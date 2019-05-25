- 熱門議題：
- 「安寧醫療專題：不得已的鬥士」 、
- 「2020大選前的台灣」 、
- 「大人投資學」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
巴西最高法院過半數裁決：「恐同行為」視為犯罪，最高可處5年徒刑
我們想讓你知道的是
巴西參議院正在處理一項法案，將針對因為性取向或性別的歧視定為刑事犯罪，最高刑期為5年。
因為同性戀恐懼症（恐同）、跨性別恐懼症做出的歧視或暴力行為，未來在巴西，將被列為一種罪行。根據《半島電視台》，巴西最高法院日前舉行投票，11名法官中有超過半數、6名法官贊成將同性戀恐懼症和跨性別恐懼症視為一種犯罪，等同於種族歧視。另外還有另外5位法官將於6月5日在法庭上投票，但報導指出，結果不會改變，所有大法官投票後，該措施將生效。
《BBC》報導，近20年來，巴西致力於將恐同列為一種犯罪行為，不過受到國會中的保守派和宗教團體的抵制。最高法院的決定意味著，在國會批准保護LGBT社群的具體立法之前，將根據該國的種族主義法對歧視行為進行處罰。
巴西在1989年將「種族歧視」視為犯罪，最高可判5年徒刑。巴西參議院正在處理一項法案，將針對因為性取向或性別的歧視定為刑事犯罪，最高刑期為5年。
法院的法官表示，裁決的目的是為了解決LGBT社群缺乏法律保障的紕漏。巴西司法部長福克斯（Luiz Fux）23日表示，「種族歧視是與人類為敵的一種罪行，無論遭歧視的對象是來自LGBT社群、猶太社群、還是非洲人。」
《路透社》報導，由巴西同性戀協會（ABGLT）和社會主義人民黨（Popular Socialist Party）向最高法院提出，該國會並未立法將對同性戀的暴力列為犯罪的一種，是否違憲，並要求設定立法期限，國會必須將基於性取向或性別認同的歧視或暴力行為，定為刑事犯罪。
2001年，LGBT倡議者首次向巴西國會提交了將恐同行為定為刑事犯罪的法律草案，儘管得到了廣泛的支持，該法案並未得到該國參議院的批准，經過將近20年的時間捲土重來，這次的最高法官的裁決，也將決定對同性戀和跨性別者的攻擊是否應被視為一種種族主義形式，根據巴西憲法自動受到懲罰。
最高法院的投票結果，對於同志團體有利，巴西公開出櫃的國會議員大衛．米蘭達（David Miranda）表示，「這意味著LGBT能得到真正的保護」，「我們需要一項法律，來保護並給予LGBT人士權利。」
跨性別謀殺案全球第一的巴西，如何改頭換面？
同性戀恐懼症在巴西很常見，巴西是全世界天主教人口最多的國家（天主教徒占比 64.6%；新教徒為22.2%），當地天主教會和福音派人士經常批評同性戀權利。
另外，對於跨性別者來說，巴西也是世界上最危險的國家。根據「跨性別者謀殺監督項目」（Trans Murder Monitoring project），2017年10月至2018年9月底間，全球共有369個跨性別、或多元性別者遭謀殺，其中巴西人數最多，有167人，其次為墨西哥（71人）、美國（28人）與哥倫比亞（21人）。而人權組織「Grupo Gay da Bahia」調查，去年巴西也有420名來自LGBT社群的人被殺，今年目前至少有141人被殺。
不過與許多拉丁美洲國家一樣，巴西有越來越多年輕、受過良好教育的自由主義者，他們渴望維護同性戀和跨性別權利。
巴西在2013年實施全國同婚合法化，並在2015年允許同性伴侶領養小孩。2018年還裁定，當人們因為性別認同想改變性別時，政府不能要求他們執行跨性別手術。
巴西新總統：巴西不能成為同性戀者的天堂
不過在去（2018）年，在保守派選民的大力支持下，極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）當選。他以自己的恐同為傲，曾表示，寧願自己的兒子死掉，也不要他是一個同性戀，更在今年4月時表示，巴西不該成為同性戀的旅遊天堂。他說，「如果你來這是想和女人發生性關係，那就去追求你自己的生活吧！但巴西絕對不能成為『同性戀旅遊天堂』，我們不能讓巴西成為同性戀的世界，我們有自己的家庭。」
種種跡象都引起人們對於同性戀權利逆轉的擔憂，外界也認為，最高法院的這項裁決是擔心巴西總統之後收回同性戀者的權益。
其他動用《刑法》來制裁歧視同性戀的行為，也包括了法國、奧地利、荷蘭、丹麥和瑞士，在這些國家，針對「性傾向」的歧視等同於種族歧視，去年9月剛修法通過的瑞士，歧視同性戀的行為最高將吃3年牢飯。
延伸閱讀：
新聞來源：
- Top Brazilian court to decide key homophobia cases（路透社）
- Brazil's top court set to rule on outlawing homophobia（路透社）
- Brazil's Supreme Court votes to make homophobia a crime（半島電視台）
- Majority in Brazil's top court to make homophobia and transphobia crimes（BBC）
核稿編輯：羊正鈺