各種跟「夢」有關的英文：「wildest dreams」是什麼意思？

我們都曾有過作夢的經驗，今天的專欄教學要跟大家分享各種跟夢有關的英文，像是「惡夢」、「夢遊」、「白日夢」......等的英文究竟要怎麼說！

daydream 白日夢

與晚上睡著時所做的夢不同，清醒時刻腦中的那些幻想、想像就叫做「daydream」，它可以當作動詞也可以當作名詞，常搭配的介係詞是about。

Stop daydreaming about marrying your ex! She has already moved on, and you two are never getting back together.（不要再做白日夢想著要跟你的前任結婚了！她已經放下，而且你們兩個不會再復合了。） I used to daydream about being a vet. It's amazing that I actually made it!（我以前就常做著當獸醫的白日夢。竟然能真的辦到實在很不可思議！）

nightmare 惡夢、夢魘

The nightmare I had was really horrible. Though I can't remember the details, I was covered with sweat when I woke up.（我做的那個惡夢真的很恐怖。雖然我記不起來細節，但我起來的時候滿身是汗。）

sleepwalk 夢遊

這個字可以當作動詞，也可以當作名詞，那「會夢遊的人」就是sleepwalker。

Do you sleepwalk a lot? I wonder what it's like.（你很常夢遊嗎？我想知道那是怎樣的情況。） My brother is a sleepwalker, and he complains about it all the time.（我哥哥是個會夢遊的人，而他老是抱怨這點。）

dream a dream 作夢

Dream這個字可以當作名詞，但它也有動詞的用法喔，所以要表達「作夢」的時候，並不是搭配make，而是要用dream或是have。

I think I had a dream about food last night because I was so hungry when I woke up.（我想我昨晚應該是夢到了食物，因為我起來的時候好餓喔。）

wildest dreams 想都沒想過

Wild 這個字有表示「狂野的」的意思，那wildest dream字面上雖然是「最狂野的夢」的意思，但其實延伸的意思就是「某人從沒想過的事物」，常以片語形式出現：in someone's wildest dreams，或是never in someone's wildest dreams。

Never in my wildest dreams did I think we would become friends.（我想都沒想過我們會變成好朋友。）

In your dreams! 你做夢吧！

當某人跟你講了一件你覺得不可能發生的事情，而你要吐槽的話就可以直接用這句回答。

A: Adam will probably share his lottery winnings with me.（Adam 可能會把他的樂透獎金分給我。）

B: In your dreams!（你做夢吧！）

talk in someone's sleep 說夢話

因為說夢話就是「在睡覺的時候說話」，所以你可以說：

Is Rachel talking in her sleep?（Rachel 在說夢話嗎？）

a dream within a dream 夢中夢

It's weird to have a dream within a dream. It feels so real.（做夢中夢真的很奇怪。它感覺好真實。）

prophetic dream 預知夢

Prophetic意指「預言的、先知的」，因此prophetic dream就是指「預知夢」，表示這些夢好像是預言一樣，在做完夢之後就真的發生了！

Have you ever had a prophetic dream? It gives me goose bumps whenever a prophetic dream comes true.（你有沒有做過預知夢？每次預知夢成真的時候我都會起雞皮疙瘩。

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「預知夢」、「夢中夢」......這些與夢相關的英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航