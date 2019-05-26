屏科大收容1500隻野生動物求民眾幫「認養」，蘇貞昌要農委會「補足經費」

照養近1500隻動物的屏東科技大學保育類野生動物收容中心，近年來由於政府補助經費逐年縮減，這個月初發動「認養計畫」向民眾募款，包括日前由人為繁殖的「獅虎」阿彪都有不少人指定捐助，行政院長蘇貞昌昨（25）日實地參訪後指示農委會補足經費，「動物吃東西的錢不能砍」，中心主任裴家騏教授欣慰表示「這樣應該沒問題了」。

《自由時報》報導，屏科大保育類野生動物收容中心成立於1992年，目標為提供適當野生動物急救及收容場所，佔地約2.5公頃，擁有醫療中心和20棟的動物照養區，至今已收容累計數量超過3000隻動物，種類超過100種。

《聯合報》報導，野生動物收容中心的動物主要來自查緝走私、非法捕獵的活口，從1990至2009年間，台灣非常強力查緝非法走私動物，當時台灣一度是全世界模範生，但之後查緝的力道就明顯不足，以食蛇龜為例，兩岸走私還是十分嚴重，收容中心目前就收容了700多隻。

《中央社》報導，據主任裴家騏教授表示，這幾年野保中心經費補助縮減一半以上，目前政府每年補助約新台幣2000萬元，但收容動物卻從當年的1000隻，增加到目前共有100種、1500隻，估計要3000萬元照顧經費。

在照養經費嚴重不足下，連照養人員都被減薪，《農傳媒》前年曾統計，屏科大的照養和醫療的人力加起來不到30人，包含專職4人和臨時工，2位獸醫師要處理超過1000隻動物，工作量非常吃重。

收容中心5月初首度啟動認養計畫，推出13隻中心內的動物擔任「大使」，獲得民眾熱烈響應，其中，獅虎「阿彪」的認養人最多，也有補少人不指定動物，直接捐款給中心。

《台視》報導，這裡的「認養」並非真的「帶回家養」，而是捐款後認養人可以依金額獲得免費入園，來看看指定認養的動物情況，盼透過認養方式挹注資源外，更能推動保育觀念。

收容中心的臉書日前曾分享獅虎「阿彪」的故事，牠是公非洲獅與母孟加拉虎繁殖出的個體，業者為了製造噱頭吸引人潮進行異種交配，然而造成的基因缺損導致阿彪脊椎變形， 且左後腳無法彎曲，不良於行的情況長期跟著牠，在體重與體型的壓迫下，造就阿彪辛苦的一生，阿彪今年將滿9歲，收容中心也需投入更龐大的照養及醫療資源，臉書貼文發出後引起網友廣大迴響。

除了阿彪，其他動物也都各有故事，《台視》報導，一隻長臂猿阿祿從雨林被盜獵走私來台，關了18年的小鐵籠才被送到屏科大，經歷走私豢養後，常出現適應不良的症狀症，一直到有鴨子作陪，情緒才好轉。

《中央社》報導，另有一隻待治療的領角鴞，也在這次的認養名單中，認養計畫在臉書啟動後，獲得不少愛心人士支持，有人一次捐款，有不少人響應定期定額捐款。有一名捐款人在臉書建議，希望利用捐款增聘工作人員，有足夠的人力，野生動物才能被好好照顧。

收容中心表示，目前表明定期定額捐款的人數約有2000人，至於一次捐款的有多少人，以及到目前募款金額有多少，都還未統計出來，由於收容中心過去的捐款不多，一向以人力方式處理捐款問題，由於這次的認養計畫十分成功，目前人力無法消化眾多捐款資料，這幾天也加速建構電子作業系統。

蘇貞昌：嚴格查緝非法動植物進口

蘇貞昌昨天下午到收容中心視察，看了之後肯定中心妥善照料動物，也當場要求農委會主委陳吉仲，在明年編列預算時，就算有統刪慣例或是節約的做法，收容中心動物養護經費也「絕對不能刪除」，今年目前已刪減的經費要用其他辦法或基金補足。

《聯合報》報導，另外近年國內的生態環境飽受外來物種所苦，包括埃及聖䴉、外來蚚蜴等，蘇貞昌也請教野生動物保育中心主任裴家麒「政府應該怎麼做」，裴家騏則建議，對外來物種必須立即清除，以保護本土物種多樣性，但是獎勵捕抓很可能形成另一種產業鏈，建議仿效國外以志工為主力，蘇貞昌則指示多參考專家意見。

《自由時報》報導，蘇貞昌也請農委會、海洋委員會等相關機關，針對進口非法動植物嚴格查緝，並請內政部警政署針對市面上販售非法動植物嚴格取締及執法。

蘇貞昌指出，為維護本國生物多樣性，應加強遏止外來物種，例如街上常見販售的蜜袋鼯，繁殖快且比本土物種強勢，甚至帶有披衣菌，政府應讓國人瞭解外來物種對本土動植物的影響，比照非洲豬瘟病毒防制，包括禽流感等各方面防疫需嚴格執行，相關預算如不足，可動支預備金因應。

行政院農業委員目前有6大野生動物收容中心與急救站，除了屏科大的保育類野生動物收容中心外，還有特有生物研究保育中心野生動物急救站位於南投縣集集鎮、台北市立動物園、國立中興大學獸醫教學醫院、國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心，協助處理保育類野生動物救傷醫療與收容工作。

《公視》報導，這6大中心的收容動物各有不同，但政府總補助經費，從2006年的2.81億元，幾乎年年減少，今年再加上海洋類生物經費由海洋委員會負責，只剩3100多萬元，各中心都要自行設法補足財源。



林務局保育組科長林曉華表示，「像動物園或是特生中心，我們也都是鼓勵捐款，有一些愛心人士覺得他們有些動物希望能用放生的方式，（我們）都希望轉介。」林務局強調，為減少各中心負擔，目前傾向國內救傷的復原後盡量野放，其它來源的動物，則會整合社會資源持續照顧。

若有意捐款，該中心設計了兩種方式，一種是針對中心整體動物福利，另一種則是針對特定動物。

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核稿編輯：楊之瑜