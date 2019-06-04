《風險之書》：為什麼讓社會不再受機率宰制的目標，仍然無法達成？

文：彼得．伯恩斯坦（Peter L. Bernstein）

等待紊亂

統計學大師甘德爾曾說：「人類不是從上帝那兒取得社會控制權……然後交由機率操縱。」前瞻新千禧年的來臨，我們對於控制風險，追求進步，有什麼樣的展望？

萊布尼茲在一七○三年提出的警告：「自然界很多事都會循一定的模式再度發生，但並非每件事都如此。」這番話在今天仍跟當年他寫信給伯努利時一樣適用。我在導言中已指出，這就是關鍵。沒有它，就不會有風險，因為每件事就都可以預測。沒有它，就不會有改變，因為每件事都會跟原先一模一樣。沒有它，生命就不再神祕。

本書人物所追求的，都是以了解自然自我重複傾向中含有什麼意義為出發點，但他們的努力尚未臻於完美。儘管創造了許多別出心裁的工具，這謎團還有很多未解之處。不連續、不規則，波動似乎非但沒有減少，還愈來愈多。理財世界裡，新工具以令人目不暇給的速度湧現，新市場比舊市場成長更快，全球的互相依賴使風險管理愈發複雜。經濟（尤其就業市場）的不安全感是每天的頭條新聞。環境、保健、個人安全，甚至地球，都遭到前所未遇的敵人進攻。

讓社會不再受機率宰制的目標仍然無法達成。為什麼？

上帝不玩骰子

對萊布尼茲而言，從樣本資訊推究通則的難處在於自然界本身太過複雜，而不是因為它善變且難以捉摸。他相信，因為自然界的事件太多，所以光靠一組有限的實驗是不可能得知全貌的。但是，他跟同時代大多數人一樣，他也相信這整個過程背後有一種由上帝主導的潛在秩序。他用「並非每件事都如此」暗示這秩序中有某些部分從缺，但並不是說，這部分就交給隨機擺布，而是在大結構上有個看不見的元素。

三百年後，愛因斯坦也有類似的觀點。他寫給物理學同行玻恩（Max Born）的一封信中，有段名言：「你相信一個會玩骰子的上帝，我卻相信一個完全規律、有秩序的客觀存在的世界。」

伯努利與愛因斯坦都說，上帝不玩骰子。他們也許是正確的。但總而言之，不論我們怎麼努力，人類並不見得能了解與界定客觀存在於世界秩序的所有法則。

伯努利和愛因斯坦都是研究自然法則的科學家，但人類還要跟自然之外的自己奮鬥。事實上，隨著文明進步，大自然不可測的影響變小，人類決策的影響卻變大了。

但在二十世紀的奈特與凱因斯之前，人類之間互相依賴的程度日增的現象，從未受到本書列舉的創新者所重視，這些人出生於文藝復興時代晚期、啟蒙時代、維多利亞時代，所以慣於從自然的角度思考機率，認為大自然的規律性與可預測性也適用於人類。

行為模式不在這些人的考慮之列。他們強調的是機率遊戲、疾病、預期壽命等，完全取決於自然秩序，與人類的決定無關。人類一直被當成理性的動物（丹尼爾．伯努利說，理性是「人類的本性」），這簡化了很多事，以為人類行為就像自然一樣容易預測──說不定還更容易。根據這個觀點，自然科學術語被引用來解釋經濟與社會現象。量化偏好與厭惡風險程度等主觀觀念被視為理所當然，不容異議。在他們舉出的例子裡，個人的決定對其他人的福利沒有任何影響。

情況到了奈特與凱因斯才有改變，兩人都在第一次世界大戰後開始立論著述。他們對不確定性「激進而明確的觀念」，跟大自然或愛因斯坦與玻恩的辯論都無關。在奈特與凱因斯看來，不確定性源於「人類本性」中的非理性，換言之，決策與選擇，不再局限於像漂流荒島的魯賓遜那種處於孤立環境中的人。甚至連堅持人類理性的馮．紐曼也承認，所有人的決策都會影響其他人，每個人都必須把別人對他所做決定的可能反應列入考慮，再做決策分析。此後不久，康納曼和特沃斯基研究「不變性的失效」，理論警察對人類行為的調查就相繼出爐。

雖然二十世紀已經把萊布尼茲心目中的自然之謎解決了大半，但我們還在試圖了解一個更可望而不可即的神祕，那就是「人類如何做選擇與因應風險」。非科學家出身的小說家兼散文家卻斯特頓（G. K. Chesterton）回應萊布尼茲的觀點，並對這個現代觀念做了以下的描述：「我們這世界真正的問題，不在於它是個不講理的世界，也不在於它是個講理的世界。最常見的麻煩是，它似乎有點講理，但又不完全講理。人生也不是那麼不邏輯；但它絕對是個邏輯家的陷阱。它看起來比實際上更符合數學，更有規律性；它一副很精準的模樣，但它的不精準你看不見；它是待機而噬的紊亂。」

處在這麼一個世界裡，機率、均值回歸、分散風險，難道都沒有用武之地嗎？甚至有沒有可能利用解釋自然變異的有力工具，找出不精準的根源呢？紊亂是否永遠在虎視眈眈呢？

鐘形曲線無法反映現實

混沌理論取代巴斯卡等人的學說，是較晚近的觀念。主張混沌說的人宣稱，他們已揭開不精確潛在的來源。混沌理論家說，不精確源自「非線性」 （nonlinearity）現象。非線性現象意指，果與因沒有比例的關係，但混沌理論也堅持所有的果必然有個因──例如平衡倒立的錐形體會因「一陣輕微的震動」而傾倒──這種說法又與拉普拉斯、龐加萊、愛因斯坦等人殊途同歸。

主張混沌理論的學者認為，對稱的鐘形曲線並沒有反映現實。他們瞧不起線性統計，諸如「報酬與風險大小成正比」，或一般而論，「結果與付出的努力呈系統化的關係」，他們都嗤之以鼻。他們也反對機率、財務學、經濟學的傳統理論。在他們眼裡，巴斯卡的數學三角形只是孩子的玩具。高爾頓是個傻瓜，凱特爾心愛的鐘形曲線則是對現實拙劣而可笑的模仿。

激烈批評混沌理論的考拉法斯（Dimitris Chorafas），把混沌形容為「……對初始狀況極為敏感且與時俱進的演化」。這個觀念最常為人稱道的例子，就是夏威夷的一隻蝴蝶拍一下翅膀，最終會引起加勒比海一場颶風。根據考拉法斯的說法，混沌理論家眼中的世界「永遠精力十足……充滿混亂與變動」。在那個世界裡，偏離常態的現象不會像高斯的常態分配所預測的一樣，對稱的集中在平均值兩側；在這個崎嶇的世界裡，高爾頓的均值回歸也毫無意義可言，因為均數本身也不斷在變。混沌理論中根本沒有均數的觀念。

混沌理論把龐加萊提出的「自然界裡因果無所不在」的觀念發揮到極致，它也駁斥不連續的觀念。乍看不連續的現象，其實根本沒有與過去斷然決裂，而是稍早事件的合理結果。在混沌的世界裡，紊亂隨時等著現身。

應用混沌理論又是另一回事。考拉法斯說：「混沌時間系列的特徵……在於經過的時間愈久，預測的準確性愈低。」這個觀點把應用混沌理論的人困在瑣碎細節充斥的世界裡，訊息都纖小難察，一切都無非是噪音。

正如金融市場的預測員著重波動性，應用混沌理論的人也累積了大量交易的數據，以預測股價、匯率、風險變異等在不久的將來會有什麼變化。他們甚至發現，輪盤轉出的結果也不是完全隨機，雖然這種發現帶來的優勢太小，不足以讓任何賭徒發財。

到目前為止，混沌理論實際的成就跟它的自吹自擂頗有一段距離。應用混沌理論的人把蝴蝶抓在手掌心，但卻追蹤不到牠拍動翅膀帶起的小氣流。不過他們還在努力。

近年來，預測未來的創新方法陸續出現，取的都是「基因演算法」、神經網絡等怪異的名字。這些方法強調波動；在應用上擴充強大的電腦處理資訊的能力。「基因演算法」的目標是模擬基因代代相傳的機制。獲得生存的基因，創造出能活得最久、效率最高的後裔模型 [1]。神經網絡的設計模擬人腦，並根據經驗，從程式中篩選出處理下次類似經驗最有用的推理邏輯。應用這種方法的人，能夠從一個系統找出可用於預測另一個截然不同的系統，其在未來發展的行為模式；它背後的理論認為，諸如民主制度、科技發展、股票市場等，所有複雜系統都有共同的模式與反應。

現實並無因果關係

這些模型使我們對現實的複雜性有重要的洞察。但是，在金融市場出現其他模型前就已獲得認知的模型中，或輪盤的轉動之間，都沒有因果關係存在的證據。蘇格拉底與亞里斯多德碰到混沌理論和神經網絡，一定會充滿懷疑，正如同支持這套理論的理論家也會對傳統理論滿腹猜忌一樣。

「似真理」跟真理不一樣。沒有一套足以解釋「為何同樣模型會在不同時間、不同系統中重複出現」的理論結構做後盾，這些創新方法無法擔保：今天的信號一定是明天事件的因。威力強大的電腦只能告訴我們一連串意義不明的數據。於是，基於非線性模型或電腦操作的預測工具，依舊難逃傳統機率理論的衝擊：建立模型的材料仍然是過去的數據。

紊亂在不完美之中

告訴我們紊亂會在未來的何時何刻爆發，不是過去的責任。戰爭、經濟蕭條、股市暴漲暴跌、種族大屠殺，這些事件來了又去，但每次的出現都依然讓我們大感驚奇。研究事件的歷史之後，紊亂的來源昭然若揭，但讓我們百思不解的是，當事人為何對即將來臨的事一無所覺？

金融市場本就充滿驚奇。例如，投資人一九五○年代末期發現，有史以來頭一遭，若將一千美元投資於低風險、高品質的債券，利潤會超過以同樣金額購買一般股票 [2]。一九七○年代初，長期利率自南北戰爭以來，首度高於五％，而且此後就一直停留在五％以上的水準。

以債券報酬和股票報酬之間如此穩定的關係，以及長期利率那麼多年都一成不變的紀錄，簡直沒有人會想到事態會有所改變。在反循環貨幣制度與預算政策還沒有出現，一般人也不曾有過物價一直上漲，而不是漲一陣、跌一陣的經驗前，也沒有理由做這種考慮。換句話說，改變或許不是無法預測，而是根本匪夷所思。

如果這些事無法預測，那我們又如何能期待用以預測風險管理的精密量化方法即將問世？我們自己的腦子裡都完全想像不到的觀念，又如何設計出電腦程式？

我們不能把未來輸入電腦，因為拿不到這種數據，所以我們灌進一大堆過去的數據──以做為創造決策機制的燃料。但這兒有個邏輯家的陷阱：擷取自現實生活的過去數據──管它是線性或非線性──構成的是一系列的事件，而不是一組獨立的觀察，而機率法則需要的卻是後者。歷史只提供一種經濟與資本市場的樣本，而不是幾千種各自獨立、隨機分布的數字。即使有很多變數分布在類似鐘形的曲線上，也絕對算不上完美。再一次，「似真理」並不等於真理。紊亂就埋伏在這些偏離與不完美之中。

最後，風險管理的科學即使能控制舊的風險，有時卻會創造出新的風險。我們對風險管理的信心更鼓勵我們冒本來不會冒的險。在大多數情況下，這麼做是有益的，但我們必須提高警覺，不可增加系統承受的風險。研究顯示，安全帶反而會鼓勵駕駛人開車更橫衝直撞。結果是意外次數增加，雖然重傷害是減少了 [3]。做為避險工具的衍生性金融商品，會引誘投資人變成一味追求報酬的投機飛車大王，涉足企業界的風險經理人根本不予考慮的冒險行為。一九七○年代末引進「投資組合保險」，鼓勵了前所未見的資產投機。同樣的，保守的投資法人進入未曾嘗試的領域時，都會採取廣泛的分散投資以降低風險──但分散投資並不保證不會賠錢，只能防範不至於一下子就輸個精光。

數字比直覺更可靠

電腦螢幕上羅列的一串串數字、花花綠綠的顏色、精美的圖表，最能讓人安心，也最具說服力。我們全神貫注看著畫面，卻常忘記電腦只會回答問題；它不會提問題。每當我們忽略這個真相，電腦就會助長我們在觀念上所犯的錯誤。只根據數字生活的人或許會發現，電腦已取代古代神諭的地位，指導一般人如何管理風險和做決策。

然而，當數字明顯的比直覺更可靠時，我們也不可排斥。正如康納曼和特沃斯基告訴我們的，直覺常攙雜前後矛盾和短視的成分。曾任英國皇家天文台台長的傑出數學家愛里（G. B. Airy）在一八四九年寫道：「我崇拜理論、假設、公式，以及所有能在單調乏味的觀察所產生的絆腳石與泥淖中，幫助犯錯的人尋回正途的東西。」

本書的中心議題就是，書中介紹的傳奇人物，承先啟後，塑造出過去四百五十年來，人類文明進步的方向。無論在工程、醫藥、科學、理財、商業，甚至公共行政方面，至今影響卓著的決策都遵守一套秩序井然的程序，比從前全憑直覺的做法完善得多。這麼做不僅避免也掩飾因判斷錯誤所造成的大災難。

從文藝復興時代的賭聖卡達諾算起，幾何學家巴斯卡、律師費瑪、波爾羅亞修道院的僧人、紐恩登的牧師、賣縫紉用品的葛朗特、大腦不靈光的高爾頓、丹尼爾．伯努利與他的伯父傑可伯、不喜人群的高斯與口若懸河的凱特爾、愛開玩笑的馮．紐曼與深思的摩根斯頓、虔誠的棣美弗與持不可知論的奈特、黝黑的布萊克與喋喋不休的休斯、阿羅與馬科維茨──這些人都改變了風險觀念，使它從「蒙受損失的可能」變成獲利的良機，從命運與原初設計變成以機率為根據、面面俱到的未來預測，從無助中找到做選擇的方向。

凱因斯雖然反對機械化的應用機率和量化不確定性，但他也承認這一脈思潮對人類有深遠的影響：「大家都認為採取行動時，接受機率的指導符合理性，可見它的重要性；公認行動時應把機率列入考慮，也足證它值得依賴。因此，機率成了『生活指南』，正如十七世紀英國教育哲學家洛克（John Locke）所說：『就我們思慮所及，上帝只提供了非常含糊的機率。我想，這也滿符合祂安排給我們的，平庸而尚處試用的地位吧。』」

註釋

[1] 名字被用來表示「阿拉伯數字計算法則」的數學家阿爾──花拉子米（參見第二章），若發現他一千兩百年前的發明傳至如今，產生多少子孫，一定也會大吃一驚。

[2] 從一八七一年到一九五八年，股票報酬平均高於債券報酬一．三個百分點，只有三次過渡性的反轉，最後一次出現在一九二九年。一九五九年三月，柏克（Gilbert Burke）在《財星》雜誌一篇報導中宣稱：「好股票的報酬必須高於好債券，已成為美國的信條，若非如此，股價就會下跌。」（見《銀行信用分析家》［Bank Credit Analyst］一九九五年號。）我們有理由相信，即使在一八七一年之前，股票報酬也比債券報酬高，但這之前沒有可靠的股市數據。一九五八年以後，債券報酬平均高過股票報酬三．五個百分點。

[3] 有關這類案例的詳盡分析，可參考亞當斯（John Adams）所著《風險》（Risk. London: UCL Press）一書。

相關書摘 ▶《風險之書》：常態分配的巧妙平衡，讓他更加肯定「平均人」正確無誤

書籍介紹

本文摘錄自《風險之書：看人類如何探索、衡量，進而戰勝風險》，商業周刊出版

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作者：彼得．伯恩斯坦（Peter L. Bernstein）

譯者：張定綺

投資／風險概念世紀經典

投資人、金融保險界、經濟學、數學及資料科學領域必讀

宛如哈拉瑞《人類大歷史》風險版，精彩萬分！

風險管理是現今一項不可或缺的技能，分辨未來可能發生什麼事，從種種可能性當中作選擇的能力，在現代社會中處處可見：無論是投資者買股票，外科醫生動手術，工程師設計橋樑，企業家創業，太空人探索宇宙，政治家競選公職……都不可避免伴隨風險，風險管理已經成為挑戰和機遇的同義詞。

伯恩斯坦用精彩的歷史掌故和人物生平來追溯風險管理的起源：一位位天才以非凡的眼界，一步步如解謎般探索，教我們如何運用未來改善現在。他們讓世人了解風險的內幕，以及如何評估、衡量個中得失，把冒險變成帶動西方社會踏入現代的催化力量。從文藝復興時代的卡達諾開始，到巴斯卡、費瑪、伯努利、高斯……，直到近代發明投資組合的馬科維茨、選擇權定價公式的布萊克、休斯……他們就像漠視眾神禁令的普羅米修斯（Prometheus），深入幽冥，尋找把未來從敵人變成契機的光明。他們的成就改變了管理風險的態度，將人類好賭的天性化為積極開創未來的能量。

伯恩斯坦行雲流水的筆法，讓風險這項複雜的概念讀來趣味橫生：從機率理論、統計抽樣原理、預期壽命、常態分配、均值回歸、賽局理論……逐一量化風險，奠定今日在數學、統計學、物理學、經濟學、管理學等眾多領域根基，將「不確定」逐步「確定」，納入管理和控制，推動現代社會發展。

從頭理解人類探索、衡量風險的歷史，這樣的觀照會讓我們了解當下的立足點，在一場場冒險中掌握勝算。凱因斯說：「如果冒險對人類沒有誘惑力……所謂投資就無非是冷冰冰的謀略。」以「風險」為中心的理念，也提供人類前所未有的機會，追求更豐碩的回報－－讓不敢冒任何風險的極端保守者、追尋高風險的投機客、不知風險的賭徒，皆能成為更理性成功的投資人。

本書特色

1. 風險概念世紀經典，投資人、金融保險界、經濟學數學及資料科學領域必讀

「風險」是企業經營、股市投資、金融保險等一切行為得以建立的要素，也是化人類賭性為經濟成長、生活水準提高、科技發展的動力。所有財經、數據學科皆於焉建立。本書為投資人、金融保險界、經濟學數學及資料科學領域讀者不可錯過的經典之作。

2. 述說人類探索風險的傳奇，指引你馴服風險之路

從文藝復興時代的卡達諾開始，到巴斯卡、費瑪、伯努利、高斯……，直到近代發明投資組合的馬科維茨、選擇權定價公式的布萊克、休斯，歷代數學家運用機率、抽樣原理、均值回歸、賽局理論等統計技術，看歷來天才們如何把風險從「受到損失的可能」變成「獲利的良機」。

3. 精彩萬分，身歷其境的閱讀饗宴

小說般的筆法、史詩般的追尋，如哈拉瑞《人類大歷史》風險版般見證歷史脈動，讀者將與偉大思想家同歷一次次知性冒險。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航