瀟湘神：連閻王都被買通了？《聊齋誌異》與台灣民間傳說

文：瀟湘神

說到《聊齋誌異》，筆者想到一件趣事。

筆者曾熱衷於蒐集台灣各種傳奇故事，也包含日本時代的資料，其中有本《台灣地方傳說集》，記載了日本時代台灣各地流傳的傳說，如屏東的舊大路關石獅、台北劍潭的鄭成功斬魚怪等等。這裡頭有則故事令我印象深刻，叫〈車仔與狐〉。

〈車仔與狐〉是講一位姓車的年輕人，愛喝酒，有次睡到一半醒來，發現狐狸偷喝自己的酒，醉倒在地。他笑著將狐狸當酒友，還幫牠蓋上蒲團，與之共枕；狐狸醒來大驚，忙謝過車仔不殺之恩，車仔說沒什麼，熱情地邀狐狸喝酒，一人一狐竟成為好友——

為何筆者印象深刻呢？因為據筆者所知，台灣沒有原生種狐狸，那為何有這類狐仙故事？後來稍加調查一番，才發現這則故事竟跟《聊齋誌異》的〈酒友〉完全一樣！明明如此，〈車仔與狐〉開頭卻宣稱這是台灣深山流傳的故事。

〈車仔與狐〉不見於其他文獻，很難說真的有在民間流傳，或許是紀錄者一時不察，誤將他人轉述的聊齋故事當成民間傳說了吧？但筆者從此留意起來：像《聊齋誌異》這樣流傳甚廣的鬼怪小說，是否有可能對民間傳說造成影響呢？

前段時間，筆者應邀與《夜半吹燈讀聊齋》的作者蔡造珉老師對談，花了幾天將書看完，發現裡頭有篇〈王六郎〉，故事與台灣廣為流傳的「水鬼變城隍」極為相似！於是問題來了，到底是《聊齋誌異》影響了民間傳說，還是民間本就有流傳，只是被蒲松齡蒐錄進《聊齋誌異》呢？

對談當天，筆者便提出這個問題與蔡老師討論。蔡老師說，蒲松齡取材有三個來源：或收集民間傳說，或參考真實事件，又或是將古籍的故事改編發揮。有鑑於此，雖然不能排除《聊齋誌異》引用既存的民間故事，但也無法證明。

然而故事彼此繼承並流傳，創作與民俗有如螺旋般地和合變化⋯⋯這不是極有趣的題目嗎？是以當天筆者與蔡老師便討論起台灣民間故事與《聊齋誌異》之異同。依蔡老師之見，《聊齋誌異》與台灣民間故事固然有異，但蒲松齡寫《聊齋誌異》，多少是為了抒發內心鬱結。為何《聊齋誌異》裡這麼多善良、樂於助人的鬼怪？或許就是因為他對在塵世間紛紛擾擾的芸芸眾生感到失望，因此才寄情於鬼怪吧？從這種角度看，鬼怪反而是蒲松齡心中「理想的人性」，亦可說是「真正的人」！藉著鬼怪故事的表象，說的卻是亙久的人性——這種舉世皆然的主題，或許就是《聊齋誌異》與台灣民間傳說相類之處吧？

但筆者作為業餘民俗研究者，自然會想鑽牛角尖一番；《夜半吹燈讀聊齋》改寫的〈席方平〉，講席方平的父親與人結仇，仇人先行去世後，竟買通了陰間差役，要在席方平父親死後折磨他。為救父親，席方平靈魂離體，到陰間告狀，誰知仇人居然層層收買，就連閻王都被買通了！席方平告狀無門，反而像父親一樣，在陰間受盡種種折磨虐待，幸好後來遇見二郎神主持正義，這才讓惡人遭報應，席家父子重回凡間。

像這類閻王收賄為惡的故事，恐怕是很難在民間流傳的。對老百姓來說，要是神不能主持正義，那誰還能主持正義？善有善報、惡有惡報，誰都希望下了陰曹地府能受到公正的對待，要是閻王真會收賄，百姓如何心安？因此人們不會傳頌這樣的故事。

既然如此，為何蒲松齡會寫這樣的故事？蔡老師認為，可能是蒲松齡對官場有此觀察，但不方便直接寫出，才假借陰曹地府，指控凡間種種不公。我也認為確是如此。蒲松齡身為文人，自然不會拘泥於傳統民間想像，這篇小說確實反映了作者自由發揮的空間。

有趣的是，其實台灣也有類似的書寫角度；府城文士許丙丁所寫的《廖添丁再世》，開頭寫廖添丁下地府，發現鬼門官差居然要收賄，而且陰間的財富權位直接襲自陽世，讓廖添丁感慨難怪有錢人都自私自利，完全沒想過人類的將來。這樣的陰曹地府，自然跟民間傳說不同，可見傳統讀書人雖自民間汲取養分，卻未必理會鬼神的傳統地位。像許丙丁的知名作品《小封神》，雖出現大量府城廟宇神仙，卻不是談信仰，反而是要諷刺宗教斂財、神明荒唐。從創作來看，《聊齋誌異》又與台灣鬼神書寫有些相通。

《夜半吹燈讀聊齋》雖是白話節選版的《聊齋誌異》，其意義卻不只如此。每篇故事後附上的「延伸知識」，讓讀者能從更外圍的位置掌握《聊齋誌異》的輪廓；像蒲松齡的生平、抑鬱，甚至為何《聊齋誌異》裡的悍婦形象這麼鮮明等等。這不只是揭露《聊齋誌異》鮮為人知的一面，更是透過建構出《聊齋誌異》的時代特徵，從而摸索《聊齋誌異》的當代意義。

如果想看點簡單易讀的鬼怪故事，又希望兼具知識性，《夜半吹燈讀聊齋》可說是個不錯的選擇。

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