上下山都要「排隊」：300多人搶攻頂塞爆聖母峰，一週7人喪命

（中央社）攻頂之路大塞車的世界第一高峰聖母峰（珠穆朗瑪峰）再傳3名登山客遇難，探險隊主辦單位和當局官員昨天指出，過去一週內已有7人不幸喪生。

尼泊爾觀光局發言人艾查理亞（Mira Acharya）昨（24）日告訴《法新社》：「昨天又有2名印度登山客在聖母峰罹難。」

探險隊主辦單位也證實第3名登山客喪命消息。52歲印度登山客達斯（Kalpana Das）24日下午在攻頂後的下山途中去世。同時一大群登山客在山頂附近大排長龍嘗試攀頂。

27歲印度登山客巴格旺（Nihal Bagwan）也在攻頂後的回程路上斷氣身亡。另一名65歲奧地利登山客則在聖母峰的北側不幸喪命。

來自印度和美國的2名登山客22日在聖母峰遇難。上週也有2名來自印度和愛爾蘭的登山客喪生。

一周內多人喪生，聖母峰如何成為死亡之峰？

自從1953年紐西蘭登山傳奇希拉瑞爵士（Edmund Hillary）和尼泊爾雪巴人丹增．諾蓋（Tenzing Norgay）首次攻頂聖母峰後，尼泊爾的登山活動便成為一項擁有豐厚利潤的觀光產業。

本月22日的聖母峰，算是人氣最旺的一天，《CNN》報導，經過連日的惡劣天氣之後，天氣終於放晴，有超過200名登山者躍躍欲試，要登上聖母峰。

畫面可見登山客們冒著隨時掉下去的生命危險，站在稜線上排隊。《BBC》指出，照片中其實 有2排登山客，因為通往山頂只有一條固定的繩索，上山和下山的的人必須共用同一條繩索。而拍攝這張照片的登山客 Nirmal Purja 表示，粗估畫面中，約有320人在排隊。

這些人群導致了致命的堵塞。

《衛報》報導，55歲的 美國登山客凱許（Don Cash）在接近峰頂的時候感到身體不適，2名當地的雪巴人協助他下山，不過因為擁擠的人潮，在排隊等候下山的人潮卡了2個小時後，凱許在著名的 希拉蕊台階（Hillary Step）過世。

American climber Don Cash dies on Mt #Everest as death toll reaches 12. More: https://t.co/gzp1lpOgbj #Everest2019 pic.twitter.com/kvxiG726Hz — Everest Today (@EverestToday) 2019年5月22日

印度登山客庫爾卡尼（ Anjali Kulkarni），經過6年的訓練後與丈夫一同挑戰攻頂，順利的登上了最高峰。不過出現嚴重的高山症，後來也是因為被上山的人潮堵住下山路線，在下山路途中過世。而同樣來自印度，27歲的 登山客 巴格旺，卡在人群中超過12個小時後，終至筋疲力竭，導遊把他帶回營地時，他嚥下了最後一口氣。

《轉角國際》報導，一般來說，聖母峰的攻頂時機，主要會分成11月與5月的「乾季」為大宗季節；而在今年的春季，尼泊爾政府也發出了41團、一共378張攻頂許可（378名登山客加上378名嚮導，一共有756人），此一數量比起往年都來得高。

不過今年5月的氣候，是從2012年以來最糟糕的一年，一個月內只有5個可能的攻頂日（以往通常是7至12天），導致上百的登山客爭先恐後的幾在狹小的峰段。

登山客 阿內特（Alan Arnette）在他的部落格中寫道，今年他聽過最糟糕的例子，從 南坳（South Col）到峰頂，上山需要花10至14個小時，而從峰頂下山回到南坳，則需要多花6小時，總共20個小時。（根據 阿內特，他2011年從南 坳攻頂，花了不到8小時；從頂峰回到南坳，則花了3小時）。

近年來，聖母峰過度擁擠和安全問題，越來越受到關注，尤其當許多尼泊爾當地公司出現，以比外國公司便宜一半的價格，提供攻頂的服務。 2012年，德國登山客杜吉穆維茲（Ralf Dujmovits）從遠處拍下，綿延幾公尺排隊登上聖母峰的照片，當時也在網路瘋傳。

雖然尼泊爾的旅遊部門制定了上山的時間表，以避免擁堵，不過沒有實施，仍然發生了死亡的意外。

科學網站「Live Science」指出，疲憊是每個登山者面臨的風險，而人潮堵塞意味著人們不得不花更多的時間，待在對人體造成負擔的海拔高度上，如果因病需要下山，可能需要更長時間。2015年一份相關報告指出，登山者排隊等候攻頂時，他們不吃、不喝也不睡覺，他們將自己暴露在瀕臨生病的情況越久，可能發病的風險就越高，同時也極有可能，用光自己攜帶的氧氣存量。

研究員盧克斯（Andrew Luks）表示，登峰熱讓人們願意投注許多的金錢和時間攻頂，而當天氣良好時，「你可以想像，要說服人們不要排隊、掉頭回去有多麼的困難」。

This is the scene of Khumbu icefall on April 19, as several climbers were on their way up high camps for the first rotation. https://t.co/EC4O5w22Vf #Everest2019 pic.twitter.com/OWOxT3bqlF — Everest Today (@EverestToday) 2019年4月24日

《中央社》報導， 2016年登頂聖母峰的遠征隊嚮導齊默曼（Andrea Ursina Zimmerman）說，許多「大塞車」是未做好準備的登山客所造成，他們「不具備應有的體能條件」。

他們不只將自己的生命置於險境，還連同拖累帶他們上山的雪巴人（Sherpas）。

齊默曼的丈夫是登山嚮導諾布．雪帕（Norbu Sherpa），他回想有一次在海拔8600公尺處，一名登山客已精疲力竭，但執意要繼續攻頂，因此發生爭執。

「我們吵得很兇，我必須告訴他，他不只會危及自己的性命還會害到兩名雪巴人，他才肯下山。他連路都走不穩了，我們必須用繩索將他送下山，後來我們抵達基地營時，他很感激我們。」

根據登山客阿內特的紀錄， 2019年在西藏和尼泊爾季死亡和失踪登山者，已經達到19人。

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核稿編輯：羊正鈺