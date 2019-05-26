【圖輯】誰說足球是男性專屬的運動！不被偏見擊倒的喀麥隆女孩

根據國際足總（FIFA）的最新排名，非洲地區男子足球排名最好的國家是奈及利亞，排在世界第38名；而臨近奈及利亞、有「非洲雄獅」之稱的喀麥隆，則以世界排名第54位居全非洲第五強。

其實喀麥隆的女子足球表現也不俗，世界排名在46名，更是非洲大陸僅次於奈及利亞的第二強權。然而，在這個經濟條件不佳的國度，有足球夢的孩子們很難獲得良好的學習環境，只能自力自強。

阿謝爾（中）和鄰居在住家附近踢球│Photo Credit: Reuters/達志影像

阿謝爾（Gaelle Asheri）是住在喀麥隆首都雅恩德（Yaoundé）的女孩，她在住家附近的泥土街道練習踢球，她也是當地社區足球社團唯一的女生，這個社團用石頭做簡易的球門，還用粉筆在一旁的牆壁寫下得分紀錄充當計分板。

17歲的阿謝爾和16歲的普瓦爵（Ida Pouadjeu）是雅恩德足球學院（Rails Foot Academy，RFA）培養的第一批女性球員。這間學院成立於今（2019）年1月，就是希望能培養出優秀的女性球員；在喀麥隆，一般人的印象仍把足球視為男子專屬的運動。

「以前我跟男生一起特訓，做了很多超出我能力負荷的練習，有時甚至被禁止做某些高張力的訓練。」阿謝爾說，她過去常被認為實力太弱，不足以跟男性一起踢球。「不過今天能到這間學院踢球，就像是晉升到另一個更強的世界，進行腹肌訓練、所有困難的工作。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

足球學院（Rails）的名稱由來是遊樂場中的火車鐵軌，那裡是場邊觀眾的看台，坐在軌道上看足球比賽。

全世界對女子足球的興趣逐漸提高，FIFA希望能在6月份的世界杯女子足球賽，創造10億人觀看賽事的規模。

恩格納莫特被畫在喀麥隆的店家牆上│Photo Credit: Reuters/達志影像

喀麥隆國家女子組球隊的看板明星是恩格納莫特（Gaelle Enganamouit），而她也是這間足球學院的中樞，因為在1月成立時，她就告訴FIFA與外界，女性有自己的訓練場所非常重要，強調這間西非第一所的足球學院有多麼具指標性意義。

教練畢歐羅（中）在跟學員講課│Photo Credit: Reuters/達志影像

該學院的教練畢歐羅（Emmanuel Biolo）說，學校有70名左右的女孩，大多來自貧民窟，多數人連一雙球鞋都買不起。「如今，她們擁有練球所需的一切，教練、球衣、訓練器材、物理治療師等。恩格納莫特真心希望這些資源能幫助孩子們成為下一代的足球新星。」畢歐羅如是說。

每週三放學後跟週六上午，阿謝爾都會去足球學院報到。目前她面臨正規教育學校的畢業考試，但她跟足球夥伴普瓦爵都希望能成為職業水平的選手上場踢球，因此仍然會去足球學院練習。

正在收看恩格納莫特比賽的阿謝爾│Photo Credit: Reuters/達志影像

「我從來沒有錯過恩格納莫特的每一場比賽，有朝一日我也想跟她一樣。」普瓦爵如是說。

這兩個女孩一開始去足球學院都遭到家人的反對，只因這個運動印象中是男性專屬。但她們兩人都沒有被這種偏見給擊倒，依然努力練球。

「撿起球，踢了一腳，然後就沒有再回頭了，勇往直前。」阿謝爾回憶起童年跟鄰居和親戚們在街頭踢球的模樣。

阿謝爾（正準備踢球者）在比賽的場景│Photo Credit: Reuters/達志影像

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