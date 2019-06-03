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《文明的遊牧史觀》：炎黃子孫——今日「漢民族」概念的創造與想像
我們想讓你知道的是
支那的歷史經常是北方人入侵、中原人南逃的狀況，結果就是壯侗語系的人被趕得愈來愈往南。也正因如此，漢人雖可說是在中原地區緩慢形成的征服者集團，但漢人與漢民族的概念，其實是相當頻繁地在變動著。
文：楊海英
【東亞大陸的人群遷徙】
建立黃河文明的人被逐往南方
接下來，讓我們試著把時間的指針轉回到中國大陸最初的王朝。關於這方面，我們的記憶大概都是「夏、商（殷）、周」這樣依序遞嬗，不過隨著現代語言學者和考古學者的研究，我們對於這段演變的來龍去脈，大致可以得到以下的了解：
在中國大陸，最初類似「國家」的機制是形成於黃河文明的發祥地，也就是俗稱「中原」的黃河中游地區。居住在中原的，一般認為是屬於壯侗語系的夏人。然後在西元前十三世紀左右，來自現在滿洲等東北地區的狩獵民族——殷人，進入了這個地區；再接下來，則是遊牧民周人從西邊闖入。這就是被稱為「夏、殷、周」，在中原陸續建立的王朝。
至於漢字體系的建立，據推定則是在三千年前，由甲骨文演變而來。當周王朝隨後陷入混亂期時，原本在各封地開始使用的漢字原則也隨之紊亂。雖然是我個人的經驗，不過我在北京的大學研討會裡，曾經聽過一位清朝最後一屆科舉考試合格的進士，講述有關周的青銅器銘文。
根據這位老進士所言，周朝的漢字並沒有統合性，所以在秦朝才需要重新統一文字。這位老進士對「四書」、「五經」的熟稔固不待言，就連歷代詩文也都能夠默背。在研討會上，他連翻閱一次紙本都沒有，完全靠著記憶講述。以今日的術語來說，老進士的腦袋，就是一部活動的漢文資料庫——雖然他本人完全沒有任何論文或著述，而且他自己也說，除了記憶中的漢文古代典籍之外，他覺得其他東西都不值一讀。另一方面，對於一九一八年以降出現、書寫和口語一致的中國話文學（白話文），他則是抱持著強烈的嫌惡感，認為「那根本不算文章」。
言歸正傳，在這裡我們必須要注意的是，雖然我寫了「壯侗語系的夏人」，但這並不代表人們是從現在的泰國地區移居到黃河流域。相反地，原本住在黃河流域的人們，被從今日滿洲移居過來的狩獵民、以及從西邊入侵的遊牧民所逼迫，不得不逐漸往南移動，結果就形成了現今東南亞居民的祖先，這才是正確的說法。
現在東亞大陸基本的架構，可以區分為以下的情況：在中國這個國家北方的蒙古高原與滿洲（東北），還有東突厥斯坦（新疆），基本上都是操阿爾泰系語言的人民。這些人包括了蒙古人與滿洲人，還有突厥系的人們。如果用以中原為中心的「漢人」的漢字來稱呼，那他們可稱為「北狄」。在西邊有「西戎」，不過都是操漢藏語系的人們。南邊有「南蠻」，是屬於泰或馬來系的人們。至於遙遠的東方，則有「東夷」日本。中國人的世界觀直至今日，基本上沒有太大的改變。
在這裡也可以看到做為表意文字的「漢字」之威力。犬字邊的「狄」、野蠻的「蠻」，還有意味著未開化民族的「夷」；這樣的世界觀，也隨著漢字體系而深入人心。
說到過去的「東夷」，那是位在今日的山東省，「西戎」指的是甘肅省附近；至於「北狄」，是在萬里長城以北、山西省一帶的地方；到了長江一帶，則已經是所謂的「南蠻之地」了。不過，因為這些地方有很多人移居，於是漸漸「漢人」化，而隨著人口擴大，東夷、南蠻、西戎、北狄，似乎也被趕到了更遠的地方。然而，實際被趕走的只有南蠻，至於北狄和西戎，則幾乎沒有動過。
為什麼只有南蠻被趕走，其原因主要在於支那的歷史，基本上是北方民族不斷入主中原、樹立政權的過程，而往南逃亡也是相當普遍的形式。
唯一的例外，大概只有出身南中國（湖南省）的毛澤東，率領貧弱的紅軍由南方北上陝西省，並從這裡奪取中國的天下吧！毛澤東北伐成功，但是除了他以外，蔣介石也曾經北伐，再加上之前的孫文，這三個人是南方出身。另外就是漢朝的始祖劉邦，也是南方人。除了這四個人以外，支那歷代王朝幾乎沒有出身南方的人物。
據說建立宋朝的趙氏也是南方出身，但學界最近的研究卻對此頗為存疑，因此也有認為他們或許是出身突厥系的說法。
總而言之，支那的歷史經常是北方人入侵、中原人南逃的狀況，結果就是壯侗語系的人被趕得愈來愈往南。也正因如此，漢人雖可說是在中原地區緩慢形成的征服者集團，但漢人與漢民族的概念，其實是相當頻繁地在變動著。一八四年只剩五百萬人不到的原始漢人，和後來進入、操阿爾泰語系語言的人們混血，從而產生了新的漢人。
這種新生的漢人，大致是在五八九年隋統一支那地區之後形成的。創造隋的楊氏是鮮卑系，因此是由鮮卑系（亦即騎馬遊牧民族）統一中國。雖然隋的統治時間很短，不過之後便建立了唐。關於唐，我們會在第四章進行詳述，而唐也是鮮卑系國家。結果，支那雖然獲得統一，但檯面上的支配者、或者說其主要成分幾乎全都是鮮卑系、亦即操阿爾泰系語言的人們。關於蒙古語或突厥語，雖然有很多種說法，不過毫無疑問，它們也都是屬於阿爾泰系。從這當中創造出新生的漢人後，漢語自然更加阿爾泰語化。
封閉在陸地上的民族
原本生活在海裡的魚，會因為地殼變動而產生被封閉在陸地上的現象。民族，也會發生類似的情況。
好比說，現在在中國南方（雲南、貴州省），有一個叫做侗族的小小民族。侗族在文化人類學來說，其實是一個相當特殊的民族。簡單說，侗語其實是玻里尼西亞語系；再者，侗族是個狩獵民族，因此「火」和「弓」之類的語彙，對他們來說乃是基本中的基本，而這些語彙的發音，幾乎和夏威夷與南太平洋的玻里尼西亞語彙完全相同。
換句話說，在古早以前，中國大陸的東南地區不只有壯侗語族，同時也有玻里尼西亞語系的人居住著。面對來自北方的侵入，他們大多數往南太平洋與台灣遷徙，不過也有少部分仍留在大陸。一九九○年代我在大阪國立民族學博物館進修的時候，來自貴州省的侗族研究者曾經就這個問題，和日本語言學家展開議論。
在台灣，也有足以說明人類遷徙的旁證。台灣的原住民幾乎都是以玻里尼西亞系語言為母語，而台灣所發掘出的新石器時代遺跡，幾乎都與南太平洋群島的文化彼此相通，這些都是充分的證明。
在中華民國台灣，也有被稱為「平埔族」的原住民。由於他們幾乎都和大清移居台灣的漢人同化了，所以已經失去了原住民的文化特性，使用的語言也是漢語。不過，當李登輝成為總統、台灣開始民主化後，急於表達自己並非漢人的平埔族，也開始主張自己是原住民。之所以如此，是因為作為原住民，就可以得到權利上的保障，以及經濟上的利益之故。
反過來說，「漢人」其實也是一樣的；要算是漢人、或者不算漢人，全都是自由自在、伸縮自如的概念。
今日「漢民族」概念的創造與想像
那麼，在今日，近代以降的歷代中國政府所主張的「漢民族」，又是怎樣的一個概念呢？
中國人在甲午戰爭敗給日本之後的一八九五年起，便開始主張自己是「黃帝」（支那古代傳說中帝王）的子孫。這是一種因為被東夷日本超越感到震撼，並認為「自己怎能輸給野蠻人」，從而急遽產生的民族主義主張。之後又過了好長一段時間，到了二十世紀中葉，這個系譜又加上了另一位傳說中的帝王「炎帝」，從而形成「炎黃子孫＝漢民族」的主張。然而，為何「炎帝」較晚被納入呢？
當我在八○年代就學時，炎帝在中國的教科書中乃是邪惡的帝王。他與黃帝之間展開對立，失敗之後便逃往南方；換言之，他是少數民族的祖先，與漢人並無直接關係。
可是，為了遵循中國共產黨將南方少數民族也加入「中華民族」、好藉此強調「中華文明多樣性」的意向，「炎帝」便被請進來，成為中華民族、乃至於「漢民族」的祖先之一。
書籍介紹
本文摘錄自《文明的遊牧史觀：一部逆轉的大中國史》，八旗文化出版
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作者：楊海英
譯者：鄭天恩
遊牧文明野蠻、粗魯，充滿暴力？
摘下中華有色眼鏡，從文明的遊牧史觀出發——
中國史不過是中國人天真浪漫的幻想！
被中國史定位為蠻族的遊牧民才是世界史的主要推手！
大部分漢字文化區的讀者，都會有「遊牧民族雖然軍事力量強，但野蠻、粗魯、暴力」的既定印象。然而這只是戴著中華思想的有色眼鏡來看的結果。
《文明的遊牧史觀》這本書告訴我們，遊牧文明其實是歷史的驅動力。所謂「軍事力量」，是當時科學技術與社會體系、作為群體的凝聚力、資訊蒐集能力等各式各樣要素的總和。現在世界上擁有最強軍隊的，毋庸置疑乃是美軍，它也是世界秩序的締造者和維護者，應該沒人會說他們的強悍是一種「落後、野蠻的力量」吧！
「漢文明」並非普遍性的世界文明，而是一個地方文明。
「中國四千年的歷史」不過是現代中國人天真浪漫的願望與幻想！
今天的讀者多以中國為「中心」，所以歐亞就變成了「邊陲」。這種世界觀其實是奠基在「漢民族」這種二十世紀初期才出現的假設之上。真相是，根本沒有「漢民族」這種東西，是歐亞興起的各個文明，不斷向黃河流域遷徙，才形成今日的樣貌。所以「中國四千年的歷史」不過是現代中國人天真浪漫的願望與幻想。
從「歐亞史」的觀點來看，被「中國史」定位為蠻族的遊牧民，分布範圍東起西伯利亞、西到歐洲世界，文化與人種繁多，是世界史的主要推手；相對於此，所謂「漢文明」不過是以所謂的「中原」為中心，相當地方性且侷限的一個文明。故此，與其說「漢文明」是普遍性的世界文明之一，倒不如把它想成是一個地方文明，才比較接近真實狀況。
若追溯中國地區的歷史，則會發現，它進行跨歐亞交易、在國際文化上大放異彩的唐、被認為是世界最大帝國的蒙古帝國（元）和清等，這些繁榮的國度都堪稱為名符其實的「亞洲大帝國」。但是，它們全都是非漢民族所建立的征服王朝；從這些看來，不受漢民族中心主義控制、而是由異民族的國際主義所統治時，才是所謂「中國」最繁榮的時代，這是顯而易見的事實。
「中國史」還有一個重大問題，就是它屬於一種「被害者史觀」。在這種史觀裡，「漢民族」常常遭到異民族所侵略；近代以前是北方遊牧民族，近代以後則是跨海而來的西洋列強以及日本，這些都被他們描繪為「敵人」。可是，我們試著深入思考便會發現，「支那地區乃是某個特定民族的居所」這種主張根本就不成立。擁有不同根源、文化與生活型態的集團，進行流動，不斷重複著繁榮與改變的過程，這樣的歐亞大陸史，才是真實的「中國史」。
身為日本籍蒙古學者，作者的看法是：以所謂漢民族為中心的「中國史」，在充滿地域性的狹隘同時，不過是混合了他們自己普遍相信的世界觀，以及被害者意識的產物罷了。正因為此，今天的支那地區才出現名為「中國史」與「中華文明」的束縛。而今天的中國，似乎越發被所謂的「中華思想」所囚禁。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰