我在WHA現場：為國發聲前，自己人要先在檯面下打贏自己人

筆者與團隊於這次日內瓦火車站辦展以來，聚集了不少各路理念相近的年輕世代朋友。也認為認為世衛這項議題，即便國內一片悲哀的氣氛之下，它仍然是不能放棄的戰場。畢竟在戰略上，世衛是台灣重返聯合國的第一道關卡，又世衛是每年可以凸顯台灣醫療衛生高度的言論戰場，台灣應該要不斷把握這些機會。

去年（2018年）日內瓦無國界醫院展，主打醫療專業與建築設計之結合；而今年台灣世衛外交協會的成立，納入更多年輕一代新創團體合作，有更多專業醫療人員如藥師、護理師、營養師、醫藥媒體人、醫學工程師、生醫領域創新、社工專業、前外交人員、對議題支持的文理組學生等各行各業的加入，到現在團體內的參與人士熱情到已經開始討論明年的計劃，都說明這樣的努力成果可以被看的見。健康權的爭取從來就不只是傳統醫師代言的事，全民都可以找到自己定位參與其中。

然而台灣政府及民團每逢宣傳世衛，總會遇到一些難以克服的瓶頸，而這也是今年我的分析重點。

Photo Credit：姜冠宇

台灣專業資源多到超出想像，卻膽怯於嘗試

因為今年的台灣入聯辯論，沒有去年的肺結核中國不通報台灣的事件作為辯論亮點，即便聖文森等邦交國的辯論發言感人，連續3年友邦與中方的辯論仍不免流於形式。在絕對惡劣的情況下，如果台灣對於世衛的宣傳純粹付諸口號，在未來仍無可抵抗台灣本身被世界遺忘與排除的趨勢。以下就今年的經驗提出建議。

台灣社會專業資源其實多到超出想像，但是彼此溝通隔行如隔山，本位主義並膽怯於嘗試，造就合作求解有極大障礙。又資源在保守世代把持比例過大，常常對於新創作法不容易接納。

這股風氣其實也在世衛宣傳期間出現，延年不變的做法效果越來越有限，卻不見對創新作法有任何鼓勵。傳統作法或許國內一時主流媒體炒作、報導度高，但是其實不會扭轉國際對台灣的認知深度與廣度。跳脫純粹歌頌台灣醫療，世衛外交協會去年無國界醫院展以策展以及今年白皮書宣傳，旨在有系統回應世衛議程、凸顯台灣重要性，並且今年採取線上電子化，方便社群媒體族群閱讀，這是科索沃數位外交的工程師結合去年設計師的點子，所實現出來的做法。這樣的作法，也是呼應WHO開始重視數位醫療。

本次日內瓦火車站展示年輕人團隊各種新創，如通訊醫療、智慧評估、遠距病患安全監測的整合系統，展示二代醫療外交、放大台灣醫療人員協助全世界價值的原型，這些是健康科技與生醫新創人士才能引進的資源與創意，將觀展者需求帶入自己的議題。上述這些並不是傳統臨床人員如醫師、公衛專家所能提供的，社會應該開始重視更多跨域求解的可能性存在。

Photo Credit：姜冠宇 作者將宣傳白皮書，交給在辯論中力挺我國出席WHA的聖文森衛生部長路克．布朗（Luke Browne）。

為國發聲前，自己人先打自己人

國內有些保守醫事同仁，對於世衛台灣的宣傳，保持有錯誤想像，不斷認為政府與民團宣傳世衛時，是拿健保剝削醫療人員向世界炫耀，腳踩在醫護人員的鮮血上跟友邦國家觥籌交錯，所以否定一切世衛的宣傳行動，甚至有時會有自己人抹黑自己人的動作。這當然是錯誤連結，內政問題與外交目的不同，從來就不是同一個出發點上討論的事，健保也未必是世衛每一年的重點，台灣人常常學習到一些來自特定政治人物發言亂換概念，以批評詆毀他人的壞習慣，完全赤裸裸展現在這個環節上，這是很多醫事人員需要重新再教育的部分。

其實在目前，台灣各民團針對世衛的宣傳行動整合性並不高，甚至彼此有競爭情況發生。各民團單位都是按照自己的目的與設想的效益舉辦活動，並沒有絕對對錯，但是在台灣外交環境相當艱困之下，經費來源重疊導致競爭，為國發聲前，自己人需先檯面下打贏自己人。

此時政府就算預算遭到各種緣由刪減，沒有能力分配給予各團適當經費，政府相關單位也還是應該用心輔助各民團，媒合適當資源已達成理想。不然，政府某些單位只會給民團一種「不願補助、事後民團一有成果時卻又來關切」的不良印象。這是筆者可以給政府的建議，達成整合資源並化解信任危機。

台灣醫療衛生未來的目標，在於超越世衛

其實世衛以第三世界國家為主體，本身所訴求的，都是公共衛生的最低標，台灣在這之中當然有高度可以表現自己的重要性與貢獻度。被中國滲透的世衛，除了香港的防疫節點位置被台灣所取代，呈報的數據如流感、愛滋與肺結核，還有今年非洲豬瘟，其實也不被世衛其他成員國所信任。

要認知台灣本身的優勢是足夠的，除了世衛之外，各個醫學會場合仍然是台灣佔優勢；連醫界新成立整合醫學科，自美國引入亞洲後，台灣的執行都可以是亞洲之最。帛琉引進台灣的營養政策，都讓其衛生部長直言世衛排除台灣實則排除自己，只是在聯合國一國一會員的體制下，我們與中國競爭金援外交有吃虧的趨勢。但是除了抗議之外，如何放大台灣「人」的價值，實踐軟實力、增強我們進世衛的正當性還需要多多思考作法。雖然逐年受到挑戰，但各方努力的團體，如台灣世衛外交協會的成立，能讓我們朝向這目標邁進。也希望大家有力出力，抑或持續關注世衛外交協會後續的活動與發展。

延伸閱讀

本文經姜冠宇醫師授權刊登

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航