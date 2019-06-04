《第五風暴》：美國農業部一年預算1640億，但絕大多數跟農業一點關係也沒有

文：麥可・路易士（Michael Lewis）

第一次看農業部預算書，才發現……

有一天，他收到美國農業部（The Department of Agriculture，簡稱USDA）的預算書，「當時我心想，既然叫農業部，應該就是拿錢給農民耕種的單位吧！」這是他第一次有機會仔細研究這個政府部門究竟在做什麼，結果發現他一直被「美國農業部」這名稱誤導了，事實上，這個部門的工作內容，絕大多數與農業一點關係也沒有。

舉個例子來說，農業部底下其中一項業務，是管理全美國一億九千三百多公頃的森林與草原。農業部也負責管理美國人吃下肚的所有動物，包括每年高達九十億隻的雞隻。此外，農業部之下還有各項大型科學研究計畫、多架用於空中消防的飛機，以及一家擁有二千二百億美元資產的銀行。還有，他們監控鯰魚養殖場、他們位在華盛頓特區的總部擁有一座射擊場、他們在屋頂興建養蜂場，用來研究蜂群崩潰症候群。在農業部工作的員工有時還會玩一種遊戲，稱為「這是農業部的業務嗎？」——先由某個人說出政府部門的某項奇特業務（例如，施放煙火驅離太過靠近機場的加拿大雁），然後由另一個人猜猜看，這是否屬於農業部的業務（施放煙火驅離加拿大雁，真的是歸農業部管）。

農業部每年編列的龐大預算（二○一六年為一六四○億美元）中，實際運用在農業的部分相當少，但農業部必須負責補助和管理所有美國農村的活動，例如針對貧窮家庭的小孩提供免費營養午餐。阿里說：「我看著預算書的內容，才知道原來我們家以前住過的公寓、我們去過的醫院、消防隊、鎮上的水源、電力等等，都是農業部補助的，就連我所吃的食物都是由他們支付的。」

二○一六年大選後，農業部員工為即將上任的川普團隊製作了詳細的交接報告，全部的文件厚達二千三百頁，裝訂成十三大冊。部門內許多員工是在農場或農場附近長大，在他們眼中，農業部是個務實的單位，自認跨黨派，比較沒有鮮明的意識形態。「我們希望能讓川普政府感受到我們的誠意，」其中一位負責交接計畫的員工說：「我們設法為他們打造很棒的辦公空間。」

為了接待川普團隊，農業部員工特別安排設備最好的行政大樓——威頓大樓——位於頂樓最好的辦公室，這裡擁有絕佳的視野，可遠眺國家廣場。他們從農業部豐富的收藏品中，挑選出最精采的攝影作品掛在牆上。他們重新採購電腦和辦公設備，建立新的工作站。後來當他們得知，川普所指派負責來農業部辦理交接的負責人，是曾經替百事可樂公司從事政治遊說工作的喬爾・列福特威區（Joel Leftwich）時，他們還特地買了一台迷你冰箱，裡面擺滿了百事可樂。

這就是他們在農業部工作的方式。他們不會想「川普怎麼可以讓一個向美國孩童推銷含糖飲料的人，來接手這個對兒童飲食擁有最大影響力的聯邦政府部門？」相反地，他們是這麼想的：聽說，他是個好人！

把資料從官網刪除，不可以再講什麼「氣候變遷」！

選後第一天，沒有人現身。到了第二天，依舊不見人影。

這太奇怪了。八年前，歐巴馬當選後的第一天，就派遣團隊來到農業部，更早之前的小布希也是如此。

第二天快接近下班時間，農業部員工只好主動打電話給白宮，詢問究竟發生什麼事。「白宮告訴我們，他們星期一會來。」其中一名員工說。但是到了星期一早上，農業部所有員工再度打起精神，準備要熱情接待新白宮團隊，結果還是沒有人出現。

接下來一個星期，都沒有任何回音。直到十一月二十二日，列福特威區才短暫現身一個小時。「我們原本以為，美國農村選民用選票助川普坐上總統大位，所以他一定會最先派人到農業部，」交接小組專員說：「結果，他完全不聞不問。」

選後一個多月，川普交接小組終於出現在農業部。ㄟ，也不能叫小組，因為只有一個人，這人就是「保護豐收組織」（Protect the Harvest）負責人布萊恩・克里潘恩斯坦（Brian Klippenstein）。「保護豐收組織」是由印第安納州石油大亨、大地主、川普支持者佛瑞斯特・盧卡斯（Forrest Lucas）所創辦，組織的使命宣言寫著「保護人民狩獵、釣魚、耕種、食肉、擁有動物的權利」，但事實上他們的主要目的，是要對抗像「人道社會」（Humane Society）這類動物保護團體。發起「保護豐收組織」的人顯然很擔心，如果愈來愈多人友善對待動物，就會有愈來愈少人食用動物。「這是一個非常詭異的組織。」常為《國家地理雜誌》（National Geographic）撰寫動物福利相關文章的瑞秋・貝爾（Rachael Bale）寫道。

農業部的職責之一，是管理人類與動物之間的衝突，例如當有人虐待動物，農業部就會採取法律行動。而川普竟然指派一個不關心動物福利的人，來接手農業部這項任務。儘管如此，農業部員工仍保持風度，沒有把川普派這種人來農業部的消息洩露給媒體，也沒有辭職表示抗議。

過程中，克里潘恩斯坦甚至只關心一件事，這件事無關動物保護，而是氣候變遷。「他到農業部來，是想知道這裡哪些人負責氣候變遷，」一位前農業部員工說：「他想知道負責氣候變遷業務的工作人員名字，但農業部交接小組委婉地拒絕了他的要求。」

老克（這是外界對克里潘恩斯坦的暱稱）告訴他們，交接工作搞定後，他就會回到密蘇里州的小牧場。但農業部員工都知道，老克顯然還沒搞清楚狀況：沒有任何人能完全搞懂農業部的所有業務。川普就職典禮前的幾個星期，克里潘恩斯坦與另外三位川普的人馬共四人，說要來聽農業部的簡報。結果，那天光是介紹農業部旗下的科學研究單位，就花了一個小時。一位前白宮資深官員說：「多數的聯邦政府單位不會舉行這種簡報，他們這麼做，只是為了作秀，川普派這些人這麼做的目的，只是為了告訴大眾他們有在認真交接。」

過去，總統就職典禮當天，農業部都會暫停辦公。因為農業部是唯一有辦公大樓設在國家廣場的政府單位。這棟曾是實驗農場的大樓，在就職典禮當天必須作為國民警衛隊與特勤局的後勤補給站。然而，就職典禮舉行前，一位川普代表打電話給農業部，說他希望當天農業部能夠照常上班，因為會有三十多名新進人員報到。

為什麼？這些新人為什麼這麼急著上班？為什麼要大費周章地讓當天原本沒有人辦公的大樓開門運作？更何況，在就職典禮當天要讓這些人進入辦公大樓相當麻煩，通常大樓的樓頂有狙擊手，地鐵站也會暫時關閉。一位歐巴馬交接小組的成員質疑，總統人事辦公室怎麼可能如此快速地完成這些新進人員的資格審查？

九個月後，著名網媒《政治家》刊登了一篇報導，揭露這些新進人員被錄用的過程，令人瞠目結舌。要知道，農業部這些職務當中有些年薪將近八萬美元，但《政治家》記者珍妮・霍普金森（Jenny Hopkinson）取得這批新進人員的個人履歷發現，川普指派來接任的人當中有卡車司機、電信公司職員、天然氣公司抄錶員、鄉村俱樂部度假小屋房務員、共和黨全國委員會實習生、香氛蠟燭公司老闆等等，這些人的履歷表上列出的工作技能，竟然有一項是「令人愉悅的行為舉止。」「許多（新進人員）只擁有少許或完全沒有任何聯邦政策的經驗，更不用說對農業有多深入認識，」霍普金森寫道：「有些人甚至沒有取得政府高階工作所需的證書，例如大學學位。」

但她指出，這些人都有一個共通點，就是：對川普死忠。

相關書摘 ▶《第五風暴》：被法律明定禁止涉入商業活動，那美國商務部要做什麼？

書籍介紹

本文摘錄自《第五風暴︰一個失控政府，一場全球災難》，早安財經文化出版

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作者：麥可・路易士（Michael Lewis）

譯者：卓妙容、吳凱琳、沈大

榮登暢銷榜！入選年度好書！歐巴馬+蜜雪兒與Netflix第一部簽約著作！

總統是國家的風險長，應帶領人民遠離風險！

剛動完手術的麥可・路易士，躺在床上看電視。他的暢銷書《橡皮擦計畫》才剛出版，正在想下一本書要寫什麼。

後來他看到新聞說，剛當選的川普提名前德州州長裴瑞（Rick Perry）擔任能源部長。「ㄟ……能源部是幹嘛的？」麥可心想，長這麼大，竟然從沒把政府的功能弄清楚過。

於是，帶著好奇心的他，造訪了十幾個政府部會，試圖弄清楚平常這些官員、公務員到底在幹嘛。

他這才發現，原來美國政府機構的實際功能，往往與名稱並不完全相符。例如「能源部」，最重要的任務其實並不是什麼顧名思義的制定能源政策，「農業部」絕大多數的工作內容，也「與農業一點關係也沒有」，至於常常見報的「商務部」，你可能以為就像我們的經濟部，是專門負責制定產業政策、掌管國際貿易的吧？錯了，商務部裡預算最龐大的業務，相信很多人猜不到。

英文版上市時，歐巴馬與蜜雪兒正好在籌備一家製片公司，計畫與Netflix合作。讀了這本書，歐巴馬很快就決定要買下《第五風暴》的版權，打算以書中一系列有趣的故事為素材，讓觀眾明白政府的運作，從你我吃的食物到搭的飛機，看看公務員們如何改善人民生活、保衛國家。

Photo Credit: 早安財經文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航