台美關係新突破，外交部宣布：「北美事務協調委員會」改名納入「台灣」

台美關係近年來不斷升溫，外交部今（25）日宣布，將把美國在台協會的對口機構「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，外交部表示，新的名稱將更能反映台美關係以及該單位的工作內涵，外交部也在推特上寫道：「真的好愛這個名字！」

外交部表示，「北美事務協調委員會」在1979年成立，是相應於美國成立「美國在台協會」（American Institute in Taiwan，AIT），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構。外交部指出，此一名稱在當年有其特殊的時空背景，近年來經過不斷的協調努力，台美雙方終於取得共識，在年適逢《台灣關係法》40週年的此刻，將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。外交部強調，處理美國事務的代表機構獲新名稱，象徵台美關係緊密，互信良好，意義非凡。

總統蔡英文今天接見世衛行動團時，針對此事表示，這不僅見證了台美關係的穩固，也代表國際社會對台灣的支持一定會愈來愈多。外交部也在推特同步宣布這個消息，並指出「真的好愛這個新名字！」

Times, they are a-changin’! Our #AIT counterpart, the Coordination Council for North American Affairs (CCNAA), will be replaced by the #Taiwan Council for #US Affairs (TCUSA). Really got to love the new name! JW — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ?? (@MOFA_Taiwan) 2019年5月25日

《法廣》報導，據透露，外交部長吳釗燮與美國在台協會處長酈英傑針對「北美事務協調委員會」改名的事多次交換意見，雙方也各自提出了新名稱的建議清單。台灣原本提出的一個名稱包含「關係（relations）」這個詞，但美方有所顧慮，但雙方對新名稱裡面提到「台灣」一詞有交集。

根據台灣前外交部長程建人，北美事務協調委員會成立之際，美國當時擔心與中國建交的事會橫生枝節，因此對於台灣提出任何具有中國意義的名稱一概反對，「北美事務協調委員會」這個名稱，台灣是在沒有太多選擇的情況下，接受了美國國務院的建議。

北協如今的實質功能？

「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」指出，「北協」是在台美雙邊斷交之後成立的單位，台灣外交部不能直接對上美國的國務院，必須有相關單位，作為兩國事務的仲介。因此，美國在國務院底下成立了「AIT」，台灣的行政院底下就成立了「北協」作為對應（直到2012年才改隸外交部），不過北協的人幾乎是台灣外交部的人擔任，AIT裡也幾乎全是美國國務院的人員擔任。

不過現在，所有對美事務已經幾乎全部移到外交部北美司直接處理，兩國之間的事情已經不需要再繞道進行，北協幾乎就只剩下象徵性、儀式性的功能而已。

觀測站指出，AIT的總部在華府，北協的總部在台北，而北協在華府的代表處「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO），位階相當於我國在美的大使館。不過，AIT至少名稱裡面還有「美國」，但北協和「台北經濟文化代表處」名稱裡面都沒有「台灣」，經過這麼長的時間，現在總算要開始來討論它的名稱問題，這也是關係正常化的一環。

而根據《自由時報》，台北經濟文化代表處目前並無更進正名「台灣」的規劃。

斷交後首例，台美「國安層級」官員本月在美會談

正名以外，外交部也指出，國家安全會議秘書長李大維已於本月13日至21日訪問美國，與美方學界及政府官員討論台美共同的安全挑戰。

李大維會晤對象，包括來自戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及喬治城大學等智庫亞洲議題學者，以及美國國家安全顧問與其他政府官員。

《中央社》與《上報》更進一步指出，李大維此行，也與美國國家安全顧問波頓（John Bolton）會面，這也是台美斷交後，首次有雙邊國安顧問會面。《中國時報》報導，據了解，李大維此行也與美方官員一同與我太平洋邦交國帛琉、馬紹爾官員見面，外交人士表示，這也是首次有台美官員共同與邦交國官員見面。

外交部指出，近年來台美雙邊關係穩健提升，雙方亦持續就區域和平及印太安全等議題進行更密切的合作。昨（24）日亞太局資深官員莫菲（Patrick Murphy）公開表示，中國對我太平邦交國採取的行為，將改變現狀並加深衝突發生的可能。美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）亦曾於本年2月間在帛琉召開的「第19屆密克羅尼西亞元首高峰會」發表聲明，讚譽臺灣為成功的民主故事、可信賴的夥伴，以及世界一股正向力量。

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核稿編輯：羊正鈺