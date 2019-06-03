《指數投資末日》：當指數投資不再管用，你可能面臨這四大風險

文：尼爾斯・詹森（Niels Jensen）

當指數投資不再管用，怎麼辦？

過去幾年，我遇到許多自稱為長期投資者的人，這是他們第一次在投資這條路上遭遇嚴重的衝擊。我可以向你保證，未來你還會遇到更多的衝擊，我也可以肯定地告訴你，如果我的建議短期內有效，純粹是運氣，沒有其他原因。

承擔四種不同的風險

如同本書之前提到的，外在環境並不樂觀，因此在和你分享如何建立投資組合之前，先簡短解釋我如何看待投資時必須考量的四種風險，以及當你在建立投資組合時，最應該考量哪一種風險。

首先我要區分行為模式和風險驅動因素的不同。行為模式確實會影響短期的戰術決策（例如是否要針對貨幣風險避險），但他們絕不會驅使我改變核心投資組合。此外，這與你選擇的資產類別和投資手法的類型無關，你只是透過這些執行工具，讓你的投資暴露於不同風險類型。

接下來我將分別詳細說明四種不同的風險：貝他、阿爾法（alpha risk）、信用（credit risk）與珈瑪風險（gamma risk）。不過在此之前，我要釐清一件事。接下來我要說明的內容並非標準答案，你可以有不同的方法建立你的投資組合。我的方法過去幾年對我都非常有效，但你並非只能在我的方法與另一個方法之間做選擇，你還有其他不同的選項。

貝他風險

貝他風險就是市場風險——簡單明瞭。我可以區分股票貝他風險、信用貝他風險等等，如果要計算貝他風險，投資的資產必須公開上市。

貝他風險的報酬率取決於你如何將資金配置在不同的資產類別與國家，不過成本因素也很重要，特別是在低報酬率的環境。如果將成本因素納入考量，許多積極型投資人的績效其實不如被動型投資人。面對貝他風險最具成本效益的方法，就是採取被動型投資管道，例如指數股票型基金。

我提出的六大結構性趨勢會大幅影響貝他風險。以人口結構為例，我們知道老年人口的消費能力低於年輕人口，因此人口老化會影響企業獲利和股票報酬。

你可能還記得我先前曾提到的一個觀點，近幾年我們享受的低利率導致大量資金錯置，也就是大筆資金被使用在無助於提升生產力的用途。若要考量貝他風險，那麼未來幾年應避開那些資金錯置情況最嚴重的國家和產業。很明顯地，中國和全球房地產業必定包括在內。關於貝他風險最後一點我要說的是，在第2章時我曾提到，歷年來股票市場的表現起伏甚大，端看我們處於哪一種貨幣政策循環。2015年12月，聯準會宣布調升利率，意味著我們正式進入升息循環，不論我們先前討論的六大結構性趨勢會如何發展，未來幾年承擔貝他風險的報酬率都不會有太突出的表現。

阿爾法風險

阿爾法風險是非市場風險，或者通常被稱為非系統性的特定風險（idiosyncratic risk）。在不計算成本的情況下，阿爾法風險是零和遊戲。每當有投資人績效不如大盤，就代表有投資人績效優於大盤。如果有人說，沒有人可以大敗大盤，這根本是胡扯。當有投資人表現不如大盤，就代表有另一個人優於大盤（不計入成本）。

阿爾法風險來自於公開市場的錯誤定價而產生的風險溢酬，與貝他風險沒有相關性。在當今高度效率的市場，很難單靠阿爾法風險溢價獲利，只有少數被公認最頂尖的經理人，例如避險基金經理人，才有能力創造（正向）阿爾法報酬。

回到1980與1990年代，也就是另類投資產業發展的初期，確實有可能依據不同的匯率多次進出買賣相同的證券，創造超額的阿爾法報酬率。如果你認為這比較像是交易、而非投資，確實是如此，但這就是當時許多避險基金經理人創造超高報酬率的手法。

但如今一切都變了。近幾年避險基金所能創造的阿爾法報酬率低到讓人失望，我認為至少有幾個原因。

在我解釋原因之前，我先說出可能會引發惡意攻擊的看法。事實上，近來避險基金經理人的績效表現證明他們其實不如一般人（包括他們自己）所想的那樣聰明。他們只是盡可能地找到機會利用市場的無效率獲利。如今無效率的情況已不存在，證明他們和凡人無異。

無論如何，回到我之前說的兩大原因。首先，有愈來愈多資金追逐錯誤定價，因此創造獲利的難度愈來愈高；第二，科技徹底改變了一切。演算法交易占了各主要交易市場的一大部分，你必須在十億分之一秒的時間內抓住市場的無效率，而非像過去那段黃金歲月，可以有幾天、甚至幾星期的時間。不過，只要市場不是直線型上下波動，阿爾法報酬就不會完全消失。

信用風險

信用風險指的就是字面上的意義。這個風險幾乎是、但不完全是非系統性風險，違約的可能性要看借款人的財務狀況而定。

但是，我通常不會將信用風險視為信用風險。請聽我解釋。如果政府進行外匯管制，國內借款人的債務款項若來自非本國債權人，他就無法支付這筆款項，即便他的財務狀況有能力負擔。因此我會將信用風險視為政治性的風險，屬於珈瑪風險。

珈瑪風險

珈瑪風險通常與非公開上市、流動性較低的投資標的有關，因此報酬率也相對較高。近幾年，在所有珈瑪風險當中，非流動性溢酬對於報酬率的影響是最大的。你的資金暫時被套牢幾年的時間，然後突然之間（預期）報酬率暴增，但是這樣的策略有一定的風險存在。

我常遇到許多投資經理人語氣驕傲地告訴我，他們創造超高的阿爾法報酬率，但事實上這些根本就與阿爾法風險無關。他們之所以有如此亮眼的績效表現，是因為他們找到方法，追逐其他風險而獲利，例如非流動性風險。根據我的經驗，那些沒有能力精確地說出自己暴露於哪一類型的風險、不知道自己為何能創造超額報酬的經理人，終有一天創造的超額報酬將永遠成為過往雲煙。

你也可以在流動性市場運用珈瑪風險，珈瑪風險的好處在於可以在適當的時機隨時調整風險的高低，而不影響貝他風險。如果你是主動型股票投資人，那麼你可能聽過以下的投資策略，例如智選投資（smart beta investing）或是因子投資（factor-based investing；譯注：針對不同因子建立投資組合）。你可以把因子投資中的因子視為珈瑪風險。

在因子投資策略，最被廣為人知的五項因子分別為：波動率、動能、收入、價值與規模，過去數年研究人員已經找出超過300個不同因子，所以你有非常多的選擇。不同因子的報酬率每年差異甚大，如果你能找出在當下市場最關鍵的因子，你的整體投資組合便能創造出可觀的報酬（表12.1）。

表12.1：後危機時代股票因子的報酬溢酬（英國）

Photo Credit: 八旗文化出版 資料來源：艾羅伊．迪姆森、保羅．馬許、邁可．史陶頓（2017.1）. Copyright©2017 Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton. All rights reserved.

哪些地方不要去？

我們就省去那些繁瑣細節，直接跳到結論。我會盡可能降低投資組合的貝他風險——不論是債券市場或股票市場的貝他風險，至少等到市場回復到正常水準（不論所謂的正常水準指的是什麼），而且可能等待數年的時間。要得到阿爾法報酬非常難，因此會被放在優先順序清單的後面。信用風險和珈瑪風險會是首選，尤其是珈瑪風險。

為什麼會喜歡信用風險、而非信用貝他風險？

當你投資信用票據時，最有可能暴露在信用貝他風險。在私募債券市場，你會暴露在特定的信用風險，但完全不會暴露在信用貝他風險。私募債券市場提供非常多有趣的投資機會，包括權利金、租賃、法定資本寬減等，以上僅列舉其中幾項。

我常常遇到有人這麼問我：投資人——特別是法人——必定會投資某個標的，所以有什麼好擔心的？既然大部分政府債券市場失靈，愈來愈多人對避險基金興趣缺缺，對許多投資人來說，股票是目前唯一的選擇，為什麼不投資股票？

對於這樣的看法，我部分認同，但是它忽略一個簡單卻重要的事實。即便多數投資人未曾經歷過（因為他們的年紀還不夠老），但在歷史上股票確實曾創造過極高的負實質報酬率（下頁圖12.1）。如果圖12.1無法說服你，那麼我建議你再回頭去看圖2.2。

圖12.1：股票報酬率最低的期間

Photo Credit: 八旗文化出版 資料來源：艾羅伊．迪姆森、保羅．馬許、邁可．史陶頓（2017.1）Copyright©2017 Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton. All rights reserved.

假使再度發生2008年金融危機，我們也不能期待聯準會（或其他中央銀行）會隨時準備好幫投資人紓困。此外，未來幾年我們必須面對六大結構性趨勢所帶來的負面影響，再加上美國現在處於升息循環，預期歐洲也將跟上，因此我推估在某些國家，股票的貝他風險報酬率將轉為負值，而且會持續一段相當長的時間。

書籍介紹

本文摘錄自《指數投資末日：ETF還是好標的？威脅被動投資的六大未來趨勢》，八旗文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：尼爾斯・詹森（Niels Jensen）

譯者：吳凱琳

未來20年，ETF還是好標的？

向被動投資策略發出風險警告的第一本書

完美經濟風暴來襲！所有成長指標都在走下坡，

當ETF都無法提供穩健報酬的時候，投資策略該如何調整？

「未來幾年，大盤報酬率只會讓人更失望！」——尼爾斯・詹森

指數追蹤是近年投資主流，除了可以穩健獲得跟指數一致的報酬，還不用花太多時間研究。但這樣的好日子結束了，本書作者尼爾斯・詹森警告，六大總體趨勢將改變全球經濟生態，過去40年的大多頭市場即將反轉，未來指數投資只會得到失望的報酬！

全球經濟低成長時代來臨，被動投資策略即將完全失效，

投資人必須做足功課，找出風險來源，才有可能找出獲利豐厚的投資機會！

投資人不容忽視六大未來趨勢，即將帶來風險

債務超級週期結束——低利率引發大量資金錯置，經濟成長陷入泥淖。 嬰兒潮世代退休——超高齡社會影響生產與消費結構，導致通膨上升。 中產階級消費能力下降——實質薪資下滑，壓抑消費者需求，導致經濟成長率減緩。 東方國家崛起——中國將成為第一經濟強國，經濟快速成長下可能暗藏風險。 化石燃料耗盡——短期還沒有適合的能源可以替代，生產力將下滑。 財富占GDP的比例回到平均值——各類資產價格全面下修。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰