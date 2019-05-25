巴西最高法院過半數裁決：「恐同行為」視為犯罪，最高可處5年徒刑

因為同性戀恐懼症（恐同）、跨性別恐懼症做出的歧視或暴力行為，未來在巴西，將被列為一種罪行。根據《半島電視台》， 巴西最高法院日前舉行投票，11名法官中有超過半數、6名法官贊成將同性戀恐懼症和跨性別恐懼症 視為一種犯罪， 等同於種族歧視。另外還有另外5位法官 將於6月5日在法庭上投票，但報導指出，結果不會改變，所有大法官投票後，該措施將生效。

《BBC》報導，近20年來，巴西致力於將恐同列為一種犯罪行為，不過受到國會中的保守派和宗教團體的抵制。 最高法院的決定意味著，在國會批准保護LGBT社群的具體立法之前，將根據該國的種族主義法對歧視行為進行處罰。

巴西在1989年將「種族歧視」視為犯罪，最高可判5年徒刑。巴西參議院正在處理一項法案，將針對因為性取向或性別的歧視定為刑事犯罪，最高刑期為5年。

法院的法官表示，裁決的目的是為了解決LGBT社群缺乏法律保障的紕漏。巴西司法部長 福克斯（Luiz Fux） 23日表示， 「種族歧視是與人類為敵的一種罪行，無論遭歧視的對象是來自LGBT社群、猶太社群、還是非洲人。」

《路透社》報導，由巴西 同性戀協會（ABGLT）和社會主義人民黨（Popular Socialist Party）向最高法院提出，該國會並未立法將對同性戀的暴力列為犯罪的一種，是否違憲，並要求設定立法期限，國會必須將基於性取向或性別認同的歧視或暴力行為，定為刑事犯罪。

2001年，LGBT倡議者首次向巴西國會提交了將恐同行為定為刑事犯罪的法律草案，儘管得到了廣泛的支持，該法案並未得到該國參議院的批准，經過將近20年的時間捲土重來，這次的最高法官的裁決，也將決定 對同性戀和跨性別者的攻擊是否應被視為一種種族主義形式，根據巴西憲法自動受到懲罰。

最高法院的投票結果，對於同志團體有利，巴西公開出櫃的國會議員大衛．米蘭達（David Miranda）表示，「 這意味著LGBT能得到真正的保護」，「我們需要一項法律，來保護並給予LG​​BT人士權利。」

跨性別謀殺案全球第一的巴西，如何改頭換面？

同性戀恐懼症在巴西很常見，巴西是全世界天主教人口最多的國家（天主教徒占比 64.6%；新教徒為22.2%）， 當地天主教會和福音派人士經常批評同性戀權利。

另外， 對於跨性別者來說，巴西也是世界上最危險的國家。根據「跨性別者謀殺監督項目」（Trans Murder Monitoring project），2017年10月至2018年9月底間，全球共有369個跨性別、或多元性別者遭謀殺，其中巴西人數最多，有167人，其次為墨西哥（71人）、美國（28人）與哥倫比亞（21人）。而人權組織「Grupo Gay da Bahia」調查，去年巴西也有420名來自LGBT社群的人被殺，今年目前至少有141人被殺。

不過與許多拉丁美洲國家一樣，巴西有越來越多年輕、受過良好教育的自由主義者， 他們渴望維護同性戀和跨性別權利。

巴西在2013年實施全國同婚合法化，並在2015年允許同性伴侶領養小孩。2018年還裁定，當人們因為性別認同想改變性別時，政府 不能要求他們執行跨性別手術。

巴西新總統：巴西不能成為同性戀者的天堂

不過在去（2018）年，在保守派選民的大力支持下，極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）當選。他以自己的恐同為傲，曾表示，寧願自己的兒子死掉，也不要他是一個同性戀，更在今年4月時表示，巴西不該成為同性戀的旅遊天堂。他說，「如果你來這是想和女人發生性關係，那就去追求你自己的生活吧！但巴西絕對不能成為『同性戀旅遊天堂』，我們不能讓巴西成為同性戀的世界，我們有自己的家庭。」

種種跡象都引起人們對於同性戀 權利逆轉的擔憂，外界也認為，最高法院的這項裁決是擔心巴西總統之後收回同性戀者的權益。

其他動用《刑法》來制裁歧視同性戀的行為，也包括了法國、奧地利、荷蘭、丹麥和瑞士，在這些國家，針對「性傾向」的歧視等同於種族歧視，去年9月剛修法通過的瑞士， 歧視同性戀的行為最高將吃3年牢飯。

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核稿編輯：羊正鈺