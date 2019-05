家有囍事：「閃婚」「天作之合」「走向紅毯另一端」英文怎麼說？

看完每個人對於婚姻不同的詮釋,你是不是對於成為另一個人的伴侶這件事,有了不一樣的感觸呢?說到婚姻(marriage),就少不了要談到結婚這件大事。今天,就讓我們來認識一些關於結婚的有趣說法吧!

求婚篇

結婚之前,常會來場浪漫的求婚記。求婚的英文該怎麼說呢?

propose to someone 向某人求婚

Ryan is going to propose to his girlfriend tonight.(Ryan今晚將要向他的女友求婚。)

ask for someone’s hand in marriage 請求和某人攜手共渡婚姻

這是一個很傳統也比較老式的說法,可以把婚禮上爸爸把女兒的手交給老公這一幕一起聯想。

He got down on one knee and asked for Jane’s hand in marriage.(他單腳跪下並且向Jane求婚。)

pop the question 求婚

pop有「突然冒出」的意思,其中的question其實就是我們常常聽到的Will you marry me?(你願意嫁給我嗎?)這個說法是描述求婚的口語說法,很常看見喔!

Jane has been waiting for Ryan to pop the question for many years.(Jane 已經等 Ryan 的求婚等好幾年了。)

say yes 說我願意

剛剛前面提到求婚常會用的這句Will you marry me?其實是個yes / no的問句,所以如果你答應求婚,我們就會回答yes。

I hope Jane says yes tonight.(我希望Jane今晚可以說我願意。)

結婚篇

說了我願意之後,邁入結婚這一關。結婚最主要用到的字就是marry,而且有各種不同的說法可以自由運用。

get married 結婚

My parents got married on November 11, 1988.(我的父母親在1988年11月11日結婚。)

那另外當我們要表達「嫁給誰、娶了誰」其實也都是用marry這個字喔,例如:

My mom wants me to marry Jane.(我媽媽想要我娶Jane。)

Jane is married to Ryan.(Jane嫁給Ryan了。)

tie the knot

這個說法字面的意思是「打個結」,其實就延伸出「結婚」的意思。那這跟前面提到的一些說法一樣,也是很口語的用法。

Jane and Ryan decided to tie the knot this year.(Jane和Ryan今年決定結婚。)

say I do

對應到求婚會講的say yes,結婚用的說法則是I do。這個說法是在婚禮上,新郎與新娘在交換誓言後,最後會以Yes, I do.來承諾對方,表示我願意與面前這個人共度一生。

walk down the aisle 走向紅毯另一端

婚禮上,新郎新娘進場時,都會走上一段紅毯,接受親友的祝福。這個說法也就延伸成口語上表達「結婚」的說法囉!

Jane is going to walk down the aisle with Ryan later this year.(Jane今年將要和Ryan結婚了。)

get hitched

字面的意思是「被拴住」,這就會延伸來表示兩個人「結合」的意義,也就是「結婚」了。

Jane and Ryan got hitched this month.(Jane 和 Ryan 這個月結婚了。)

番外篇

另外,還有一些跟結婚有關的有趣說法喔!

an arranged marriage

字面的意思是「被安排好的婚約」,其實就是指父母親安排的婚約,也就是我們常說的「媒妁之言」。

a shotgun marriage

這就是我們中文常說的「閃婚」,是指很突然舉行的婚禮。

a match made in heaven

結婚時,我們常常會祝賀新人,其中這個說法就等同於中文的「天作之合」。用來形容新人非常相配的意思喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈我們「結婚」了,除了「get married」還能怎麼說?〉為題發表

