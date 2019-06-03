使基督教分裂東西的宗教衝突：聖像破壞運動

撰文：陳子煒

在8世紀完結之前，東羅馬帝國內爆發了一場極為嚴重的宗教風波——「聖像破壞」（Iconoclasm）。公元726年，伊蘇利亞朝的皇帝利奧三世頒布了移除基督教聖像的敕令，包括耶穌、聖母、以至於各大小聖人的雕刻和畫像都得移去，從此開啟了斷續百多年的鬥爭。這場鬥爭表面上只是個宗教問題，但從來宗教與政治滿不可分，背後卻又是世俗君權與神權之間的鬥爭。

聖像傳統與基督教的羅馬化

「聖像崇拜」本身，在基督教的教義中，已是個滿有爭議性的問題。基督教的其中一項基礎教義是「反對偶像崇拜」。不只在舊約世界中的「摩西十誡」已經有明顯的反偶像崇拜，耶穌本人也在新約中多次反對別人敬拜偶像。甚至其他亞伯拉罕宗教，猶太教和伊斯蘭，都明顯地反對各式各樣的雕像和圖像；即使是「神」本身，不單沒有形象，連名字也沒有【注1】。

然而，羅馬帝國的基督教有着很不同的發展。由古希臘以來，人們就已經習慣了崇拜有形體的神祗，也養成了一群專門從事雕刻繪圖的工藝匠。4世紀基督教取得羅馬帝國的主導權後，並沒有完全消滅這些文化，反而將其吸納入體系當中，演化成大量的基督教宗教藝術。

而且，羅馬帝國治下的臣民，已經歷過好多世紀的多神崇拜。基督教的教義與無形，對於很多臣民而言非常空泛，難以理解。於是乎，一方面為了傳教，基督教自身也進行了一定程度的羅馬化，雕刻聖像，聖畫供平民崇拜；而另一方面，人們也將他們的迷信傳統投射到基督教上。人們開始將信仰投放到聖物，如聖十字架、聖人遺民等有形之物。

Photo Credit: Giotto @ Public domain 真十字架（耶穌被釘死的十字架）碎片是其中一種常見的聖物崇拜。今天很多教會保有聲稱是真十字架碎片的聖物，但可信度成疑

破壞聖像與政教之爭

對於這種有形崇拜，有部分教會中人反對自然是意料中事，但單此點卻不足以解釋日後的「破壞聖像」活動。事實上，「聖像」並非整個鬥爭的核心，而只是被君主利用作為打擊教會權力的一個工具。

由四世紀基督教成為國教後，教會就享有一系列的經濟與法律特權，佔有大量的土地財產。但在哥德戰爭收復羅馬後，東羅馬皇帝一直認為自己對教會擁有絕對的支配權。然而，羅馬的教宗並不如君士坦丁堡的牧首這麼單純，皇帝干涉教宗任免【注2】，羅馬亦一直反抗。例如教宗不出席君士坦丁的大公會議以及不承認其教義（如思齊一世，Sergius I），因開罪皇帝而被困禁（如馬丁一世，Martin I）等時而有之。

那為何這場鬥爭會在8世紀，以及以「聖像」為導火線爆發呢？這與伊斯蘭在東方興起不無關係。7世紀伊斯蘭興起，不單打敗了皇帝席哈克略而吞併了帝國在近東的土地，更嚴重威脅帝國自身的安全。

在聖像破壞開始前不久，伊斯蘭就曾兩度包圍君士坦丁堡（674至678年；717至718年）。面對這個威脅，帝國意識到必須加強軍事實力對付外敵。席哈克略王朝與伊蘇里王朝（7世紀至9世紀初）之間，帝國都積極進行軍事改革，將土地交付將領，但大量土地卻被教會所控制。此時候打擊教會，可說是非常合理。



過度的聖像、聖物崇拜本身已引起了教會內部一定的檢討，剛好可以給予皇帝籍口打壓教會。另一方面，伊斯蘭興起後，其非常反對畫像崇拜的教義也對基督教造成一定的衝擊。不少小亞出身的帝國將領官員，受到伊斯蘭影響，也認為基督教的聖像崇拜已到腐敗程度，認為有必要改正。

Photo Credit: anonimus @ public domain 教士在皇帝面前辯論有關聖像崇拜的問題

東西教會分裂的伏線

「破壞聖像」可分為前後兩期；第一期由726年利奧三世至伊琳娜女帝在787年與教宗哈德良一世（Adrian I），於第二次尼西亞（Nicaea）公會議中和解為止。羅馬教會並不認同「破壞聖像」的做法，加上東羅馬又一直干涉宗教人員任免，打壓教會，使羅馬教會與東羅馬帝國的關係急速轉差。

另一方面，8世紀後帝國在意大利的勢力又急速衰退，羅馬教會於是轉為請求西方的法蘭克人來援，意欲將法蘭克人打造成另一個保護他們的「羅馬」。這導致了法蘭克的丕平和查理一世相繼南下（打敗北方的倫巴底人），保證對羅馬教會的保護和領地。公元800年，教宗利奧三世為查理一世加冕為羅馬皇帝，使得同時有兩個羅馬帝國，更進一步令教會與東羅馬陷入極為險惡的關係。

伊琳娜停止破壞聖像某程度是對西方示好，避免東西進一步分裂，她更希望跟法蘭克通婚以將兩個羅馬帝國重新統一。然而，東西分裂有如時代巨輪，伊琳娜並沒有能力阻止。第二期破壞聖像始於815年，東羅馬皇帝利奧五世恢復禁令，一直到843年米海爾三世（Michael III）為止。

雖然破壞聖像停止了，但政教之爭沒有因此完結。帝國並沒有歸還已沒收的土地財產，皇帝仍舊干預宗教事務、主教任免等，只是已無須再通過「聖像崇拜」這個籍口。實際上，大部分的人民似乎對於有形的聖像和聖畫相對接受，完全禁止有點矯枉過正，也會引來他們的不滿。

一個多世紀的聖像破壞，在宗教上，表示了西方的聖像崇拜傳統文化上的勝利，但也的確令原本過份的崇拜有所收歛。而比起這點更為重要的是，東西教會進一步分裂，最終在11世紀，天主教與東正教會正式全面分裂。

注1：在亞伯拉罕宗教中，神的名字都是不能提及的。希伯來聖經（舊約）中稱神為「YHWH」，但由於人們經常避諱其發音，其發音早已失傳（希伯來文從書寫難以確定讀音）。中世紀後，猶太人在其旁標音讀作「adonai」（我的主），而非直接讀出。此字後來在西方後來加上元音讀作「耶和華」。

注2：其實君士坦丁一世在第一次基督教公會（第一次尼西亞公會，325年）中，以召集人與見證人的身份出現，已確保了皇帝在宗教事務上有重要的地位。

本文由努力工作的斯巴達人授權轉載，原文發表於此

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