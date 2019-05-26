圍剿華為傷了美企與全球半導體業，為何美國政府堅持不罷手？

華為自2003年開始就多件官司纏身，美國總統川普近期多次表示不滿，華府去年終於開始採取嚴厲應對措施，甚至在今年5月15日宣布禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意，引發一連串後續產業效應，分析師預估，2019年全球半導體產業銷售額將比去年衰退1%至9%，美國相關企業也會受累，但即便如此，美國還是堅持下重手，恐怕著眼的是未來，而非眼前的傷害。

美國媒體揭露華為「抄襲文化」

華為本世紀迅速崛起，超越摩托羅拉等昔日巨擘，躍居全球電信設備霸主。隨著美國加強圍堵，華為被控抄襲竊密的紀錄重新被檢視，為求成功不擇手段的企業文化也漸為人所知。

華為1987年創立，從販售電信交換機起家，20世紀末在中國通訊裝置市場站穩腳步。邁入21世紀，華為起初低調拓展海外市場，隨著通訊網路升級換代，華為日益茁壯，如今成為年營收逾1000億美元、全球雇用逾18萬人的大廠，被認為在5G網路技術開發上領先群雄。

不過，華為崛起歷程屢屢和抄襲與竊密扯上關係，多次和同業對簿公堂。《華爾街日報》刊出長篇報導，從官司爭議、前員工、合作與競爭方說法，描繪出華為為競爭不顧道德的企業文化。

據報導，華為被控竊密的目標廣泛，不僅思科（Cisco）等同業曾受害，西雅圖一名安親班老師也指控華為盜用他創作的音樂作為鈴聲。根據訴訟文件，華為創辦人任正非多年前在摩托羅拉（Motorola）任職的一名親戚，被控將摩托羅拉機密資料帶到在北京舉行的一場會議。

2002年起在華為瑞典辦公室擔任約聘工程師約一年的李德（Robert Read）表示，

華為當時投入所有資源竊取技術，「你甚至要偷來主機板，供他們逆向工程使用」。 華為當年在斯德哥爾摩的辦公室，以嚴密保全的地下室存放外國製設備，有些設備運往中國由工程師拆解。華為帝國分布各地的辦公室都有這類密室。

在職與卸任美方官員指出，華為在德州等地的據點建有美籍員工不得出入的隱密房間。

2003年1月，思科指控華為抄襲軟體與說明書，是華為首度在國際市場面臨重大竊密指控。根據訴訟文件，華為當時連思科軟體的瑕疵也照抄不誤。華為最終坦承抄襲「部分」思科路由器軟體，2004年7月與思科達成和解。

《華爾街日報》於美東時間25日凌晨刊出的深度調查報導，研究了自2003年以來至今約10起與華為有關的法律訴訟案件，除了思科、摩托羅拉等大型企業外，還包含手上握有專利的個人與新創企業，技術項目從音樂創作、手機相機軟體、到光纖網路、天線訊號技術等等涵蓋面廣泛，不過即便受害者眾、真正提告的卻有限。《華爾街日報》記者訪問了美中經濟安全審查委員會的Michael Wessel，他指出，「中共以反壟斷、反洗錢、國家機密等手段嚴懲一些公司藉此在行業內達到殺雞儆猴的效果。」

美中科技戰白熱化，美國開始反擊

隨著美中科技競爭白熱化，華府以威脅國安為由加強對華為施壓，設法切斷美國廠商向華為供應關鍵技術與零組件。美方認為，華為與其他中國企業都須遵從北京指令，尤其華為執全球電信設備市場牛耳，成為中共手中強大的工具。

華為堅稱不替任何政府從事間諜行為，並指美方未出示任何華為涉及網路間諜的證據。報導引述匿名官員說法指出，美國政府直到近幾個月才集中火力對付華為，而美國企業為中國生意著想，原本也沒有很想要政府反制。美方反應慢半拍，使華為這些年無論技術與國際影響力都不斷提升。

隨著3G取代2G網路，邁入智慧型手機時代，華為展現長足進展，2010年全球市占率達18%，是5年前的3倍。華為此時也已超越昔日霸主摩托羅拉，拿下愈來愈多標案，2009年在挪威奧斯陸布建全球首個4G網路，並同時展開5G網路研究。

眼見華為勢不可擋，逐一超越西方科技廠商，美國開始出手反擊。

知情人士透露，2010年初，美國官員說服電信商AT&T放棄將4G網路標案授予華為的協議。華府開始派官員到關島、日本等地，勸告盟友與華為保持距離。2012年，美國國會發表報告，將華為貼上「國安威脅」標籤。

但這一切都不足以阻擋華為在美國以外市場和5G網路發展攻城掠地。

德國資料分析公司IPlytics指出，截至今年4月，華為5G網路發展從標準制定提案貢獻度，到公司代表出席全球標準制定會議數量，幾乎每個類別都是全球排名第一。

儘管如此，華為仍擺脫不了竊密疑雲。報導引述在職與前任華為員工說法指出，華為十分要求員工使命必達，任正非曾在華為內部通訊中將拓展全球版圖形容為作戰。華為中國工程師反覆透過視訊會議與電郵「友善提醒」，催促海外員工取得包含機密訊息在內的外國資料。

美國檢方指出，2013年5月，華為駐美工程師奉命竊取T-Mobile美國公司用來測試智慧型手機觸控反應的機械裝置技術。2014年9月，T-Mobile控告華為竊取商業機密。2017年，陪審團認定華為違約，須向T-Mobile賠償480萬美元。

今年1月，美國檢方以T-Mobile在上述官司所提相同指控對華為提告，追究刑事責任。

華為努力捍衛清白之際再陷風波，遭加州新創晶片公司CNEX Labs指控竊取商業機密。4月開庭時，CNEX方面指控華為工程師兩年多前假冒客戶，竊取CNEX用來管理人工智慧生成資料的固態硬碟（SSD）存取技術，華為副董事長徐直軍被控參與共謀。

華為手機恐從國際市場上消失

（中央社）分析指出，在美國禁令打擊下，中國電訊設備巨頭華為公司今年手機出貨量可能下降多達24%，華為智慧型手機甚至可能會從國際市場上消失。

《美國之音》中文網引述富邦研究和戰略分析公司（Fubon Research and Strategy Analytics）數據報導，美國的禁令若持續下去，全球第2大智慧型手機製造商華為今年手機出貨量的減少幅度將在4%至24%之間。

多名專家預計，華為未來6個月的出貨量將下滑。

川普政府上週以華為從事違背美國國家安全或外交政策利益活動為由，禁止這家電訊設備巨頭在未經美國政府的批准下自美國購買零件。

該禁令適用於擁有25%及以上美國原產技術或材料的商品和服務，因此非美國的公司也可能受影響。

包括Google和軟銀集團旗下晶片設計公司安謀（ARM）在內的科技企業已表示，將停止對華為供貨以及更新產品。此舉將影響華為新產品的競爭力，對華為海外市場構成重大挑戰。

市場研究公司Strategy Analytics智慧型手機策略主管隋倩（Linda Sui）告訴路透社，「如果失去Google，華為明年可能會被擠出西歐智慧型手機市場」。

她預計，明年華為手機出貨量將再下降23%。但她相信，華為能夠憑藉龐大的中國市場生存下來。

華為表示，公司的晶片部門多年來一直在秘密開發備用產品。但專家說，華為無法在美國以外的地區獲得設備所需的關鍵組件和智慧財產權。

總部位於上海的諮詢公司Intralink分析師蘭德爾（Stewart Randall）追蹤晶片行業表示，華為可能需要裁員數千人，並「在一段時間內，從全球競爭者的地位上消失」。

不過美國此舉也恐擴大全球半導體產業衰退幅度，美國企業也將付出代價。台灣經濟研究院研究員劉佩真指出，綜合主要預測機構的看法，預估今年全球半導體產業銷售額將比去年衰退1%至9%，隨美國下令禁售華為零組件，衰退幅度有可能再擴大。



預估美國若要加大禁售力道，下一波壓力將落在台灣及韓國身上。對韓國的壓力將鎖定其記憶體強項，對台灣則是鎖定晶圓代工，尤其華為自行開發的麒麟晶片，正是採用台積電最先進的7奈米製程。

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核稿編輯：楊之瑜