【總整理】長榮空服員罷工投票通過，7個QA看懂工會為何要抗爭？

長榮航空空服員勞資爭議協商、調解數度破局，「桃園市空服員職業工會」（以下簡稱「桃空職工」）5月13日啟動罷工投票，投票至昨（6）日截止，今天開票結果出爐。

今（7）日開票結果，桃空職工全體會員罷工同意票總計4038票（會員人數5933票，支持率68%），長榮分會同意罷工票則有2949票（長榮分會人數3276人，支持率90%）。

根據《勞資爭議處理法》規定，罷工門檻同意票須過工會全體會員數一半，不過由於桃空職工中也有華航空服員，為了避免代表性受質疑，這次罷工投票，桃空職工也自行設下2道門檻：除了原本的工會整體同意票超過5成（2967票），再加上長榮分會同意票要超過8成（2621票），如今兩道門檻皆通過，長榮空服員取得罷工權。

桃空職工今日召開記者會宣布結果，桃空職工秘書長鄭雅菱說，端午連假不會罷工，工會也不會關閉協商大門，接下來是否罷工、何時罷工，關鍵在於長榮公司的態度，但也呼籲長榮空服員隨時將印有「罷工」的頭帶、護照、公司員工證及台胞證準備在身邊，依據長榮公司的回應，隨時可能開始罷工。此外，由於長榮公司表示6月24日前不會重啟協商，因此有記者詢問，是否會在24日前罷工，鄭雅菱表示，不排除在24日前罷工。

目前，桃空職工提出8條訴求：

Per Diem應調高為每小時新台幣150元，非會員不得比照適用。（提高津貼） 東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。（改善疲勞航班） 開放本會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權。（勞工參與公司決策） 開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事。（勞工參與公司決策） 國定假日出勤應給付兩倍工資。（提高工資） 各航班派遣外籍組員不應超過２人。（保障本國籍員工） 給予本會理監事、會員代表會務公假。（會務公假） 變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與本會協商。（勞工參與公司決策）

究竟「Per Diem」是什麼？為什麼是這9條航線要改？又跟「外籍組員」有什麼關係？長榮航空又如何回應這些訴求？《關鍵評論網》整理這篇不太「懶人包」、但絕對夠詳盡的報導，帶你了解這可能影響上千名旅客的罷工爭議。

Q1：Per Diem是什麼？

工會訴求1：Per Diem應調高為每小時新台幣150元，非會員不得比照適用。

Per Diem中文稱為「外站津貼」或「日支費」，是依照空服員飛的「時數」來算，目前長榮航空的外站津貼是每小時3美元（約新台幣90元），桃空職工希望能調高到跟中華航空一樣的每小時5美元（約新台幣150元）。

桃空職工表示，由於空服員的底薪偏低，大多不超過30K，因此外站津貼佔空服員整體薪資的很大一部份。每個空服員一個月可以領日支費的時數大約在150小時～200小時，若從90元台幣提高到150元，一個月下來就可能相差一萬多元台幣。

但長榮航空新聞稿寫道，桃空職工要求比照華航，但外站津貼是用來支應外站停留期間的餐雜費用。而空服員如果滯留國外住宿，長榮航空都會提供免費早餐，華航卻不提供。此外，華航的計算時間是從「起飛」計算到「降落」，但長榮航空的則是從「報到」計算到「報離」，把準備備品、客人上下機的時間也都算入，長榮每趟會比華航多計算2～3小時，因此外站津貼時薪才偏低。

但究竟誰外站津貼領得比較多？實際試算，如果以長榮每趟比華航多算3小時來計算，飛行時間在4.5小時以下，長榮領得較多，飛行時間在4.5小時以上，則是華航空服員領得較多。

Q2：為什麼非會員不能適用？

工會訴求1：Per Diem應調高為每小時新臺幣150元，非會員不得比照適用。

也就是說，如果最後長榮接受調高外站津貼的訴求，桃空職工希望，只有加入工會的人才可以適用。工會表示，目前長榮本國籍空服員約3600人，約有3400人加入桃空職工。

不過，長榮公司強調，不能認同「差別待遇」，但願意提供桃空職工「勞資和諧基金」。鄭雅菱解釋，勞資和諧基金是提供工會辦公室租金、電話費、團康活動費用等，實報實銷。但鄭雅菱表示：「我們不接受，這樣對提升會員（權益）沒有什麼幫助。」

Q3：這9條航線有什麼特別的？為什麼要改成「過夜班」？

工會訴求2：東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。

桃空職工訴求將3條台灣飛東京的航線，另外6條分別飛北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特，共9條航線改為過夜班。鄭雅菱表示，這9條航線是連續工作時間逼近12小時的「差點過勞航班」，比如：

台北－東京 11小時又15分鐘

台北－金邊 11小時15分鐘

台北－北京 10小時40分鐘

這幾條航班若遇上天候不佳、裝載超時，就有可能超過《勞基法》規定的「不得連續工作12小時」，因此希望改成「今天飛去、明天飛回」，鄭雅菱說，「這樣子（一趟的連續工時）大概會是7小時，一般勞工是8小時是正常，那我7到8小時是差不多可以接受的時間。可是它（長榮公司）不要，它就是要回來這樣子瀕臨12小時。」而根據長榮新聞稿，2018年，所有航班中有63次航班超時。

圖表設計：關鍵評論網 高嘉宏

不過長榮公司表示，《航空器飛航作業管理規則》（AOR）37條規定，「國際航線飛航時間不得超過10小時」，否則必須給予員工休息時間，但工會要求的這些航班實際飛行時間只有3小時左右，桃空職工的要求跟法規標準相差太多

但桃空職工認為，這些疲勞航線的飛行時間雖然只有3小時，但從「報到」到「報退」加上來回，連續工作時間逼近12小時。一名不願具名的工會會員A表示，資方聲稱中間有足夠的休息時間，但「送客我不可能客人下機我就休息，我也不可能客人還在下機我就在旁邊吃午餐。」因此仍然希望能將這9條航班改成「過夜班」。

Q4：針對疲勞航班，長榮提出什麼解決方案？

工會訴求2：東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。

為了解決空服員針對9條疲勞航班的訴求，長榮航空提出「包月專飛」方案。

要了解什麼是包月專飛方案，得先知道一般空服員怎麼排班。會員A表示，長榮公司一般在每月的20日，會公布每名空服員下個月的班表，「任何地方都有可能」，雖然可以申請特休、班表公布前也可以填寫自己想申請的航班（但不一定會通過申請），但多數時候，空服員的工時、休假都非常不穩定。

桃空職工表示，而「包月專飛」方案，就是讓特定空服員「專飛」這9條過勞航線，一次排3個月。長榮公司新聞稿也寫道，「此方案一個月內只要上班10天，其餘20天可以休息，或可以再自行申請搭配其他過夜航班。」且目前其中一條航班已經實施「包月專飛」，每月只需要18人，但是報名者卻超過200名，報名踴躍。

鄭雅菱說，包月專飛方案的好處在於，空服員的「班表會變得比較固定，他的休假天數可以保障住，飛時也可以保障住，知道哪幾天可以在國外，那樣的班表可能會吸引到家裡有小孩的媽媽。」

包月專飛方案，等於是將這些連續工作時間逼近12小時的航班，分配給需要固定班表、自願專飛的空服員，其他空服員就不用承擔這些「疲勞航班」。但鄭雅菱說，「可是他飛的累度是高很多的，一直在飛很累的班⋯⋯有人想要每天可以回家，但不代表他想要每天過勞。」因此仍然訴求9條航班改成「過夜班」。

Q5：「勞工董事」是什麼？聽都沒聽過

工會訴求4：開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事。

除了「疲勞航班」爭議，桃空職工也希望董事會中加入勞工董事。根據長榮官網，目前長榮董事共9人。但並沒有勞工代表或工會代表。

但其實，「勞工董事」不是桃空職工「自創」的要求，台灣其實不少企業有「勞工董事」。根據《國營事業管理法》35條，國營單位如中鋼、中油、華航等國營單位，都必須有1/5的「工會董事」席次。

鄭雅菱說，依照華航勞工進入董事會的經驗，「可以拿到一些財報相關資訊，這些資訊是我們工會不會第一手（拿到）⋯⋯比如華航會有年終獎金發放過少的問題，但是像這些資訊如果有進董事會的話，會比較知道近年的人事成本的花費。」

Q6：空服員爭勞權，跟「外籍空服員」有什麼關係？

工會訴求6：各航班派遣外籍組員不應超過２人。

鄭雅菱表示，之所以會提這條，是參考華航的罷工的經驗，2016年華航罷工後，成功將調高外站津貼，「航空公司就認為外籍人事成本比較低、比較划算，所以大量聘用外籍空服員。我們非常擔心，如果我們要求薪資提高，長榮航空會不會採取類似的做法⋯⋯因為空服員不只是班表不確定，連薪資都有非常大的不確定性。」

根據桃空職工，目前長榮航空聘雇的外籍空服員，多為越南、日本、泰國籍。

Q7：搞工會還可以請假？工會「公務假」是什麼？

工會訴求7：給予工會理監事、會員代表會務公假。

訴求第7條要求，長榮航空提供桃空職工幹部「公務假」，這也不是桃空職工「獨創」的要求。

依《工會法》36條，工會理監事如果有會務需要，可以要求公司提供公務假。並明確要求公司如果有「企業工會」，必須給企業工會理監事每個月50小時的公假，而理事長可以全月請假。

鄭雅菱說，長榮目前有依法給「長榮企業工會」公務假，但不願給「桃園市空服員職業工會」公務假，而他們只要求理監事每月24小時的會務「公務假」。

政府如何應變？

《聯合報》報導，交通部目前已擬定應變計畫，優先維持國內線運能，確保長榮獨營的馬祖航線不中斷，國際線則由華航及其他航空公司支援。

根據分析，目前長榮、立榮航空，共有85條國際線，每天約有91個航班，市占率約24%，每天搭載約3萬7000人次，國內航線馬祖1天13班、金門1天25班、澎湖1天34班，台北飛花蓮和台東1天6班，國內線整體座位數，1天有1萬3000個座位。交通部初步朝長榮在暑假罷工擬定計畫，但也不排除工會突襲。

以下整理：長榮航空如何回應工會訴求？

項目 桃空職工訴求 長榮航空回應 1 PER DIEM應調高為每小時150元台幣。 長榮空服員要求比照華航每小時150元台幣，但華航的飛行津貼只從「起飛算到降落」，長榮是從「報到算到報退」，每趟的時數，長榮比華航多2~3小時。而且只要在外過夜，公司就會提供免費早餐。 公司願意另外提供每趟150元台幣的「飛安服勤獎金」，每月實質增加1500~2500元台幣。 非會員不得比照適用。 為了讓全體從業人員齊心合作，長榮航空無法認同差別待遇。 長榮航空願意提供工會實報實銷的「勞資和諧基金」。 2 東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。 法規規定，國際航線其飛航時間不能超過10小時，工會要求飛行時間超過3小時就要過夜，超過各航空公司的派遣標準。 公司已經同意台北－北京的航線，一年中4個月安排過夜航班。桃園－東京的BR198航線，一年中有有5個月過夜航班（5月29日協商後，BR198航線增加為6個月過夜班）。 其他疲勞航班可用「包月專飛」方案解決。 3 開放本會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權。 遭受懲處的員工可以邀請1位陪同代表擔任觀察員，可提供當事人建議，隨時與當事人討論，由當事人在會議中發言。 4 放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事。 無法同意。但每月會固定開勞資會議，每季工會也與董事長會面，每半年檢討空服員現行班表。 5 國定假日出勤應給付兩倍工資。 長榮空服員已有一年116天休假日，加上在外站完整日曆天（00:00~24:00），空服員休息日已達134天。 且長榮空服員屬於責任制，因此無國定假日出勤應給付雙倍薪資的問題。 6 航班派遣外籍組員不應超過２人。 會依照各航線外籍乘客調整各航班本、外籍組員人數，不應違反平等原則而有本外籍差異。 7 給予工會理監事、會員代表會務公假。 願給桃空職工的理監事（限制名額8位），每年每位可申請25天的會務假。 8 變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與本會協商。 在不牽涉公司的管理權責之下，與空服員工作相關的議題，未來皆可透過與公司建立的溝通平台提出意見，進行溝通

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核稿編輯：羊正鈺