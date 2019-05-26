【圖輯】「還我紅包錢」：凱道同婚宴席開160桌慶祝婚姻平權

為慶祝同婚專法於本月17日三讀通過、24日起施行，台灣伴侶權益推動聯盟（以下簡稱伴侶盟）於昨（25）晚在凱達格蘭大道席開160桌的同婚宴，並邀請知名藝人艾怡良開場、知名電影導演王小棣擔任證婚人。現場約有十幾對同性伴侶步上在凱道上的紅毯，並在近千人的祝福下交換信物，完成證婚儀式。

伴侶盟在凱道舉辦辦桌活動並非第一次。早在2013年，他們為了將自主草擬完成的「婚姻平權、伴侶、家屬、收養」多元成家民法修正草案送入立院審議，透過在凱道舉辦辦桌活動讓政府機關看見民眾支持多元成家的決心。事隔六年之後，他們達成了婚姻平權的目標，邀請大家重回凱道一同見證這階段性成果。

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝 現場席開160桌，參與活動的志工正協助佈置現場並將婚宴需要的餐具送至每一桌。

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝 傳統流水席上經常可見的玻璃杯，但伴侶盟特別在上頭印製了「婚姻平權」的字樣。

活動還沒開始之前，凱道上已可見到許多盛裝打扮的同性伴侶在場內治裝。每一對伴侶為了今晚的盛宴，都有各自的風格與別出心裁之處。在現場他們也事先彩排了晚上的進場活動，柏油路上也早已鋪上了紅毯，準備要來迎接這十幾對的新人。

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝

晚間七點多時，同婚宴揭開序幕沒多久後，主持人邀請伴侶盟的成員上台與大家舉杯慶祝。現場簡短地回顧了婚姻平權運動一路走來的歷程，也預告了接下來婚姻平權運動會繼續努力的方向。台上成員舉杯邀請所有參與者共襄盛舉，並齊聲同喊「還我紅包錢」。

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝 舞台上身著白褲，上衣黑白直條紋相間的兩位即為伴侶盟的核心人物許秀雯（右四）與簡至潔（右三），他們倆也在24日在台北市中正戶政事務所完成結婚登記。

來到今晚的重頭戲就是有十幾對的新人即將集體完成證婚儀式，證婚人是知名導演王小棣。王小棣開場就開玩笑地問了句「你們有這麼急嗎？」，接著表示很開心自己能夠出席如此重要的一場活動，並為新人獻上祝福。她也提及很多傳統用來祝福新人的話，在這個場合都不適用，意指同性婚姻將會打破許多傳統的性別刻板印象。

在王小棣的祝福之後，在場的新人們先是交換信物並擁吻彼此，最後高舉印有「婚姻平權」字樣的玻璃杯，向王小棣與在場的所有人一同完成了這場證婚儀式。

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝

Photo Credit: 關鍵評論 潘柏翰攝 舞台上身穿白色上衣，右手高舉玻璃杯祝賀在場新人者即為導演王小棣。

這場同婚宴在凱道內有近千人一同在凱道上吃流水席，場外也架設有轉播螢幕讓未能順利購票入場的民眾收看。活動場外也有許多民眾自發帶著食物席地而坐，一同慶祝這難得的一晚。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航