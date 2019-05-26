家有囍事：「閃婚」「天作之合」「走向紅毯另一端」英文怎麼說？

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我們想讓你知道的是
說到婚姻（marriage），就少不了要談到結婚這件大事。今天，就讓我們來認識一些關於結婚的有趣說法吧！
看完每個人對於婚姻不同的詮釋，你是不是對於成為另一個人的伴侶這件事，有了不一樣的感觸呢？說到婚姻（marriage），就少不了要談到結婚這件大事。今天，就讓我們來認識一些關於結婚的有趣說法吧！
求婚篇
結婚之前，常會來場浪漫的求婚記。求婚的英文該怎麼說呢？
- propose to someone 向某人求婚
Ryan is going to propose to his girlfriend tonight.（Ryan今晚將要向他的女友求婚。）
- ask for someone’s hand in marriage 請求和某人攜手共渡婚姻
這是一個很傳統也比較老式的說法，可以把婚禮上爸爸把女兒的手交給老公這一幕一起聯想。
He got down on one knee and asked for Jane’s hand in marriage.（他單腳跪下並且向Jane求婚。）
- pop the question 求婚
pop有「突然冒出」的意思，其中的question其實就是我們常常聽到的Will you marry me?（你願意嫁給我嗎？）這個說法是描述求婚的口語說法，很常看見喔！
Jane has been waiting for Ryan to pop the question for many years.（Jane 已經等 Ryan 的求婚等好幾年了。）
- say yes 說我願意
剛剛前面提到求婚常會用的這句Will you marry me?其實是個yes / no的問句，所以如果你答應求婚，我們就會回答yes。
I hope Jane says yes tonight.（我希望Jane今晚可以說我願意。）
結婚篇
說了我願意之後，邁入結婚這一關。結婚最主要用到的字就是marry，而且有各種不同的說法可以自由運用。
- get married 結婚
My parents got married on November 11, 1988.（我的父母親在1988年11月11日結婚。）
那另外當我們要表達「嫁給誰、娶了誰」其實也都是用marry這個字喔，例如：
My mom wants me to marry Jane.（我媽媽想要我娶Jane。）
Jane is married to Ryan.（Jane嫁給Ryan了。）
- tie the knot
這個說法字面的意思是「打個結」，其實就延伸出「結婚」的意思。那這跟前面提到的一些說法一樣，也是很口語的用法。
Jane and Ryan decided to tie the knot this year.（Jane和Ryan今年決定結婚。）
- say I do
對應到求婚會講的say yes，結婚用的說法則是I do。這個說法是在婚禮上，新郎與新娘在交換誓言後，最後會以Yes, I do.來承諾對方，表示我願意與面前這個人共度一生。
- walk down the aisle 走向紅毯另一端
婚禮上，新郎新娘進場時，都會走上一段紅毯，接受親友的祝福。這個說法也就延伸成口語上表達「結婚」的說法囉！
Jane is going to walk down the aisle with Ryan later this year.（Jane今年將要和Ryan結婚了。）
- get hitched
字面的意思是「被拴住」，這就會延伸來表示兩個人「結合」的意義，也就是「結婚」了。
Jane and Ryan got hitched this month.（Jane 和 Ryan 這個月結婚了。）
番外篇
另外，還有一些跟結婚有關的有趣說法喔！
- an arranged marriage
字面的意思是「被安排好的婚約」，其實就是指父母親安排的婚約，也就是我們常說的「媒妁之言」。
- a shotgun marriage
這就是我們中文常說的「閃婚」，是指很突然舉行的婚禮。
- a match made in heaven
結婚時，我們常常會祝賀新人，其中這個說法就等同於中文的「天作之合」。用來形容新人非常相配的意思喔！
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈我們「結婚」了，除了「get married」還能怎麼說？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航