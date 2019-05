越民主的國家人民越不信任政府，難道台灣真的「太自由」嗎？

文:鄞義林(任職於台大風險社會與政策研究中心,擔任助理研究員,研究領域為數位化轉型、人工智慧的社會影響。另一個身分是聯合國與國際特赦組織認可的人權捍衛者)

近來中國媒體傳播「一國兩制」意識形態的情形,正在威脅著台灣民主,再加上中國不斷地公然呼籲,使得局勢更加緊迫。上個月,筆者在關鍵評論網國際板中撰寫了一篇文章分析假消息與政治信任之間的關係。因此,在本篇文章中,我將重點介紹該文章的一些發現,以此討論假消息及其對台灣民主轉型和媒體環境的影響,而這些研究證據又可以怎麼解釋台灣處理假消息的方式。

資訊與政治信任的關係

2019年3月經濟合作暨發展組織(OECD)運用英國牛津大學「路透新聞學研究所」發表的《2018數位新聞報告》(Reuters Institute Digital News Report 2018)資料發現,假消息的暴露程度與人民對政府的信任程度之間存在關聯,並發現在較少接觸假消息的國家,對政府的信任度也較高。

作者提供,取自《Reuters Institute Digital News Report 2018》

另一方面,根據2010-2012年《亞洲民主動態調查》(Asian Barometer Survey 2010-2012)報告,中卻發現情況正好相反:在受訪者認為較少接觸假消息的國家,其政府信任度較低。

作者製作提供

為了更加了解這一點,「路透新聞學研究所」2018年《數位新聞報導》的另一項調查結果提供了進一步的見解,「路透新聞學研究所」詢問了受訪者是否擔心如果他們表達自己的觀點,政府會給他們帶來麻煩。然而,本文透過「政治信任」的程度分析時,發現較恐懼政府的受訪者,同時也表示對政府的信任程度最高,如同新加坡對政府表現出最高的恐懼和信任。

作者製作提供

因此,亞洲和歐洲之間的差異可以用不同的政治制度來解釋。

本篇文章引用了Paola Rivetti和Francesco Cavatorta關於威權主義的研究,研究顯示,威權主義中的公民信任政府,不一定是因為他們相信政府會採取道德、合法或公正的行動,而是因為他們知道他們的政府會根據他們所說的行事採取行動,無論這些行為是否公平。在Omar García-Ponce和Benjamin Pasquale在辛巴威進行的一項研究中則解釋,在經常發生國家鎮壓的威權國家中,受訪者可能會擔心政府會給他們帶來麻煩,因此往往會對調查提供不實的回應來保護自己,這份研究也顯示出亞洲和歐洲之間政治信任的差異。

因此,這可以解釋為什麼威權主義的受訪者往往對其政府有更高的信任度,如下圖所示。

作者製作提供

民主轉型中政治信任的演變

這也引發了另一個有趣的問題:為什麼亞洲的民主國家對其政府的信任程度較低?

Thomassen、Andeweg和van Ham書中的一個章節《政治信任和合法性衰落的辯論(Political Trust and the Decline of Legitimacy Debate)》中解釋說, 20世紀30年代德國威瑪共和國的威權主義缺乏民主帶來的合法性,因此在他們垮台後,很快就失去了合法性,並且隨之而來的是對政府的信任受到侵蝕。事實上,正如Gabriela Catterberg和Alejandro Moreno的研究所顯示的,民主轉型初期的國家對其立法機構的信任度也出現了類似的下降,拉丁美洲在1980年代和2001年之間的信任度下降了26個百分點,對於20世紀90年代以來的前蘇聯共和國中的波羅的海三小國,信任度也下降了29個百分點,其餘東歐國家的信任度則下降了13個百分點。

這項研究還追蹤了韓國的情況,其下降了57個百分點。因此,對東亞民主政權的較低信任,可歸因於它們仍在進行民主轉型。

那麼問題在於,這些新民主國家的現任政府,是否應該負起公民不信任政府的責任,或者是否一部分的信任是因為仍然正在擺脫威權主義影響的選民,表現出他們對從前獨裁政權下延續的不信任?

一個仍在學習民主之路的選民可能會因為看到自己的自由表達(他們以前曾壓制過的言論)對政府的直接影響,認為這是民主能力的實踐,或者也許是為他們之前被剝奪的權利尋求正義的一種方式。最重要的是,正在進行民主轉型的國家也需要取消前政權不能保護公民的政策,並且可能因為他們在試圖撤銷難以撤銷的政策時表現不佳而受到抨擊。Catterberg和Moreno指出,個人福祉是公民對其政府信任的最明確指標,只要公民認為他們的福祉被忽視,信任就很難恢復。

這引出了另一個問題:台灣過去20至30年的薪資停滯是否會使公民對政府的信任產生影響?

Catterberg和Moreno的研究還發現,老牌民主國家的信任水平更加穩定,他們看到的一個有趣的發現是葡萄牙和西班牙在20世紀70年代開始民主化(在上述年輕民主國家之前大約10到20年)。這兩個國家在信任恢復前也經歷了20到30年的政治信任度下降,筆者認為這可能是其他新民主國家發展的一條途徑。鑑於台灣的民主轉型約始於20世紀90年代,葡萄牙和西班牙的經驗表明,台灣政治信任的復甦可能會在21世紀20年代的某個階段才會開始,儘管中國的干涉可能會破壞台灣的民主轉型。

因此,需要注意的是,如果想要看到政治信任有所逆轉,那麼民主轉型中的國家就需要走上一貫民主化的道路。西班牙和葡萄牙的民主化可以說恰逢歐洲自由擴張的時期,位於促進民主增長的區域,但對南美或台灣來說卻不是如此,後者的民主化進程正如本文後面會再提到的,受到中國假消息宣傳的阻撓。

Photo Credit: 中央社

民主轉型中媒體素質的演變

台灣信任度低的其他原因,可能是由於台灣媒體的高度分化和社群媒體的高度滲透,以及台灣經濟體系中被視為存在腐敗的現象。筆者以2014至2016年《亞洲民主動態調查》來解釋這一點,調查進一步描述了亞洲人對其政府的信任,並發現在威權主義的國家中,人們對政府高度信任,並認為政府腐敗程度低(據報導,78%的中國受訪者和83%的新加坡受訪者認為如此,但請注意García-Ponce和Pasquale在他們的研究中所說的內容)。

與此同時,在日本和韓國,腐敗感知率較低,但信任度也較低,其中43%和38%的受訪者認為如此。在台灣,信任度較低,但腐敗感知率卻很高(61%的人認為如此),這可能反映了台灣人對政府管理腐敗的能力的信任。Catterberg和Moreno解釋說,當公民認為存在腐敗行為時,會削弱公民的政治信任。

V-Dem上個月從「數位社會計畫(Digital Society Project)」發布的新資料也顯示在179個國家中,台灣受到外國政府傳播的錯誤資訊和假消息傳播率最高,比較路透新聞學研究所關於受訪者報告的假消息暴露的資料時,可以發現受到境外假消息風險較大的國家,民眾對其政府的信任程度也較低。

作者製作提供

在此背景下,最近有關旺旺集團在2017年1月至2018年3月期間從中國政府獲得6.24億元人民幣(新台幣28.69億元)的國家補助金新聞,應引起相當的關注,因為這能夠促使台灣意識假消息傳播的問題。此外,中國官員也在上週的「第四屆兩岸媒體人北京高峰會」上要求台灣媒體人宣傳「一國兩制」的作法,可見中國干涉台灣媒體的情形更加清晰。最重要的是,這場高峰會是由旺旺集團和中國的北京日報報業集團共同舉辦的。

儘管如此,本文也分析到新聞自由程度較高的國家中(根據無國界記者組織的資料),公民暴露於假消息之程度較低。V-Dem的數據還顯示,由台灣政府傳播的假訊息很少,突顯出外國政府干涉台灣新聞媒體的危險性。

作者製作提供

另外,也分析了公民對新聞信任度較高的國家(也來自路透新聞學研究所的資料),假消息暴露的程度也較低。

作者製作提供

因此,並非台灣的媒體環境過於自由,讓中國有了干涉台灣媒體的途徑,事實上,新聞自由反而是防止假消息傳播的保障,上述資料表明了這一點。相反地,低素質的新聞可能會影響民眾對於台灣新聞的信任度,因為選民不知道是否可以信任新聞所提供的資訊,因此提高了傳播假消息的機會。

但台灣的媒體環境也很脆弱,正如Gary Rawnsley和Ming-Yeh T. Rawnsley所提,在那些轉型為民主,並擺脫國家鎮壓和控制的國家,為媒體帶來了公開的競爭環境,反而導致國家陷入媒體戰爭。這種需要大量投資的競爭,即使會損害國家安全,仍然讓台灣容易受到中國的影響會。這表明台灣的政治和媒體環境狀態是民主轉型演變的部分過程,因為台灣現在還是繼續遭受二十年來威權主義的戒斷效應,如果台灣可以有時間實現民主化,那麼可能會形成一條通往更大媒體責任和信任的道路。但是,由於台灣的媒體受到外國干涉,以及中國對台灣民主的威脅,加上台灣某些政黨迎合中國的因素,台灣的民主進程因此被延誤,同時也受到威脅。

使用開放資料來打擊虛假消息,但我們可以多信任資料?

本文前述提到OECD的報告,表明開放資料可能是政府打擊假消息的一種方式。台灣在這方面表現良好,在《全球開放資料指標(Global Open Data Index)》中排名第一。然而,麥肯錫公司指出,儘管台灣政府在數位化處於領先地位,但仍未充分利用數位化來取得更好的效果;例如,官方文件仍然必須以紙本印刷供審查,即使它們可以透過電子方式完成。

此外,台灣資料缺乏完全透明度,也會引發進一步的不信任問題,例如天下雜誌發現環境保護署在台灣111家廠商的煙囪中收集的污染排放數值是有疑問的;在環境保護署宣布數值無效的地區,天下雜誌從他們自己的調查中發現,這些地區的排放數值實際上超過了污染物排放標準。

數位不安全對信任的社會風險

最後,OECD的報告還指出,民眾對於數位工具的信任對各國從數位化轉型中受益是必要的,如果人們感到上網並不安全,則不願意參與數位經濟。OECD還提供了OECD國家的數位安全風險資料,其中盧森堡(28.6%)、法國(28.4%)和匈牙利(28.1%)的網路安全事件報告數量最多,而捷克(7.6%)、荷蘭(8.7%)和斯洛伐克(9.1%)的報告最少。在隱私濫用方面,韓國(6.05%)、智利(5.4%)和盧森堡(4.3%)的隱私濫用報告最多,而捷克共和國(0.7%)、立陶宛(0.9%)和拉脫維亞(1.1%)報導最少。另外,從《2017 年台灣無線網路使用調查》中也可以發現44.4%的台灣人的帳號曾經被盜用,18.5%的人經歷過個資外洩,14.8%的受訪者個人曾經歷過網路詐騙,13.2%的個人網站曾遭到木馬病毒植入,10.6%的個人身份曾被盜用,這表明台灣確實面臨著明顯的數位風險。

但OECD指出,高度數位化的國家在管理數位風險方面也面臨困難,但他們也指出,互聯網傳播不會自帶更高的風險,因為數位風險與資通訊科技的可及性間相關性很低。因此,各國需要識別他們面臨的數位風險並制訂管理這些風險的策略。

Photo Credit:AP/達志影像

台灣的民主和透明開放,就是對抗假新聞的真正利器

總而言之,OECD的報告為我們提供了另一種思考假消息與政治信任之間關係的方法,但這裡進一步的分析表明,這種關係並不容易,因為這取決於每個國家的政治、經濟制度,以及媒體環境。

而這又是如何演變為台灣正在經歷民主轉型的一部分?因此需要長期的觀察來理解眼前的問題。由於新聞自由和新聞素質更高的國家回報假消息曝露率較低,而開放資料也有助於打擊假消息,因此保護新聞自由和開放資料符合各國和台灣的利益,同時提高新聞品質作為一種策略,抵制外國干預該國的媒體,以防止外國破壞台灣的民主化進程。因此,台灣面臨的挑戰是如何繼續加強台灣的民主和自由,以減少假消息的暴露,同時保護民主免於遭受不友善的外國因素影響。

