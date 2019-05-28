朝鮮王朝「斥和碑」的故事（中）：擊退美國武裝商船， 興宣大院君獲得極大信心

「平壤府所泊異樣船，益肆猖狂，轟砲放銃，殺害我人，其所制勝之策，莫先於火攻。」——《朝鮮王朝實錄》，高宗3年7月27日。

19世紀中葉，中國清朝與日本等亞洲各國面對西方列強，儘管首先採取鎖國政策，但陸陸續續遭受到「炮艦外交」洗禮，威嚇開港。早先亞洲各國雖有其反抗，但最終仍不敵船堅炮利的西方勢力入侵，而在亞洲東北的朝鮮王朝也是如此。

1866年10月，7艘軍艦和一千餘人組成的法軍，浩浩蕩蕩來到朝鮮半島，針對殺害法國傳教士與信奉天主教教徒的「丙寅邪獄」，欲向朝鮮討公道，更以「復據法國公使照會內，稱高麗國王，將法國主敎2人及傳敎士9人，竝本地習敎男婦老幼，盡行殺害。是以命將興師兵船，不日齊集云。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗3年7月8日）為征戰理由，雙方發生武力衝突，然而最終法軍被大院君擊潰，造就朝鮮近代史著名的「丙寅洋擾」（병인양요）事件。

除了丙寅洋擾之外，1886年這一年朝鮮王朝外交時局緊繃，除了虎視眈眈法國所發動的丙寅洋擾外，早在2個月前，7月初時，美國勢力也已入侵到朝鮮半島，甚至與之有過衝突，即大院君執政後，朝鮮王朝與西方列強對立的三大事件之二，史稱「舍門將軍號事件」（제너럴셔먼호 사건）。

此事件發生之主因，同樣與西方列強爭奪亞洲資源、通商有關，如同日本知名思想史研究者子安宣邦言及過的：「1850年象徵由於歐美發達國家以軍事實力，要求開埠使亞洲捲入所謂『資本主義世界體系』的時期。」然而，西方列強來到朝鮮半島，絕非僅僅是想做生意通商而已，若是開港協商後，船隻往來、人員進出，接下來，西方列強心中所盤算的，無疑地就是看準有無機會，能否在亞洲擴張自身國家勢力為優先，同時西方各國也互相合作照應，魚肉亞洲。

美國也是如此。美國在華商人普雷斯頓（Preston,W.B）在與西方他國協商後，得到英國駐中國天津「密迪士商會」（Meadows and Company）支持，率領著改裝過，添上兩門大砲「舍門將軍號」（General Sherman）武裝商船，沿著大同江逆流而上，停泊在平壤附近，要求朝鮮通商。

起初，朝鮮朝廷雖對西方異樣船沒有太大好感，但仍是以禮相待，諸如當時平安道中軍李玄益（이현익）還曾登船，要求美方不准貿易和傳教，也曉以「柔遠之義」（유원지의），贈予美方船艦人士，諸如白米、牛肉、雞蛋、柴木等糧食生活用品，請他們船艦原地待命，等待朝鮮國王進一步指令。然而，舍門將軍號蠢蠢欲動，竟然不顧「大義」，「仍逆水制船, 直向江華境。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗3年7月12日，第二條目）繼續溯江而上，尤其船上其中一位成員，可說是間接挑釁了朝鮮，引起舍門將軍號事件，此人即是英國傳教士崔蘭軒（原名為Thomas, Robert Jermain）。

根據史書紀載，朝鮮人士描繪他為：「年三十六，長七尺五寸，面鐵，頭髮黃，圈鬚黑。服色則灰色，氈帽黑白斑絨，單衫黑皮靴子。腰有革帶，佩小洋銃及環刀。文職四品，英吉利人也。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗三年7月15日，第三條目）屢次上岸偵察，意圖不軌，中軍李玄益忍無可忍，唯恐失職，期間駕船追擊，但卻慘遭舍門將軍號船員綁架，同時美方也認知到，看來朝鮮王朝已經盯上他們，此趟朝鮮之旅若不趕快收場，恐有不祥之兆。

另一方面，平壤府庶尹申泰鼎（신태정），得知李玄益被異樣船綁架，事關重大，全國上下要求美方還人，「滿城人民，聚會江邊，高聲還我中軍。而彼（美方）答以『入城，當有分曉』云，則不勝共憤，亂投石塊。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗三年7月22日，第二條目）但被美方拒絕，最後雙方終於爆發武力衝突，由平安道觀察使朴珪壽（박규수，1807－1877）親自督戰，利用地形之利，引舍門將軍號入淺江，困其艦隊，而朝鮮海軍以數百艘承載著澆滿油的茅草、點上熊熊大火的小船，衝撞舍門將軍號艦身，火燒敵艦，舍門將軍號全數船員皆死於江面大火之中，而朝鮮人士朴春權（박춘권，1839－1920）隻身趁亂救出李玄益。英國傳教士崔蘭軒，雖奮勇跳出火燒船，游水上岸逃生，但被早已等在岸上的眾多氣憤的朝鮮士兵逮捕，且不經拷問，被人活活打死。根據這段史實，《朝鮮王朝實錄》，高宗三年7月27日，第一條目詳細記載到，「彼人崔蘭軒、趙凌奉，跳出船頭，始請救生。即為擒捉，縛致岸上矣。軍民憤忿，齊會打殺，其餘殲滅無遺。」

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西方列強屢次入侵，讓朝鮮王朝不勝其擾，甚至現存史書內，若我們舉丙寅洋擾發生前夕，時常可以見到異樣船多次出入朝鮮半島內江河，打探國情之疑狀，與當時朝鮮王朝面對這些西方勢力的警告語句，諸如：「異船之停泊莫遏，彼情之探問亦阻，揆以邊情，甚涉疎虞。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗三年8月14日，第三條目）、「『月串鎭前洋來泊異樣船二隻，旋卽擧碇，直向通津境』云矣。異舶之出沒內洋，已至多日，而今則直入近京之地矣。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗三年8月16日，第五條目）、「仄聞日者, 洋胡猖獗，凶圖狼藉，至有北京移咨之來。 其辭意殊常，半涉虛喝，半涉調停。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗三年8月16日，第六條目），以及「若或夤緣我人，潛入我境，換我衣服，學我言語，罔我民國，亂我禮俗，則國有常法，隨現必誅，此通萬國畫一之規也。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗三年9月11日，第十一條目）等等，可說族繁不及備載。

但也就是在這一年，大院君陸續擊退法國與美國艦隊，獲得極大信心，自信自己一夫當關萬夫莫敵，真能抵擋住西方列強勢力。因故，大院君一日於宗廟起願時，言及「洋夷侵犯，列國亦自有之。于今幾百年，此賊不敢得意矣。」得意洋洋以禮儀之邦，實質國內執政者姿態，保住亞洲最後一塊淨土為榮。

當初於宗廟發誓的大院君，又加碼血誓三件事情，即：「今日上下，若有疑怯，則萬事瓦解，國事去矣。我有三件劃定于心者, 諒此血誓，隨我躡後焉。一，不耐其苦，若和親則是賣國也。一，不耐其毒，若許交易則是亡國也。一，賊迫京城，若有去邠則是危國也。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗3年9月11日，第十一條目）綜觀其發誓內文，皆是針對西方列強發言——言及「親近」西方洋夷勢力即是「賣國」，與之「交易」則是間接導致「亡國」，最後，若西方洋夷軍隊逼迫京城，危害到朝鮮王朝之際，人們「不戰或逃」則是「危害國家」——誓言可說下得極重，話說得很死，讓人看到當時大院君對於西方勢力的強硬態度，同時這段話，也就成為後來斥和碑碑文「洋夷侵犯，非戰則和，主和賣國」之主體。

然而，一波未平一波又起，距離當地真正建立起斥和碑的高宗8年（1871）4月，這段期間，朝鮮除了與西方列強發生眾多衝突外，跟丙寅洋擾過後，不到兩年（1868），境內也發生了一件震動國內外的「南延君墳墓盜掘事件」（남연군분묘도굴사건）。

朝鮮王朝「斥和碑」的故事（下）：頑強抵抗戰勝美國，「辛未洋擾」後廣設斥和碑

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