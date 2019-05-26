《牡丹亭》帶動的明代愛情產業鏈（真心不騙）

文：祁立峰

這兩天同溫層河道有個小新聞，某地將舉辦一場「《牡丹亭》的愛情產業」的座談，雖然沒幾小時活動頁面已經更改，而我也不是為了護航，但認真想說一下，這題目實在不能說訂的有什麼錯。

有些學者已經注意到《牡丹亭》的傳播方式與效率。根據中國大陸學者王省民〈對《牡丹亭》的傳播學思考〉及王燕飛〈牡丹亭的傳播研究〉的研究發現，在印刷術盛行的明代，《牡丹亭》就已經有了十一個的刻本，包括包括萬曆金陵文林閣刻本、石林居士刻本、金陵唐振吾刻本、泰昌刻朱墨套印本、朱元縝校刻本、蒲水齋校刻本、天啟四年的張氏著壇校刻本等等，這還不只是湯顯祖個人發大財而已，這些刻書藏書家都跟著一起發財。

再加上明代「書肆」、「書坊」、「書鋪」等通路機構開始盛行，書肆也開始以營利為目的，大量銷售通俗小說以及戲劇文本。這讓戲曲傳奇不只有演出的利潤，光是戲文的出版、刊刻與印刷就足以形成產業鏈，研究者認為在這樣的風氣下，戲文全本於是也就在國內迅速傳播，湯顯祖於是也就實現了所謂立足臨川，胸懷大陸，進一步征服宇宙，書賣得出去，戲演得出來，臨川自貿區也為之帶動與活化起來，當真實質意義上的發大財了。

而這些行銷、傳播媒介，都還是《牡丹亭》流行瘋轉之後的後端產業鏈。在前端的愛情產業源頭，這個故事就已經纏綿悱惻，令許多少女心碎甚至自盡，只差沒設立「《牡丹亭》讀後自經區」。首先才子佳人的愛情故事，本來就受到當時的歡迎，加上杜麗娘遊園體會到春色如許，因為經愛情而抑鬱而終，以至於後來發墓還魂種種離奇又狗血的設定，湯顯祖自述這劇的核心在於：「情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生」，可以說替這齣劇的愛情論述作了定調，此劇一完成就超越了先前流行多年的〈西廂記〉，曲評家沈德符說：

牡丹亭夢一出，家傳戶誦，幾令西廂減價：奈不諳曲譜，用韻多任意處，乃才情自足不朽也。（《顧曲雜言》）

王實甫的〈西廂記〉雜劇故事典出唐傳奇〈鶯鶯傳〉，寫鶯鶯待月西廂下的故事，固然也是典型才子佳人故事，但元雜劇受限於角色固定，折數受限，故事不易開展，逐漸被傳奇這樣長齣戲曲給取代。另一位曲評家張琦也說：

臨川學士，旗鼓詞壇，今《玉茗堂》諸曲，爭膾人口。其最者杜麗娘一劇，上薄風騷、下奪屈宋，可與實甫《西廂》交勝。（《衡曲麈譚》）

更將玉茗堂四夢裡的《牡丹亭》推崇到了與屈宋並列、能祖述風騷的地位，這不僅是在商業結盟的發財，更是文學典律的推重。至於《牡丹亭》的愛情設定後續如何影響讀者？這更不是開玩笑的。最著名受到愛情鏈感召的就是婁江女子俞二娘。

根據《柳亭詩話》記載，這位婁江女子俞二娘「年十七，末適人，酷嗜《牡丹亭》傳奇，拙諸其側，幽思苦韻，有痛於本詞者，憤惋而終」，這位十七歲妹紙沒有領略過愛情的滋味，就把牡丹亭當成瓊瑤小說日日捧讀，只差沒邀湯顯祖共赴愛河坐摩天輪，後來實在哀感萬分，然後她就死掉了⋯⋯我到底看了什麼？詩話還有個後續，就是湯顯祖聽聞此事，甚為感慨，於是為詩曰：「畫燭搖金閣，真珠泣繡窗。如何傷此曲，偏只在婁江」。

假設若這些詩論曲論可信，讀過《牡丹亭》後為之愛情轇葛而ㄎㄧㄤ掉的妹紙還真不少。清代有位士人史震林寫了本筆記《西青散記》，其中有一段評論說：

才子罪孽勝於佞臣，佞臣誤國害民，數十年耳；才子制淫書，傳後世，熾情慾，壞風化，不可勝計。近有二女，並坐讀《還魂記》，俱得疾死。

他意思是說奸臣禍國殃民，頂多數十年。相較而言才子之罪孽更重，若創作淫書流傳後世，敗壞風氣，放蕩主義，毀婚滅家⋯⋯不不，我在說什麼，這比四年投票又投錯了還嚴重得多。當然他所謂兩個妹子讀完《牡丹亭》就下去領便當，到底真的假的我們已經不可考證，只能說哇我嚇壞了，這個魔化的程度太深了。但這段話確實將文學與典範的傳播提昇到了一個凌駕政治的地位。

從文獻史料來看，《牡丹亭》確實帶動了強大的愛情產業鏈無誤，但說到底嘛，很多事還是因為牽扯政治意向而欲說還休。我們古早有個說法叫政治歸政治，文學歸文學，兒子龜兒子，但覺青時代進步時代，大家逐漸覺醒發現這兩者是分不開的。如果說即文學即政治，那文學家政治家同台，實在也沒啥了不起的。你當你的辣臺派，他當他的真韓粉， 客觀來說484這樣？

不過一切問題都出在「客觀」兩字，這兩年舉國瘋選舉，全民選邊站，非黑即粉，非正確即不正確，所謂「客觀來說」本質上已然不存在了，就好像什麼「李姓」與「中壢」，最後都只是好笑而已（議員，你好笑耶）。我們課堂諄諄宣導的「理性思考」歸結到最後，好像只剩下沒理性跟偽理性兩種而已，這實在讓人不能承受。不過還好我這專欄搞綜藝講X話，各位也當廢文看看就行惹。

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