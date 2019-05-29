朝鮮王朝「斥和碑」的故事（下）：頑強抵抗戰勝美國，「辛未洋擾」後廣設斥和碑

「若有以和字為言者，當施賣國之律矣。」——《朝鮮王朝實錄》，高宗8年4月25日，甲申年第一條目。

1868年4月，朝鮮境內發生「南延君墳墓盜掘」事件。南延君（남연군，1788－1836）是誰呢？即是當時主政，持「不親不交易不和」堅決態度面對西方勢力大院君的父親李球（이구）。

那麼，又是誰這麼大膽，逗虎逗到拔虎鬚呢？為事者非境內朝鮮百姓，而是西方人士——這事件也跟外國入侵勢力有關，即一名叫做恩斯特・奧佩特（Oppert, Ernest Jacob，1832－1903，朝鮮稱為「戴拔」）的德國商人。1866年2月，他首次出現在朝鮮王朝史書內，言及他曾兩次率船造訪朝鮮王朝，目的也只有一個，即是要求朝鮮貿易，但是當初朝鮮王朝採取閉關鎖國政策，狠狠地拒絕了他，「欲為通貨之意，已是國法之外，開諭以法，斯速退去。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗3年3月18日，第三條目）

被拒絕的奧佩特，不死心地又於當年7月，再度前往朝鮮，重提通商開港之事，但得到的答案與先前一般，「其中英國商人戴拔云者，曾於春間，來請通貸，復來為懇。故嚴加開諭，使之斯速退去……此是春間來泊之船，而其所為言，卽不過復申前說也。物貨交易，國典之所不許，則嚴辭退送，不容少緩。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗3年7月5日，第一條目）

兩次被拒之門外的奧佩特，心灰意冷之下，碰到因丙寅邪獄受害，脫身逃到中國的法國傳教士費龍（Feron），雙方一見如故一拍即合，動起了一個妙想天開的念頭，就是「以挖逼商」，計畫起盜掘大院君之父墳墓，來逼迫當時主政大院君同意，開港貿易。

也不知道費龍此建言，是有意無意，抑或存心報仇？挖人祖墳恐怕是亞洲許多國家不能容忍之事，更何況無深仇大恨，只為了做生意，就把鬼主意動到人家祖宗墳上，更是要不得。

但奧佩特竟也聽信他的建言，先與上海的漢堡公司禪臣洋行協商，租賃到了一艘船，並承諾事成之後，分杯羹給禪臣洋行。當然，奧佩特也非省油的燈，為了掩人耳目，他還故意在船上掛上普魯士國旗，混淆視聽，於是輕船駕便，帶領著費龍、朝鮮天主教徒，一名美籍翻譯人員詹金斯（Jenkins,F.），以及菲律賓、歐洲、中國等各國組成的約140名士兵，「 船上往來之彼數，殆過百名，船上所載，則鎗銃等物云。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗五年4月23日，第四條目）前往朝鮮。

據史實記載，挖墳實現之日為1868年4月19日，奧佩特等人登陸牙山灣後，一路來到德山郡（덕산군）襲擊官府，奪取武器，又在民間掠取盜墓工具，登陸6小時後便急速找到位於德山郡伽洞（가동）的南延君墓，試圖掘塚（굴총），然終未果。同時，朝鮮官兵發現西方洋夷掘塚之行，已經「近於非禮」，加上異樣船又「勝於動干戈」，陷民塗炭之中，於是雙方展開一場追逐戰，「而今番德山墓所之作變，此豈人理所可忍者乎？又從以瞰其不備，潛入惹鬧，掠取軍器，刦奪民財，亦豈事理所可行者乎？到此地頭，為我國臣民者，只當戮力同心，誓不與貴國，共戴一天而已矣。」（《朝鮮王朝實錄》，高宗五年4月23日，第四條目）面對國仇家恨的大院君，想也不用想，馬上下令朝鮮官兵不准與之談判言和，集中火力猛擊這艘挖人祖墳的異樣船，最終，奧佩特這樁妙想天開的「以挖逼商」的想法，終歸失敗。

當月26日，奧佩特逃回上海，此事紙包不住火，在西方各國間傳開。

南延君墳墓│Photo Credit:Lawinc82@Wiki CC BY SA 4.0

先不論奧佩特「挖（亞洲）人祖墳」之醜事，今日奧佩特這位德國商人，借普魯士國旗裝在船艦上，試圖瞞天過海以不當手段與朝鮮言商，事敗當然攸關普魯士國家的名譽，若是事成，普魯士能否分一杯羹，也成爭議。因此理由，西方列強再怎麼互挺雙方，關係到自身於在亞洲利益，可沒這麼容易收場，最終奧佩特仍得遭受懲罰，以盜用他國國旗與挖人祖墳為由，「慘遭」重罰三個月牢獄之災。

另一方面，這樁「偽異」異樣船入侵朝鮮內地，挖人祖墳之舉，而且還是挖主政者大院君父親的墳墓事件，無疑更加堅定大院君、朝鮮人士反對西方勢力之決心。

然而，一波未平一波又起，先前於1866年所發生的朝鮮士官兵百姓，怒燒舍門將軍號，斬殺全體船員實事，也讓美方有了一個正當的報仇理由，於1871年美國駐清大使命令亞洲艦隊遠征朝鮮，要求朝鮮就先前舍門號事件，進行道歉外，也得與美國通商。這也就直接造成，韓國近代史上，大院君、朝鮮王朝與列強勢力對立的三大事件之三，史稱「辛未洋擾」（신미양요）。

當年度，亞洲艦隊司令官羅傑斯（Rodgers, J.）率領五艘大型艦隊，水兵約1230位，搭配約85門大砲，浩浩蕩蕩於當年5月「本月初三日，異國船五隻」，陸續對江華島發起進攻，與朝鮮發生激戰。然而，先前分別補抓邪教天主教徒、擊退法國軍隊、逼退德國盜墳者的大院君，信心滿滿地認為，如果進入持久戰的話，美國艦隊自然就會潰散，因此始終堅持強硬立場反抗。果然，美國艦隊並無發起大規模軍事行動餘力，最終從朝鮮撤走。

江華島死亡的朝鮮駐軍│Photo Credit:Unknown@Wiki Public Domain

大院君接連對外抗戰勝利，獲得了極大自信，也越來越強化其鎖國政策，而且我們可以說大院君個性始終如一，如他晚期失勢，歸隱的他仍心繫朝鮮王朝對外交涉事項，諸如1876年1月，日本使臣黑田清隆（1840－1900）、井上馨（1836－1915）率軍艦來到江華島，以雲揚號事件為藉口，迫朝鮮放棄鎖國政策，與其簽訂條約，但對於歷經洋擾又大勝洋軍的大院君，怎麼可能眼看朝廷輕易答應倭寇要求，於是他上書抨擊，要求高宗與日本一戰，甚至還派人前往簽約地江華島，詰責申櫶（신헌，1810－1884）等談判官員，阻止朝日交往，但最終無果。

而當初，大院君為了紀念這些對外戰爭戰果，兼教育子孫若想跟外敵講「和」，無疑就是賣國之舉，便命令全國各地紛紛建立起，他在宗廟前起誓對抗西方外敵，寫有「洋夷侵犯，非戰則和，主和賣國」12個漢字的「斥和碑」，鼓勵朝鮮人民。此史實根據史書，如是記載「洋夷之侵犯我境，極為痛惋矣……而以若數千年禮義之邦，豈可與犬羊相和乎？雖幾年相持，必痛絶乃已。若有以和字為言者，當施賣國之律矣……立斥和碑于鐘路街上及各都會地。其文曰：『洋夷侵犯，非戰則和，主和賣國。』」（《朝鮮王朝實錄》，高宗8年4月25日，甲申年第一條目）

一塊塊豎立在各地的「斥和」碑文，記錄下當時朝鮮大院君面對洋夷堅硬態度。

儘管1882年，大院君發動推翻閔妃集團勢力的「壬午軍亂」（임오군란）失敗，清朝朝鮮事務大臣吳長慶（1834－1884）、幫辦大臣袁世凱（1859－1916）率兵來到朝鮮，平定此場兵變，迎回閔妃重新執政，且將主謀者大院君押到天津保定府監禁3年，直到1885年才釋放回國。

而在此時，因早已對朝鮮半島意圖不軌日方介入，以及美、英雙方之施壓，鐘路上的斥和碑首先被拆除，之後豎立在朝鮮半島各地，象徵大院君時代的斥和碑，也陸續凋零了。

多年後，1915年6月當年第一塊立在鐘路的斥和碑，被人在景福宮勤正殿地下發現，現今保存在韓國國立中央博物館，但現今南北韓各地，仍可發現許多當年未拆的斥和碑。

看著這些斥和碑，不禁讓我回想起，當年「斥和」大院君意揚風采神情，同時也令人唏噓，一塊塊的斥和碑，終究擋不了當時世界趨勢，西方列強強入亞洲各國船艦的身影。