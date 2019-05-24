總理莫迪「壓倒性」連任，印度的下一個五年將「超英趕中」

（中央社）印度國會下院大選計票今（24）日上午持續進行，但68歲的印度現任總理莫迪（Narendra Modi）昨天在確認取得多數席次後，已自行宣布印度人民黨勝選，準備開啟他第2個5年的執政生涯。

印度國會下院大選從4月11日到5月19日舉行7個階段投票，昨天進行計票作業。截至今天上午9時，根據印度選舉委員會網站公布的開票數據，印度人民黨（BJP）預計拿下303席，超過272席取得絕對多數，得以單獨組閣，多數黨擁有組閣權與預算審查權。

而印度人民黨率領的國家民主聯盟（NDA）可望拿到351席，即使票尚未開完，也可確定印度人民黨贏得壓倒性勝利，將繼續執政。莫迪將可繼續領導印度的未來5年。

這也代表莫迪是印度第一位在執政5年後繼續連任的非國大黨籍總理；也是印度已故總理甘地夫人（Indira Gandhi）以外，唯一不需要盟友政黨席次，就能以絕對多數席執政的總理。

至於印度最大反對黨國大黨，截至上午8時拿下51席，其中包括在克勒拉省（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad）參選的國大黨主席拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）。國大黨總共可望拿到52席，雖成為第二大黨，但仍與印度人民黨的席次有很大差距。

拉胡爾．甘地昨天傍晚在全印度國大黨委員會（全國總部）記者會上承認敗選，並向莫迪祝賀。他表示，印度人民決定莫迪續任總理，他完全尊重人民的判斷。

莫迪昨天下午先推文說，印度再度贏得勝利，「我們將一起建立強大而包容的印度」。稍後他又說，印度人民黨的勝利，是民主的勝利。等於自行宣布印度人民黨贏得大選。

昨晚7時許在印度人民黨全國總部向印度人民黨工作人員、幹部及支持者發表談話時，莫迪表示，印度人民黨1984年在國會下院只有2席；現在，印度人民黨已經第2次執政，這不是莫迪的勝利，而是人民期望與願望的勝利。

他說，這是渴望誠實政府的人們的勝利，這是那些渴望廁所和基本設施的人們的勝利。

莫迪保證，印度人民黨將肩並肩地工作。莫迪不忘批評反對黨說，任何政黨都不能戴上世俗主義的面具來誤導選民。

反對黨經常批評印度人民黨因主張印度教主義至上，導致執政時印度多元化的世俗主義不見了，許多非印度教徒被右翼激進分子強迫改變信仰。

即使在世俗化等問題上受到批評，分析家認為，出身貧困家庭的莫迪透過實施福利和改革，說服選民，印度在他的治理下將會改變；又不斷出訪增加印度國際能見度；致力改善投資環境、吸引外資，控制通貨膨脹及反腐，無論是否真的達成目標，都贏得選民認同。

不過，面對印度通膨有跡象重新回歸，民間消費力大幅衰退，國營的影子銀行基礎設施租賃與金融服務公司（IL&FS）違約倒債導致金流緊縮，以及美國可能對印度加大貿易壓力，還有巴基斯坦持續不斷的恐怖威脅、中國在南亞的持續擴張等，都將是莫迪連任後面臨的艱難課題。

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莫迪的連任代表什麼？

《風傳媒》報導，莫迪在2014年以強悍果決形象出擊，誓言嚴懲官僚貪腐，率領人民黨拿下282個席次，大勝「拉胡爾．甘地家族」第4代傳人拉胡爾（Rahul Gandhi）領軍的印度國大黨（INC），成為印度國會30年來第一個囊括過半席次的政黨。

然而5年過去，他令舉國狂熱的明星光環漸退，任內推出廢鈔與稅改等毀譽參半的經濟政策，農作過剩、價格下跌更讓廣大農民苦不堪言，今年1月的失業率更攀升到45年來最高的6.1%。

《BBC中文網》報導，莫迪的對外政策，包括對中國、巴基斯坦的立場，以及在東南亞地區的作為，在國內都被視為令人讚賞的政治才幹，在他的第一個任期，印度和巴基斯坦有兩次重大軍事對抗，與中國有一次邊界對峙。

美國智庫「外交關係學會」（CFR）則認為，美國在東南亞的影響式微之際，印度正在崛起成為在該地區制衡中國的一支重要力量。在他第二個任期結束（2024年）時，印度人口將超過中國，成為世界第一人口大國，經濟規模超過英國位居世界第5，擁有許多世界上污染最嚴重的城市。印度目前的穆斯林人口已經位居世界第2。

和中國相比，印度具有人口年輕、民主政體和市場經濟優勢，過去5年吸引海外投資近440億美元。但印度經濟在今後5年內仍將面臨諸多挑戰，印度媒體列出莫迪必須面對的經濟挑戰：如果兌現競選中承諾的提高低收入群體最低工資，則3.4%的財政赤字目標將難以維持，失業率突破45年最高水平，6.1%，信貸緊縮抑制了消費。

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核稿編輯：楊之瑜