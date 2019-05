各種跟「夢」有關的英文：「wildest dreams」是什麼意思？

我們都曾有過作夢的經驗,今天的專欄教學要跟大家分享各種跟夢有關的英文,像是「惡夢」、「夢遊」、「白日夢」......等的英文究竟要怎麼說!

與晚上睡著時所做的夢不同,清醒時刻腦中的那些幻想、想像就叫做「daydream」,它可以當作動詞也可以當作名詞,常搭配的介係詞是about。

Stop daydreaming about marrying your ex! She has already moved on, and you two are never getting back together.(不要再做白日夢想著要跟你的前任結婚了!她已經放下,而且你們兩個不會再復合了。)

I used to daydream about being a vet. It's amazing that I actually made it!(我以前就常做著當獸醫的白日夢。竟然能真的辦到實在很不可思議!)