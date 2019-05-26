烏克蘭「諧星總統」打算解散國會，上任5天就有5萬人連署要求他下台

烏克蘭上個月舉行總統大選，政治素人、諧星出身，41歲的澤連斯基（Volodymyr Zelenskyi）當選，並於20日舉行就職典禮，宣布解散國會提前大選，不過才上任不到一週，總統官網就出現了要求他下台的請願書，認為毫無政治經驗的他對烏克蘭並無具體計畫，選民只是因為「受不了」之前的政治貪腐才投給他，連署人數超過5萬，政府必須依規定審議這些請願書內容。

打算提前解散國會，找電視台前同事組團隊

澤連斯基宣誓就任烏克蘭總統的隔天（21）就簽署頒布了解散國會的命令，自5月23日生效，而請願書則是在22日出現在總統官網。

《RadioFreeEurope》報導，澤連斯基在頒布命令的同一日也宣布了提前3個月要在7月21日舉行國會改選，呼籲以政黨而非個人為投票依據，並指出部分在位國會代表「偏好貪腐」。但在22日舉行的緊急會議，僅92位代表投票通過該項提案排入議程，與需要的226票相去甚遠。下一次議程討論將在5月28日舉行。

《ETtoday》報導，澤連斯基所屬的政黨在國會中沒有任何席位，因此想推動的政策都無法推行，加上國會目前仍由支持前總統波洛申科（Petro Poroshenko）的勢力把持，都成了他解散國會的動機。

《風傳媒》報導， 外界分析，澤連斯基提前解散國會是想為剛滿周歲的自家政黨「人民公僕黨」（Servant of the People Party）鋪路。雖然該黨目前國會席次為0，但挾著澤連斯基的高人氣，人民公僕黨的支持率已來到40％，提前舉行選舉將對人民公僕黨的選情將大有幫助。

然而烏克蘭法律規定，國會在任期的最後6個月不能解散，而此屆國會的任期在10月下旬才到期，屆時才要舉行選舉，能否解散存在很大的爭議。

《中央社》報導，除此之外，澤連斯基要求國會在卸任前立法取消議員的刑事豁免權，並通過禁止官員非法斂財的法案，更要求國會將烏克蘭現任國安局長、檢察總長和國防部長去職，這3人都是前總統波洛申科的政治盟友。

澤連斯基上任後行政團隊的組成也引人注目。《BBC》報導，這位唯一政治相關經驗就是演出電視節目《人民公僕》裡總統角色的政治素人，找來自己製作公司的製作人特羅菲莫夫（Serhiy Trofimov）當總統府秘書長，還有製作公司共同創辦人、編劇、其他製作人都進了執政團隊。此外，他還任命之前經營電視台、幫他成立政黨的巴卡諾夫（Ivan Bakanov）擔任烏克蘭國安局副局長。

不過，最引人注目還不是他找電視圈的人進駐，而是打著反貪腐破除舊體制旗幟的他，找了之前為烏克蘭富商工作的律師伯丹（Andriy Bohdan），這位律師曾經服務於前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）之下，按照2014年頒布法律是不能再度出任政府公職的。不過，澤連斯基團隊辯稱總統行政團隊不受此限，引發爭議可想而知。

而這位伯丹先生也沒少給澤連斯基找麻煩，在他上任接受電視台訪問時表示，有意將與俄羅斯和平協議放進公投與國會提案。

但是，俄羅斯似乎沒打算買單來自烏克蘭的好意。就在25日，當國際海洋法庭判定俄羅斯須立即釋放2014年11月拘捕扣留的24名烏克蘭船員與3艘軍艦時，《BBC》報導，俄羅斯斷然拒絕。在競選時把結束烏克蘭東境衝突放為當選第一要務的澤連斯基，則在臉書發文呼籲，俄羅斯應該配合執行法庭判決，這樣才「可能是俄羅斯當局所釋放出準備好與烏克蘭終結衝突的第一個訊號。」

短短幾天，2份請願連署都破審議門檻

雖然澤連斯基獲得高達70%的選票，但這股熱潮似乎「來得快也去得快」，《中央社》報導，烏克蘭總統官網自22日，起出現兩份要求新任總統澤連斯基下台的請願書，只要3個月內連署人數超過2萬5000，須呈交國家元首審議，根據官網，其中一份請願書連署人數已超過5萬。

俄羅斯的《塔斯社》（Tass）報導，2項請願要求澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）知所進退的原因分別是，他對烏克蘭沒有具體的計畫，還有呼籲他6個月內兌現競選期間承諾，否則就捲舖蓋走人。

貝茲魯克（Maksim Bezruk）發起的請願書，連署人數已超過5萬。他表示，澤連斯基無法團結意見不同與期許不一的烏克蘭人，他擬具的請願書指出：

你只是匯聚人民的不滿情緒，未做出具體承諾，也沒有確立政治目標；但你當選就任後，你得勾勒帶領國家前進的方向。你採取的初步措施令烏克蘭人民失望，令人無法接受的狀況正在浮上檯面，那就是『有位公僕』對選民毫無憐憫。

另個請願案的發起人米凱爾斯基（Vadim Mikhalsky）則呼籲，若澤連斯基無法在6個月之內兌現競選承諾，應該下台。每項請願案須於3個月內取得2萬5000人連署，並呈交國家元首審議。

不過根據官網資料顯示，總統的支持者也開始發動「反制請願」，就一份在23日由Yatsenko Leonid發起的新請願書主旨為「取消烏克蘭總統下台的請願」，目前也已經獲得超過2萬3000人連署，即將突破門檻。

上任後各種「創舉」，走非典型路線

這位新上任的素人總統過去毫無政治經歷，在電視劇《人民公僕》中飾演一名意外當選總統的老師，《中央社》報導，一開始表態參選時他曾被當作笑話，但由於烏克蘭人民對腐敗、經濟問題以及和國內東部有親俄叛亂分子的衝突感到沮喪，澤連斯基後來獲得壓倒性的73.22%的選票當選。

《風傳媒》報導， 他上任後也不改「非典型」作風，在宣誓就職日捨車隊不用，步行進入國會大廈，沿途與支持者擊掌自拍，像走紅毯的明星。另外他在就職演說中呼籲官員別再依慣例在辦公室掛總統肖像，「總統不是偶像。掛你們孩子的相片吧，在做每個決定前都先直視他們的雙眼。」

《中央社》報導，他也引用前美國總統雷根（Ronald Reagan）的話：「政府不能解決問題，政府本身就是問題。」競選團隊和支持者曾數次舉曾為演員的雷根和澤連斯基類比，但雷根在擔任總統前已有從政經驗，澤連斯基的政治經驗值則為零。

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核稿編輯：楊之瑜