【影音】美中貿易戰燒到主播台：2國女主播推特約辯論，1億網民觀戰

（中央社）中美貿易問題還在談判，美國《福斯商業頻道》女主播黎根（Trish Regan）和中國《環球電視網》（CGTN）主持人劉欣則場外開戰。在節目隔空互嗆後，雙方約定30日上午8時直播辯論。

這兩個女主播間的戰爭比貿易戰還讓網民興奮，新浪微博上獲得了超過2000萬次觀看，並產生了數千條評論。而黎根的推特也得到數千網民的讚，美國國會參議員盧比歐（Marco Rubio）也在下面留言。

兩個主播如何槓上的？

事件源起於黎根在美國當地時間5月14日播出的一篇措辭強硬的評論，她說美中貿易不平衡是美國必須用在中國身上的武器，因為中國的繁榮是以美國利益為代價。黎根稱，中國從美國偷走數十億美元，「我們別無選擇，只有一戰」。

隨後中國官媒對黎根發動攻擊。中國中央電視台旗下的《中國環球電視網》（CGTN）主播劉欣在題為「中國不會接受不平等協議」的短片評論中稱黎根是美國總統川普的代言人，對美國的受害者身份深信不疑。

劉欣形容黎根「雙眼幾乎噴出怒火」，並說黎根的言論令任何不明真相的美國人聽了都會氣到搥牆，但黎根宣洩的都是情緒和指責，少有實質依據。

劉欣所屬的《中國環球電視網》，是中國國營的《中央廣播電視總台》所屬的國際電視網，於2016年成立，包括了6個電視頻道、1個通訊社和新媒體機構，擁有北美和非洲2個分台，歐洲分台也在籌建之中。大學主修英語的劉欣，在此之前就已經加入了該電視網的前身、《央視》的英語國際頻道，播報晨間新聞。 黎根則是在2015年加入《福斯財經網》，這是美國福斯集團旗下的財經新聞台，黎根在該新聞台擁有自己的節目《黎根的黃金時段》，延伸討論美國重要的財經時事，在此之前她曾在另一家財經頻道《彭博新聞台》擔任主播。 針對劉欣指責情緒化、沒有依據，黎根23日也在節目中作出回應，秀出過去24年來中國國內生產毛額（GDP）增長的圖表，顯示該國經濟的快速增長，對美國經濟構成生存威脅，中國的野心的確對美國不利。 黎根也強調，劉欣稱自己指控說「我們（美國）別無選擇，唯有一戰」，是將她說的「貿易戰」混淆成「戰爭」，她說在在貿易問題上，中國的確是不公平的，中國每年在知識產權上偷走美國6000億美元，卻想引發紛爭，「抱歉，中國，你挑錯對象了！」 不過，劉欣在先前的影片中已指出，黎根引述的6000億美元，是未經驗證的一家之言。這份報告源自美國一家非營利機構（National Bureau of Asian Research） ，在2017年發布的一份「美國知識產權遭竊委員會」報告，報告指來自全球的「知識產權盜竊」，給美國每年造成的經濟損失或可高達6000億美元，但只是估算值，更是綜合全球對美國帶來的影響，不單針對中國。

黎根之後又在其個人推特上，向「中國官方電視台」下戰帖約辯。

Hey #China State TV - let’s have an HONEST debate on #trade. You accuse me of being ‘emotional’ and not knowing my facts - wrong! You name the time and place, and I’ll be there! #TrishRegan pic.twitter.com/D0QMp0cIz4 — Trish Regan (@trish_regan) 2019年5月24日

劉欣隨後回覆黎根，願意在黎根的直播節目上見。

劉欣第一時間回應說，「我聽到了。我很快會再找你。但我不想玩扔泥巴的遊戲，如果這是你想要的。」她並在下一則推文寫道：「翠西你好，如果你是真心實意地跟我約一場開誠佈公的貿易辯論，我們就約在下週一傍晚你的節目直播中進行。讓你的團隊通過推特聯絡我。我的名字不是中國國家電視台，我叫劉欣，你可以叫我欣。如果你願意，我們美國東部時間週一傍晚見。」

Hi @trish_regan, if you do mean an HONEST debate on #trade, let's do it Monday evening live on your show - on your turf. Contact me via Twitter. My name is not #China State TV. It's LIU Xin and please, feel free to call me Xin. See you Monday evening your time, if you will. — LIU Xin (@thepointwithlx) 2019年5月24日

最後，黎根在推特公布，約定美國時間週三晚間8時在福斯電視台直播這場辯論。同時，她強調，這將是一場重要辯論，且希望是一場針對貿易問題的真實辯論。

此事在中國的社交網路掀起波瀾，許多網民表示期待。還有網民呼籲央視跟進直播，也有網民打趣稱，劉欣違反國家規定上推特，「不該先處罰嗎？」

至今日下午1點半，標籤「 #福克斯女主播被央視指情緒化後約辯#」 的貼文在新浪微博上的觀看次數超過1億，並有3萬多則討論。中國另一官媒《環球時報》也來插一腳，在其微博上發問：「你們約好了嗎？」

主播台之外，中美貿易戰燒到哪了？

中美貿易戰自去年7月開始，延燒至今將近一年，美國總統川普將於6月28日至29日在日本大阪舉行的G20峰會上，與中國國家領導人習近平會面，外界關注屆時是否將能談成新的貿易協定。

同時，美國對於中國電信設備大廠華為的禁令，也成為美中關係的重要轉折。川普23日受訪時表示，從安全的角度來看，「華為非常危險」，但 隨後他也提出，可能利用華為作為與中國貿易談判的一步旗。

川普告訴《CNN》，

「如果我們（華府與北京）達成協議，我可以想像華為被包括在某種形式的貿易協議中。 」

華為在今年5月15日，遭美國以禁售、禁購令封殺，不能在未經美國政府許可下，向美國企業採購零組件與技術，也禁止美國企業採購其電信設備。Google先開出第一槍，宣布暫停與華為部分合作，將取消軟硬體及技術服務的支援（後得到90日的緩衝期，禁令將延後至8月19日執行），不過包括ARM、英特爾、英飛凌等美歐半導體大廠隨後也宣布停止供貨給華為。

針對美國將華為列入危害美國國家安全的黑名單，禁止美國企業與其合作，中國外交部長王毅22日則向媒體表示，美國動用國家力量，無端打壓華為這樣一家中國民營企業，是典型的經濟霸凌行為。王毅也稱，對華為是莫須有的罪名，沒有任何事實依據。王毅還稱，美國「唯我獨尊」的做法，不會獲得國際社會的認同和支持。

中美貿易戰重要時間軸

2018/7/6 ━━ ━┥ 中美兩國互祭340億美元商品加徵關稅25% 2018/8/23 ━━ ━┥ 中美兩國互祭160億美元商品加徵關稅25% 2018/9/24 ━━ ━┥ 美國對中國2000億美元商品加徵關稅10%； 中國對美國600億美元商品加徵關稅 5% -10% 2019/5/10 ━━ ━┥ 美國提高對中國2000億美元商品的加徵關稅，從10%調升至25%，美國又警告，將對目前還未課稅、價值3250億美元的中國進口商品，祭出最高25%的關稅稅率； 中國也把對美國600億美元商品的加徵關稅，調升最高至25%

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核稿編輯：羊正鈺