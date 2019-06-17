「愚不可及」的名軍師：幫助曹操統一北方的荀攸

荀攸，字公達，是荀彧的姪子。

荀攸雖是晚輩，卻比荀彧年長六歲，如果你是出生在大家族的人，過年拜年時或許也遇過年紀比較小的「叔叔」，這倒不算是什麼奇事。荀家是潁川知名的士家大族，荀攸之父和荀彧為年紀相差懸殊的堂兄弟，是以荀攸比荀彧大，但還是得叫荀彧一聲堂叔。

荀攸小時候就很聰明，他年幼時，父親和祖父都已過世，當時有個叫張權的人，他是荀攸祖父荀曇過去的部下，這個人突然上門要求為荀曇守墓，荀攸對叔叔說：「此人臉色反常，其中恐怕有詐！」荀攸的叔父荀衢一驚，追問推究之下，發現那人是個殺人的逃犯，想藉守墓之名以藏身。荀攸當時才十三歲，此事讓大家對他另眼相看。

以上故事出自《三國志》，而《魏書》還有一段記載，說的是荀攸七歲左右時，叔父荀衢有一次酒醉誤傷了荀攸耳朵，之後荀攸仍舊照常玩耍遊戲，只是遇上荀衢時總會巧妙的遮掩傷口，心想叔叔沒有看到他的傷口，就不會感到歉疚了。當然，後來他叔叔還是發現了此事，對荀攸稱許了一番。

這件事讓人驚訝的倒不是其聰明機智，而是這麼小的孩子，竟然有如此細膩的心思。縝密的思緒，往往能注意到別人沒有想到的事，這就是荀攸不同於凡人之處。荀攸成年後，在大將軍何進掌政的時候入京做官，後來董卓入主朝廷，造成洛陽大亂，遷都長安。當時荀攸和伍瓊、何顒共同謀劃將討伐董卓，但計劃失敗，伍瓊被斬，荀攸和何顒則被關入大牢。

何顒擔憂害怕，在獄中自殺而死。監獄中，只有荀攸飲食和談吐自如，就像平常一樣，其後董卓死於呂布手中，荀攸得以免罪，逃過一劫。 荀攸經歷了一段辭官又復官的日子，但沒有太多作為，只是靜觀天下變化。而曹操迎漢獻帝，遷都許昌，正當需要用人之際，荀彧向曹操推舉了荀攸。

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曹操生平最愛的就是人妻與人才，他與荀攸相見，一談之下，甚是歡喜，對荀彧和鍾繇說道：「公達不是尋常人啊！我與他計事，天下還有什麼好憂慮的呢？」 這表示曹操對荀攸一見鍾情嗎？

不，以說書人對曹操的了解，他說荀彧是「吾之子房」，見到郭嘉則說「使孤成大業者，必此人也」，那才是真愛，至於對荀攸的第一印象，實在說不上有多深刻，只留下「非常人」這樣的客套話。

這倒不是信口開河，有事例為證，其實，荀攸在曹操身邊獻上的第一條計策，曹操便沒有採用。 當時曹操與張繡交戰，荀攸進言說：「張繡與劉表互相依恃而變得強大，但張繡是一隻游擊部隊，常常需要向劉表討糧草，劉表供應不來，久而久之他們的合作關係必定崩解。我們如果不急著進軍，還有機會誘使張繡投降，假如逼得太急，劉表出手相救，那就麻煩了。」

奇怪了，荀攸這番分析合情合理，曹操如此聰明，怎麼不採納呢？ 答案很簡單，因為張繡先前已經投降過一次了！由於曹操對人妻的執著，向張繡的叔母鄒氏出手（還有對張繡的猛將胡車兒出手，曹操以黃金賞賜胡車兒，張繡認為曹操想對付他，於是先下手為強），張繡降而復叛，發起突襲，曹操的長子曹昂、猛將典韋都死於這場戰事，曹操自然不會輕易放過張繡。

曹操沒有聽從荀攸之言，繼續進軍，劉表果然發兵救援張繡，曹軍完全討不到便宜，曹操對荀攸說道：「唉！怪我沒有聽你的話，才弄到這個地步。」 回頭看荀攸最初的分析，越想越讓人佩服，張繡第一次投降後反叛，造成莫大損失，誰敢跟曹操說先別發兵、等待張繡再次投降呢？曹操真的能接受嗎？反過來說，張繡殺了曹操兒子，他還敢開口投降嗎？

讀歷史故事，最過癮的就是看這些頂尖謀士的思維，無論怎麼想，張繡都不可能投靠曹操，鏡頭切到另一邊，正好袁紹派了使者前來說服張繡，眼看張繡就要答應投降，然而，有個人跳出來跟張繡說，不，不能選袁紹，選曹操才是正解。 這人正是張繡陣營的賈詡。

在這個存檔點，若說袁紹和曹操即將開戰，恐怕所有人都會下注賭袁紹贏，神奇的是，賈詡早就料到應該趁這時候將身家押在曹操身上，更神奇的是，對面可能會這樣操作，荀攸竟然也猜到了！果然不是凡人能觸及的思考領域啊！

賈詡後來同樣成為曹操倚重的謀主，曹操一見他就說：「使我能夠得到天下信任的人，就是你啊！」（賈詡的生平故事請見：〈人生智慧三國無雙的亂世分析師——賈詡〉）。

張繡歸降後，下一個棘手的敵人是呂布。 先前呂布曾在濮陽大敗曹操，曹操還燒傷了左手掌，夏侯惇失去了一隻眼睛。這次曹操再戰呂布，兵力上佔有優勢，包圍下邳猛攻，但久攻不下，士兵疲憊，曹操心中便有了退兵的念頭。

荀攸對曹操說：「呂布勇而無謀，他連續吃了幾次敗仗，已無銳氣，現在我們更應該加緊進攻，趁呂布的士氣尚未恢復，讓陳宮來不及用謀略，一舉就可以打敗他們。」荀攸和郭嘉兩人都反對退兵，並且獻策引沂水、泗水灌入下邳，曹操用此計，果然讓下邳城陷入混亂，最後打敗敵軍，生擒呂布。

曹操陣中人才濟濟，想像這些軍師的互動也是很有趣的事。有了上次的經驗，荀攸想勸曹操，又擔心曹操不聽他的話，於是拉了年輕的郭嘉一起向老闆報告，曹老闆依言而行，果然曹操最愛的還是郭嘉啊！

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接下來，進入重頭戲官渡之戰。戰事之初，袁紹派出大將顏良、淳于瓊和郭圖攻打白馬，白馬、延津位在黃河渡口要地，不能有失，曹操想率軍救白馬，但荀攸阻止了曹操。荀攸說道：「我們兵力較少，不能和敵軍正面對抗，如果先到西邊的延津，做出好像要過河攻打他們後方的樣子，袁紹必定會轉向西面迎戰，此時我們派輕兵偷襲白馬，就可以逮到顏良了。」

曹操用荀攸之計，果然誘使袁紹分兵向西，再以關羽和張遼為先鋒襲擊白馬，顏良大驚，倉促應戰，死於關羽刀下，白馬之圍就此解除。曹操率軍沿著黃河繼續西行，袁紹渡河追擊，荀攸再次獻計，讓馬匹輜重落在後頭作為誘餌，等到對方掉以輕心、上前掠奪時，便趁機回頭反擊。

話雖如此，實際上袁紹兵馬不可勝數，部眾們看到後方袁紹大軍的威勢，許多人都認為不可交戰，應該退保軍營，但曹操和荀攸不為所動，等袁紹軍隊的前鋒文醜和劉備率軍逼近，曹操的將領們催促曹操上馬，曹操搖搖頭，又等了一會兒，敵軍已開始搶奪軍械物資，軍陣混亂，曹操這才下令上馬出擊。

曹操當時騎兵還不滿千人，但抓住這個機會揮軍進攻，大敗敵軍，還斬殺了文醜。顏良和文醜都是袁紹陣中名將，僅僅兩次交戰，兩人都被擒殺，讓袁紹軍的士氣跌落谷底。

這次戰事不只看到荀攸的智謀，更可以看到他的膽識，當時許多人緊張害怕，甚至有人叫曹操趕緊撤退，荀攸應道：「這可是捉拿敵人的好機會，怎麼能撤退呢！」曹操和荀攸相視一笑，就算有出色的計策，如果看到敵軍殺來便沉不住氣，那麼前面的佈局就白費了，正因為釣魚撒餌直到最後一刻拉起釣竿，才有如此大勝。

曹操開頭打了勝仗，但後來與袁紹相持，軍糧即將用盡，荀攸進言道：「據報袁紹的糧車即將運來，可以趁機攻打他。」曹操問他應該派誰出戰，荀攸說徐晃可以擔當重任，徐晃果然成功攔截敵軍，燒燬了敵軍輜重。到了此時，曹操對荀攸已經可說是言聽計從了。

不過，戰事越拖越長，曹操軍的糧食危機已經是火燒眉毛，就在這時候，敵對陣營的許攸前來投降，並洩露情報說袁紹派淳于瓊護送糧草至烏巢，這正是攻擊的時機──話說許攸未免來得太巧了吧？這到底是天上掉下來的機會，還是惡魔的陷阱呢？如果曹操在此猶豫不決，他大概就沒有機會成為北方的霸主了。

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眾將士都懷疑許攸，只有荀攸和賈詡勸說曹操把握機會出擊，而曹操選擇相信他們。畢竟，相信兩個智力加起來將近兩百的謀士，基本上是不會有錯的。曹操突襲烏巢，一舉成功，不過打到這裡並沒有出現「戰鬥勝利」的畫面，袁紹手上仍握有重兵，大將張郃建議迅速發兵援救烏巢，但袁紹決定跟曹操賭一把大的，他不救烏巢，反而派張郃帶重兵攻打曹操大本營。

結果，留守大營的曹洪與荀攸，以少敵多，硬是扛住了張郃的攻擊。至於其中是否用了什麼妙計，已不得而知。 張郃攻不下曹操大營，率軍投降，曹洪卻不敢受降，荀攸分析道：「袁紹不肯用張郃的計策，張郃大怒之下，不會再回袁紹身邊了，現在他們前來歸附，有什麼好懷疑的呢？」

於是張郃率眾歸降，曹操回營之後，發現這下不只戰勝了敵軍，更得到大將張郃，簡直是意外的驚喜。而這筆功勞，說起來也得計在荀攸身上。 這就是軍師的價值，雖然荀攸沒有上陣殺過任何一個敵人，但他出的每一個計策，確實扭轉了戰局；官渡之戰從頭至尾，都可以看到荀攸活躍的身影。

待北方冀州平定之後，曹操封荀攸為陵樹亭侯，上表曰：「軍師荀攸，自初佐臣，無征不從，前後克敵，皆攸之謀也。」 荀彧和荀攸官位雖高，兩人謙遜節儉，所得俸祿幾乎都分給了同族親人與故友，家中沒有多餘的財產。曹操感念二荀的功勞與節操，後來又為荀攸增加食邑（賞賜臣子的封地，可享有歲收和勞役），表曰：「忠正密謀，撫寧內外，文若是也。公達其次之。」 若說曹操創業路上最重要的支柱，那自然是荀彧，其次就是荀攸了。

在這二十年之間，曹操納張繡、破呂布、滅袁紹，其中過程絕不是一帆風順，多次遇到逆境，但曹操總是能夠反敗為勝，在他身後的軍師團隊，就是曹操強大的秘密。

207年，郭嘉逝世，214年，荀攸逝世，原本吃了無敵星星的曹操，先在赤壁嘗到敗戰，而後與劉備爭漢中失利，很明顯可以看到，那星星的光環已漸漸變得微弱。曹操後來享有「參拜不名、入朝不趨、劍履上殿」的特權，更有意做魏公，荀彧與他立場不同，於是兩人變成了最熟悉的陌生人，但荀攸並沒有跟曹操鬧翻，曹操封魏公後，以荀攸為尚書令，尚書令居中持正，總攬大事，可見曹操對他的信賴。

細數曹操身邊的謀主，郭嘉是早逝的天才，光芒最為耀眼，荀彧充滿了悲劇色彩，最讓人同情，而說到善於算計的暗黑策士，就會想到司馬懿和賈詡，但大家往往忽略了荀攸，其實，曹操曾說過一段評論，正好說明了荀攸的這個特質。

《三國志‧荀攸傳》太祖每稱曰：「公達外愚內智，外怯內勇，外弱內彊，不伐善，無施勞，智可及，愚不可及，雖顏子、寗武不能過也。」 曹操說荀攸外表愚笨而內心聰明，看似膽怯其實勇敢，外在軟弱但內心剛強。「愚不可及」並不是罵人的話，這是引用孔子之言來稱讚他，意指有的智慧是人們可以達到的，但像這樣大智若愚的「愚笨」才是別人達不到的。

赤壁戰後，曹操再次征討孫權，荀攸隨曹操同行，於途中過世。往後曹操只要提到荀攸的名字，總是會淚流不止。 曹操曾對曹丕說：「荀公達是人們的師表，你應該盡禮節敬奉他。」有次荀攸生病，太子曹丕就跪拜在床前看望荀攸，他的地位被尊敬到了如此地步。

由於荀攸常常跟隨曹操征戰，所見所聞涉及機密，連子弟都不知道他所計議的軍國要事；而荀攸最要好的朋友當屬鍾繇，鍾繇曾說過，每當有重要的決策或行動，經過反覆思考，覺得自己想過各種可能性、已經做好決定了，但拿去和荀攸商量，他總是能提出自己沒有想到的地方。

據說荀攸一生中有奇策妙計共十二條，只有鍾繇知道，鍾繇原本要將這些謀略編撰成集，可惜的是，還沒有完成他就逝世了。這些奇謀也成為永遠的秘密了。—我說鍾繇你這樣拖稿母湯啊……

本文經大豫言家－說書人柳豫授權轉載，原文發表於此

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