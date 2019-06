《第五風暴》：被法律明定禁止涉入商業活動，那美國商務部要做什麼？

文:麥可・路易士(Michael Lewis)

我以為商務部是管商業活動的,沒想到竟然是……

如同美國政府底下其他許多部門一樣,「商務部」這名稱,嚴重地名實不副。「商務部」主管的業務,大多和商業沒有任何直接關係,事實上,法律甚至明白禁止它涉入商業活動。

這個部門,肩負著美國人口普查的任務。它收集並分析所有美國經濟指標,幫助我們掌握整個國家的經濟概況。它旗下有專利商標局(Patent and Trademark Office),追蹤各項發明。另外,它還有個鮮為人知,但影響巨大的單位:美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology),裡頭雇用了好幾個諾貝爾獎得主。

在商務部每年九十億美元的經費中,光是美國國家海洋暨大氣總署就占用了五十億美元,其中一大部分是花在天氣預測上。每一天,美國國家海洋暨大氣總署收集兩次資料,而每次收集的資料數量,和國會圖書館裡所有的藏書加起來一樣多。

「商務部是最受大家誤解的部門,因為每個人都以為它和做生意有關,」歐巴馬政府前任商務部代理部長、現任威斯康辛大學(University of Wisconsin)校長莉貝卡・布蘭克(Rebecca Blank)說:「它提供的『公共財』(public goods)的確對企業幫助很大,但並不等於它直接負責主管商務活動。每一個來接任的部長,剛開始都以為商務部就是做生意的。事實上,貿易大約只占商務部業務的百分之十。」

商務部真的應該考慮正名為「資訊部」,或是改成「資料部」也可以。

不過,關於「認識美國政府」這件事,川普的意願不高,就算在他知道他即將當總統之後也一樣。

總統大選隔周的星期一,發生在其他美國政府機關的事也同樣發生在商務部,那就是:什麼都沒發生。好幾十位公務員等著向新政府開會做簡報,但等了一整天,沒半個人影出現。

商務部的員工原本以為,川普的團隊會派出交接小組來認識各單位的運作。過去八年中所有困擾歐巴馬的問題,接下來就要變成川普的問題了,但是,他底下的人似乎一點也不關心。「他們完全沒有派人來,」一位商務部資深官員說:「似乎對我們所有的一切都不感興趣,包括最重要的美國人口普查——好像他們一點都不在乎。他們只問了貿易相關的話題,還問了商務部一共有多少員工。」

直到一月初,還是沒人來交接美國國家海洋暨大氣總署,沒人知道下任署長是誰,沒人知道商務部下一步該怎麼辦。

其實,早在十一月月底,川普曾提名七十九歲的華爾街億萬富翁威爾伯・羅斯(Wilbur Ross)出任商務部長。兩個星期後,羅斯來和潘妮・普利茨克開了一次會。「他自己一個人來,」負責接待他的人回憶:「我大吃一驚,一位非常老的老先生獨自走進來,而且他顯然完全不曉得自己踢到什麼鐵板,也沒帶任何助理來。」

不過,他很快就踢到更麻煩的鐵板:消失的二十幾億美元。《富比士》(Forbes)雜誌記者丹・亞歷山大(Dan Alexander)仔細研究羅斯在入閣前交給政風辦公室(Office of Government Ethics)的財產申報書,發現羅斯申報的數目和他多年來告訴《富比士》雜誌記者的數字天差地遠。原本說有三十七億美元,怎麼申報時卻只剩七億多美元?

過去十三年,羅斯每年都會將財產清單寄給《富比士》雜誌,以確保自己在雜誌的「全美年度四百大富豪排行榜」上占有一席之地。羅斯告訴《富比士》雜誌,他的身價高達三十七億美元,不過,由於他無法回答《富比士》雜誌提出的某些質疑,所以最後《富比士》負責排名的編輯採取比較保守的估計,將他的財產減為二十九億美元。

亞歷山大是《富比士》雜誌負責編輯富豪排行榜的工作人員之一,他手上有雜誌社的所有檔案。「我覺得很奇怪,」他說:「數字相差這麼多,讓我心裡很不舒服。我打電話給羅斯,想聽聽他的解釋。」羅斯宣稱,原因很簡單:因為他在選舉之後、就職之前,將二十億美元的財產交付給為他的繼承人所設立的信託帳戶。

剛開始,亞歷山大以為是羅斯申報不誠實,故意向美國政府隱匿財產。但在他重新檢視資料之後,他才發現根本是羅斯過去一直在故意誤導《富比士》。「我找出以前的檔案,」亞歷山大說:「第一年我們雜誌將屬於他基金投資人的錢,誤算成他個人財產,我簡直不敢相信沒人注意到這個錯誤。他純粹靠運氣,才擠進富豪排行榜,不然他連上榜的資格都沒有。為了讓自己留在榜上,他繼續扯謊,一扯就是十幾年。」《富比士》雜誌很習慣有錢人故意誤導他們,但幾乎所有的人都是以多報少,想盡辦法不讓自己的名字出現在排行榜上。「在《富比士》的歷史上,只有三個人曾經花了很大的力氣想登上富豪排行榜,或試圖將名次推到比他們實際排名更高的位置。」亞歷山大說:「第一個是沙烏地阿拉伯的阿爾瓦利德王子,第二個是川普,第三個就是羅斯。」

真正的醜聞,不是羅斯向美國政府隱匿二十億美元,而是他本來就沒有那二十億。亞歷山大將他發現的事報導出來之後,「我接到許多威爾伯・羅斯以前的同事和下屬的電話,告訴我,他們很開心,終於真相大白了。」亞歷山大說。一位和羅斯共事二十五年、在羅斯舊公司擔任第三把交椅的前同事公開表示:「羅斯對於自己名字在榜上,完全不會良心不安。」他說。而川普挑了這樣一個人,來掌管我們國家最完整資料庫。

這美國國家海洋暨大氣總署是什麼東西?

到了二○一七年春,終於有一線曙光照進了商務部。川普邀請一位曾在商務部工作八年、前總統小布希(George W. Bush)的資深官員幫忙。「川普的人走進商務部,」這位小布希時代的官員回憶:「才發現商務部底下有個叫『美國國家海洋暨大氣總署』的單位,占用了商務部預算的百分之六十,然後他們說:『這他媽的美國國家海洋暨大氣總署是什麼東西?』」

這位官員飛到首府華盛頓,向羅斯介紹這個照理說他應該已經主政了好幾個月的部門。「事實上,它並不是主管貿易的機關,」他告訴羅斯:「它其實是主管科學與科技的部門,它的任務是收集巨量的資料,而美國國家氣象局則是其中最大的資料收集機構。美國國家海洋暨大氣總署同時負責管理漁業、製作海底地圖、維護船隻和飛機所收集的資料。從第三任總統湯瑪斯・傑佛遜總統(Thomas Jefferson)開始,美國便持續收集氣象和天氣資訊,只是當時直接儲存在傑佛遜總統的蒙蒂塞洛(Monticello)寓所中。沒有這些資料讓美國國家氣象局判讀,也就沒有一架飛機可以起飛,沒有一座橋可以興建,甚至沒有一場戰爭可以進行——至少無法好好地打。天氣資料同時也是氣候資料,就算你不相信地球暖化,至少應該先了解氣候是怎麼回事。」

他不可能在一次會議裡,就將所有想說的話全告訴這位新任商務部長。「美國國家海洋暨大氣總署的預算確實驚人,」他說:「它有一萬兩千個員工,而且非常分散,全美各地都有它的小型辦公室。但是,除了美國國土安全部和國防部之外,它在保護美國這件事上功勞最大。這裡有著國家第一流人才,大家都不是為了打一份工,而是為了使命感才待在這裡。」然後他問羅斯:「你的經營理念是什麼?」

「什麼意思?」羅斯問。

「商務部並不是主管商務的部門,」他說:「它掌管的主要任務是科學與科技。」

「嗯,不過,我應該不會把重點放在這裡。」羅斯說。

「很明顯,他根本沒弄清楚什麼叫做科學與科技,」他說:「他全身上下沒有一個科學細胞。」

不過,即使這樣也沒關係,就讓商務部長繼續假裝他是貿易部長好了。問題是他迫切需要真正懂得科學的人才,來填補他底下的職位。這位小布希時代的官員原本以為,這是他們找他來開會的原因——想請他幫忙物色美國國家海洋暨大氣總署適合的新署長人選。他確實認識幾位夠資格、又能和川普處得來的共和黨員,他列出一張名單交給川普祕書,建議了六位政治立場沒問題且能勝任署長職位的人。

六個月之後,二○一七年十月,白宮宣布提名貝瑞・麥爾斯(Barry Myers)出任美國國家海洋暨大氣總署署長。麥爾斯根本不在這位前官員提交給白宮的建議名單上。

