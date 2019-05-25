從人事布局角度來看，柯文哲選總統的機率接近百分之百

文：蕭如敏

在國民黨及民進黨同時深陷初選內戰之際，台北市長柯文哲鴨子划水，看起來一派輕鬆，對是否投入選戰也始終不把話說死，還要大家六月再詢問他最後的答案。事實上，柯文哲從去年當選連任後就動作頻頻，接近市府的人士觀察指出，柯P的「政治布局一直沒停過」。知情人士還透露，柯市府戰情室已完成大選評估，柯文哲投入選戰機率幾乎是百分之百，只要等待國、民兩大黨確定人選後，就會伺機表態參戰。

延後表態時機！不想讓外界有不當聯想

根據柯P戰情室人員透露，團隊在上個月曾針對大選進行評估，包括何時表態選總統，原先內部有人主張六月搶先宣布，屆時可以優先主導議題；但後來看到兩黨初選亂成一團，最後內部決定延至兩大黨確定人選後，再表態參選，因此不會在六月公布最後答案，最晚也可能延遲到八月左右。

柯文哲連任台北市長後，不少動作引發外界聯想，與第一任上任之初相比，當時拆除忠孝西路公車專用道、成立廉政委員會打五大案、拆除違建、實施專案勞檢等；但到了第二任，柯文哲在市政推動上確實相當有限，多數動作幾乎是衝著總統大選而來。

「如果不想選，做這麼多事情做什麼？」柯選戰時期幕僚坦言，總統大選當然在柯文哲的雷達範圍內，只是柯文哲過去標榜「認真做事」，還曾說帶職參選是台灣很奇怪的現象，因此不願提早讓外界有「開始準備」、「積極布局」的聯想。

盤點柯文哲連任後的動作，市府小內閣大量安排未連任議員的職缺，之後更邀請扁政府時期的考選部部長林嘉誠撰寫國政白皮書。幕僚透露，過去撰寫政策的市政顧問李博榮已離開市府，因此柯才對外尋求幫助，白皮書內容觸及議題包括經濟發展、產業轉型、教育政策、環境保護等內容，等選戰一開打，就能隨時派上用場。

國內外趴趴走！運用市府資源深入地方基層

此外，過去每年平均只出訪約兩次的柯文哲，截至目前為止，柯已去了以色列、美國兩地，五月底出訪日本，拜訪東京都知事小池百合子、首相安倍胞弟岸信夫等人，暑假期間又要趁「雙城論壇」舉辦之際訪問上海，除了博版面、爭取台商支持外，也將順勢發表自己的兩岸、國際論述。

不過，在美國訪問期間，柯文哲拋出「親美友中」的論述，又遭到外界強烈質疑，很多聲音直指柯文哲論述空泛，只有口號沒有實際作為。但柯幕僚強調，柯就是標榜中間路線，跳脫兩大黨，因此論述維持模糊空間，對他們比較有利。

除了海外行程外，國內參訪也不能少，除了參加大甲媽祖遶境，柯近期連續走訪高雄、台中、屏東等中南部縣市，每次出訪必有一套SOP，那就是先與地方產業交流，接著安排到校園發表演說，鞏固年輕族群選票，最後再到當地商圈走跳，營造親民形象。

知情人士指出，柯文哲連任成功對他總統大選最大的幫助，就是可以繼續善用相關資源，目前產發局底下四大公司，正是幫柯文哲拓展基層、打組織戰的最佳利器，這四大公司可以利用本身的系統，與地方農漁產業聯繫，等敲好行程後，柯就能利用參訪行程直接接觸這些在地組織。

光是大甲媽祖遶境期間，現場就看到不少產發局、四大公司人員穿梭其中，包含產發局局長林崇傑、北農董事長黃向羣、花卉公司副董呂瀅瀅等人，大家都有不同的名目，到當地「巧遇」柯文哲。這些動作，當然也是為了鋪排總統之路。

在爭取年輕選票部分，幕僚坦言柯文哲對自己最有信心就是演講，柯的演說幽默風趣，論述內容豐富，簡報活潑創新，有時還神來一筆炮打中央、開酸國民黨，這些內容很受年輕人支持，因此每次出訪，幕僚一定會安排校園演說行程，藉此來鞏固年輕族群的票源。

此外，過去在政壇上被譽為網路霸主的柯文哲，近期還開設微博帳號，雖然開設名目是「行銷台北」，真正用意卻是爭取更多網友支持，幕僚還強調，這樣的動作能強化「柯文哲與對岸保持暢通管道」的印象。

Photo Credit: 財訊 柯P陣營高度關注民進黨總統初選結果，並開始模擬選戰策略

人才荒是大問題！海選幕僚要補選戰缺口

最後，柯近期還宣布將海選幕僚，市府人員透露，若選戰開打，屆時柯勢必又要把市府一些人力資源拉出去打選戰，目前柯的人才庫嚴重不足，市府局處首長出缺，幾乎都是拔擢事務官，這些官員在選戰期間礙於行政中立難以形成戰力；因此必須盡早準備因應，屆時可能把較有經驗的幕僚拉去打總統選戰，培養好的新血留在市府內部維持運作。

至於選情評估方面，柯文哲在連任成功後，隨即指派了現任研考會主委余家哲成立「國際政經戰情室」，工作內容標榜分析國內外局勢，成員包括立委陳明文之子、台北市府副發言人陳冠廷、國安會前諮詢委員李嘉進的兒子李縉穎等人，這個非市府正式編制的單位，目前已是柯文哲最倚重的幕僚單位。

戰情室人員還透露，國民兩黨初選亂象，會讓台灣人民想到過去密室政治、政黨惡鬥的亂象，因此「讓子彈飛一下」會是比較好的作法，等兩大黨人選確定，柯文哲就能順理成章打出「跳脫政黨」、「終結政黨政治」等口號，對他們來說有加分的效果。

至於選情部分，內部認為高雄市長韓國瑜還是最強勁對手，他也鬆口表態願意接受國民黨徵召；但從韓國瑜近期在議會備詢的表現來看，韓的實力相當有限，不是在無法追趕的程度，只要柯文哲能順利吸收中間、淺綠選票並且製造棄保，還是有一定的勝算。若考量到民進黨部分，內部認為，綠營最後若推蔡英文，對柯來講會比較辛苦，因為綠營沒有分裂的機會。

反觀若是賴清德出馬，民進黨分裂的機會很高，支持蔡英文的淺綠選票可能轉到柯文哲身上，若最後能在選戰中超過綠營人選5%的支持度，就有可能出現棄保效應。

幕僚透露，目前柯文哲就是鴨子划水，市府近期會積極主打政績牌，如中正橋改建、視察台北流行音樂中心、啟用公園共融式遊具等，強化柯文哲「勤勞」形象；至於私底下準備也不會含糊，等到政壇情勢大致明朗，柯的團隊就能迅速就位、直接開戰。

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責任編輯：丁肇九

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