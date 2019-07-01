袁紹創業失敗的血淚教訓，帶給我們兩項啟示

說起袁紹創業，那是一個悲傷的故事。 袁紹原本稱霸河北，但在官渡之戰前後做出許多錯誤的決策，最終敗給了曹操，退出歷史舞台；往後只要提到袁紹的名字，幾乎都是說他識見不明、用人糊塗，這倒罷了，更甚者說袁紹一無是處，只能當個鼻子尖尖、鬍子翹翹的小丑。

不過，袁紹難道毫無任何優點嗎？其實，袁大老闆也曾經帥過。 袁紹一生中，有兩個值得一提的經典時刻：一次是槓上董卓，另一次則是與公孫瓚交戰。

話說董卓入主洛陽時，手握重兵，又唆使呂布殺害執金吾丁原（執金吾是保衛京城的武官），呂布見利忘義、殺害上司丁原，於是京都的兵權全都落入了董卓手中。董卓眼光不凡，他得到呂布相助，接下來將目光轉向兩個年輕的將領，曹操與袁紹。

當時曹操在朝廷中根本不算是重要角色，董卓表曹操為驍騎效尉，想拉攏曹操，但曹操並沒有屈服於強權，他隱姓埋名、逃離洛陽，舉義兵對抗董卓。得不到曹操，沒有關係，董卓又將魔爪伸向袁紹，汝南袁氏四世三公，袁紹的叔父袁隗當時為太傅，如果能得到袁家支持，那絕對是最強大的力量。

董卓對袁紹說：「如今皇帝無德，不如另立陳留王為帝，你覺得如何？」董卓想廢少帝劉辯、立陳留王劉協為帝，自然是出於私心，袁紹不置可否，回道：「這是大事，我回去和太傅商量看看。」 董卓以為袁紹有所猶豫，又補了一句：「劉氏後代已經沒有留下來的價值了。」 袁紹不答，橫著佩刀作了個揖瀟灑離去。

以上是《三國志‧袁紹傳》的記載，但在《獻帝春秋》中，袁紹的回應就更狂了。 袁紹說道：「皇帝雖然年幼，卻沒有做錯什麼事，董公你想要廢帝立庶，恐怕大家都不會聽從的。」 董卓怒道：「豎子！天下事還不是都在我的掌控之中！我說要廢，誰敢不從？你想試試我董卓的刀子利不利嗎？」 董卓拔刀，袁紹面不改色，橫刀作揖說道：「天下英雄，難道只有你董公嗎？」

這段情節，為《三國志》作注的裴松之認為不合常理，董卓有心想找袁紹共謀大事，怎麼會開口罵他「豎子」？而袁紹霸氣回嗆，難道董卓還容得下他嗎？ 不過，就算這個故事經過加油添醋，有一件事倒是真的，在大家都不敢違抗董卓的時候（另一個敢直言反對的人是盧植，差點死於董卓手中），袁紹勇敢站了出來，後來在渤海起兵，成為關東聯軍的盟主，光是這股不怕危難的創業精神，我想就應該給予袁紹基本的尊重。

袁紹生涯的另一個高峰，在於界橋之戰。當時袁紹為冀州牧，公孫瓚擊破青州黃巾後，軍容壯大，冀州許多官吏一看苗頭不對，紛紛開門響應公孫瓚，於是袁紹進軍界橋，兩軍在界橋南方展開會戰。 袁紹以麴義為前鋒，麴義久在涼州、熟習軍事，公孫瓚見敵軍先鋒部隊兵少，令騎兵進攻，但麴義率領的步兵驍勇無比，同時出動弩兵，一舉擊潰公孫瓚大軍。

公孫瓚敗走，麴義追擊至界橋，又破了公孫瓚大營，這時候，公孫瓚的騎兵隊發動突襲，袁紹見公孫瓚兵敗，沒有提防，大軍還在前方，袁紹身邊只有幾百個大戟士，忽然遭到兩千騎兵圍攻，戰局瞬間逆轉。

眼看敵軍箭如雨下，情況危急，田豐急忙拉住袁紹，叫袁紹到土牆中避難，袁紹將頭盔往地上一摔，怒道：「大丈夫可以戰死沙場，怎麼能躲在土牆之中偷生！」 袁紹的部隊死傷慘重，還好麴義帶兵殺了回來，公孫瓚的部隊也不知道自己圍住的就是主帥袁紹，就此散去，讓袁紹逃過一劫。

當然，說到戰略兵法、規劃未來的目光，袁紹都算不上一流角色，之後遇上真正的強者曹操，他就完全被比了下去，不過曹操畢竟是三國第一大魔王，敗給曹操並沒有那麼丟臉。至少，袁紹也曾經風光過。說起孫權最帥的一幕，大概就是他怒砍桌子的時候；而袁紹怒摔頭盔的英勇畫面，也不應該被大家忘記。

咳、明明說好要講袁紹的優點，結果忍不住又酸了起來，說真的，袁紹作為一個創業的老闆，確實有不少問題，但他身上還是有值得大家學習的地方。 以下兩點，是袁紹給所有創業人的啟示。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 袁紹

一、不守舊，懂變通

袁紹家族是有名的士族門閥，在當時屬於高階層的上流社會，不過袁紹少年時頗有豪俠之氣，也結交了許多江湖人士，袁隗曾經勸戒他，袁紹仍然不為所動。後來，董卓入京，這件事帶來巨大的影響，在此之前，能夠主導朝政的總是外戚、宦官、或士家大族，但董卓無黨無派、沒有背景，憑著不講道理的武力主宰了京城，這時候，新的一條路出現了，叫作「軍閥」。

袁紹是從門閥轉型當軍閥的第一人，其後各地軍閥割據，連劉姓宗室劉焉、劉表同樣也是佔地為王，看到袁紹如此威風，結果大家都想創業當老闆了。

這裡倒不是要吹說袁紹目光多遠大、多有商業頭腦，平心而論，袁紹可說是造成天下大亂的元兇之一，當初就是他與何進決定召董卓入京，才釀成大禍；大將軍何進想除掉宦官，獨攬大權，但太后反對，袁紹鼓吹何進早點下手，自己又不敢擔這個責任，於是他們找來董卓，一來有個強大的軍隊當靠山，比較安心，二來人多好辦事，如果出事就大家共同承擔。結果，他們完全錯估了董卓的實力與野心。

袁紹出了個愚蠢的主意，不過值得稱許的是，他懂得改變，眼看董卓勢力已成，與其死抓著士族過去榮耀的招牌，袁紹決定運用他的背景和影響力，轉型當軍閥，這件事說來簡單，但創業絕對伴隨著風險，袁紹也可以帶著錢財逃難當個普通的富二代，可是他仍走上了這條不歸路。

袁紹起兵後，董卓大怒，將袁隗處死，袁家所有在京城的都被誅殺，袁紹本來就頗有人望，經此一事，士人百姓更是同情袁紹的處境，願意為他效力以討伐董卓；韓馥見袁紹如此得人心，不敢與他相爭，將冀州讓給袁紹，袁紹又憑著自己的力量破公孫瓚、滅黑山賊，於是成為河北的霸主。

若說袁紹因家世背景得到不少好處，這點沒有錯，但他大半的基業還是靠自己打下來的；反觀袁術自命為袁家正統，在根基未定時就做起皇帝夢，即使袁術是袁家的嫡子，不過人們大多支持袁紹，畢竟一個認不清事實、一個能夠因應時勢做出改變，高下立判。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 董卓

二、不怕冒險，不怕受傷

當老闆的人，除了需要觀察時局、懂得變通，更重要的，大概就是擁有一個堅強的心臟。 袁紹在反抗董卓時、或是怒摔頭盔時，其實都有賠上性命的可能。在此之前，袁紹與何進找來董卓，根本原因就在於他們內心膽怯，想下手卻又不敢放手去幹，然而，袁紹也從中得到教訓，往後他不再有所顧忌，既然要興兵創業，就只能咬著牙拼下去。

界橋之戰，袁紹親自出擊，最終取得勝利；官渡之戰，曹操自己率精銳奇襲烏巢，逆轉戰局。如果老闆自己不努力打拼，又怎麼可能會成功呢？ 不怕困難，不怕受傷，這裡指的不只是身體上的外傷，還有看不見的傷。

從以前到現在，袁紹被人罵過、笑過，各種中傷從來沒有少過，倒不如這麼說，這正是當老闆的必要條件，如果你在意每一句批評、想要滿足所有人的期待，那你肯定什麼事情都不用幹了。

當公孫瓚和袁紹開戰時，公孫瓚陣營編列了袁紹的十大罪狀，包括招來董卓、逃離洛陽，起兵害得袁家門戶慘死等等，甚至說袁紹的母親只是個婢女，袁紹竟然還敢打著袁氏的招牌出來，實在是玷污王爵、損辱袁宗……這根本就是人身攻擊啊！

不過，袁紹沒有多說什麼，他用實力讓公孫瓚閉上嘴巴。遺憾的是，袁紹的榮光也就到此為止了。 至於兵敗官渡，肇因於許多愚蠢的決策，一言難以道盡，簡單說，袁紹最致命的短處，也是許多老闆的共同毛病，就是自視甚高、自以為是，終於自取滅亡。

自視甚高，早在最初袁紹「能折節下士」，便是如此。他放下架子與各個階層的人結交，但心中未必真正尊重別人，也未必重視部屬的意見，像荀彧、郭嘉這樣的人才都在袁紹帳下待過，卻選擇出走，投向曹操懷抱；再說曹操，袁紹和曹操是少年時代的朋友，後來曹操迎漢獻帝有功，升為大將軍，袁紹簡直氣炸了，身為名門之後，他怎麼能接受那個出身宦官之家的曹操爬到他頭上呢？

自以為是，所以當小有成就之後，越來越聽不進去別人的話，袁紹據有河北，除了有身世背景的加分、還有一大票部眾與人民的支持，但老闆創業有成，往往會覺得這一切都是因為自己英明神武，既然我做的決定都是對的，你們乖乖聽我的就好了。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 屢屢向袁紹呈獻奇計卻不被採用的謀士田豐

袁紹控制北方之後，他讓大兒子袁譚當青州刺史、二兒子袁熙當幽州刺史，沮授勸說道，這麼做必然會招來禍亂，袁紹不聽，又用外甥高幹擔任并州刺史，更糟糕的是，袁紹一直無法決定繼承人，他最偏愛的是小兒子袁尚，後來袁譚、袁尚各自形成派系，各有擁護者，一個大公司內部充滿了矛盾與鬥爭，外面又有強敵，滅亡也是必然的命運。

袁紹身邊雖有優秀的謀主，如田豐、沮授，但袁紹聽不進去他們的意見，在官渡之戰連續選錯了每個分歧劇情的選項，進入隱藏結局。事實上，當曹操奇襲烏巢時，袁紹還有挽救的機會，張郃建議火速發兵支援烏巢的淳于瓊，郭圖則獻計應該趁機下重兵反攻曹操的大本營，自然能化解危機，面對這個終極難題，應該如何選擇呢？

那時候，袁紹軍敗象已成，不再是該不該冒險的問題了，發兵固守烏巢也好，甚至暫時撤退也好，保存實力，以河北的兵力與資源，曹操還是拿袁紹沒辦法，但袁紹心中，可能根本無法接受敗給曹操的事實，他做出了決定。

「曹操率軍奇襲，大營必然空虛！我怎麼可能輸給那個臭小子！張郃，給我滅了他們！打輸就不要回來！」 然後，張郃就真的沒有回來了。由於曹洪固守大營，張郃攻不下來，選擇投降，陣中大將帶著數萬人投降，袁紹全軍士氣大受打擊，也確定了失敗的結局。

袁紹老闆的血淚教訓，雖然時空不同，仍值得現代的老闆深思。 如果袁紹能夠回到過去，面對從前那個充滿壯志和理想、閃耀著光芒的自己，或許，他會輕輕對那個年輕人這麼說：

「在你有所成就的時刻，別忘了感謝身邊的夥伴，這不是你一個人的成功，而是大家共同努力的成果。在你面臨失敗的時候，別怪別人、別衝動行事，先冷靜下來檢討自己吧。」

本文經大豫言家－說書人柳豫授權轉載，原文發表於此

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