嘴巴原本就長在那裡，有什麼道理？本來就是這樣！

Photo Credit：木果文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航