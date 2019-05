歐洲議會選舉結束：傳統中間政團不再過半，綠黨和民粹主義崛起

2019年歐洲議會(European Parliament)選舉結果在台北時間凌晨揭曉,這次選出共751位歐洲議會議員,根據部分計票結果和出口民調的初步預測顯示,這次歐洲議會選舉將打破過去慣例,不再由兩大政團取得過半席次。另外,著重氣候變遷危機的「綠黨」在多個國家都有所斬獲,破紀錄取得佳績。此外,各國右翼的反歐盟民粹主義也頗有收獲。

5年一次的歐洲議會選舉自23日開始,於26日結束,歐盟(EU)約3.7億選民共選出751位歐洲議會議員。

《中央社》報導,歐洲議會發言人季約特(Jaume Duch Guillot)表示:「歐盟27國的投票率目前估計約51%,是20年來最高。」他還說,一旦英國的選票計入,投票率還可能上升到52%。而2014年、上一次歐洲議會選舉時,整體投票率僅43%。

主要政團沒一個過半,歐洲議會不再由兩個政團輪流主政

歐洲議會主要分成3大主流政團,分別是保守派政團「歐洲人民黨」(European People's Party,EPP)、中間偏左的「社會與民主進步聯盟」(Progressive Alliance of Socialists and Democrats,S&D),以及中間自由派的「歐洲自由暨民主聯盟政團」(Alliance of Liberals and Democrats for Europe group,ALDE)。

《BBC》報導,歐洲議會長期以來都由EPP和S&D兩大政團共同取得過半席次,但根據部分計票結果和出口民調的初步預測顯示,這次EPP和S&D 失去83個席位,而 ALDE 取得重大進展,席次從67個席位增加到107個。 目前,保守派的EPP仍是最大政團,但席次沒過半,要取得過半可能得聯手另外兩個主要政團。

上一次歐洲議會選舉,EPP與S&D兩大政團共拿下412席,佔比為54.86%,這一次僅拿到329席,佔比43.8%。

Photo Credit: Photo Credit: 歐洲議會網站 根據歐洲議會網站於當地時間凌晨2點的開票統計資料顯示,主流政團包括歐洲人民黨(EPP)、社會與民主進步聯盟(S&D)與歐洲自由暨民主聯盟政團(ALDE)共拿下436席,佔總席次58.05%。

此外,這次歐洲議會選舉,有兩個趨勢不容小覷:一是重視氣候問題的綠黨在多個國家都大有斬獲,破紀錄成為歐洲議會排名第4的政團,二是民粹主義、疑歐派和右翼政黨拿下100多席,將影響未來歐盟走向。

年輕人重視「氣候問題」,綠黨破紀錄創下佳績

(中央社)歐洲前幾大國家的綠黨(Greens)得票率紛紛在歐洲議會選舉取得創紀錄的兩位數佳績,出口民調顯示,德國綠黨躍升第2,僅次於總理梅克爾所屬的保守派「基督教民主黨」(CDU),綠黨這次得票率是上屆2014年選舉的兩倍。在德國,30歲以下有三分之一選民投給綠黨。民調機構Infratest調查結果也發現,首投族有1/3選擇綠黨。

而在法國,綠黨以12%的得票率排名第3,在奧地利、愛爾蘭和荷蘭得票率也達兩位數。

綠黨不僅在芬蘭和丹麥取得的議席倍增至2席,在愛爾蘭也是20年來首贏2席,在比利時及英國也大有斬獲。

在歐洲傳統兩大政團EPP和S&D料將痛失陣地下,綠黨有望成為歐洲議會中左右決策的要角。

德國綠黨主要候選人吉古德(Sven Giegold)說:「這是一個攸關未來的週日」。他也表示支持由學生發起、為氣候危機敲響警鐘的「週五為未來而戰」(Fridays for Future)罷課活動。

法國綠黨候選人賈多(Yannick Jadot)也讚揚這是一股「由我們領銜的綠色浪潮」。法國總理菲力普(Edouard Philippe)承認這是「有關生態緊急狀態的訊息」。他說:「我們歐洲各地的公民,尤其是最年輕的一群,正要求我們果斷行動,而那將是我們在法國和歐洲要做的事。」

民粹主義、民族主義雖無法「奪權」,但席次增加

《BBC》報導, 歐州議會的極右翼和歐洲懷疑派( 疑歐派 )目前分屬於歐洲議會中3個政團:「 歐洲保守與改革黨」(European Conservatives and Reformists, ECR)、「 自由和直接民主歐洲」(Europe for Freedom and Direct Democracy, EFDD)和「 民族和自由歐洲」 ( Europe of Nations and Freedom, ENF) 。

根據歐洲議會網站當地時間凌晨2點計票結果顯示,這三個政團共拿下172席,佔總席次22.9%。

《中央社》報導,由法國極右民粹派國民聯盟(National Rally)和義大利反移民的聯盟黨

(League)組成的政團「民族和自由歐洲」,席次從37席躍升至58席。

由義大利五星運動(Five Star Movement)和英國脫歐黨(Brexit Party)等歐洲懷疑論者和右翼民粹主義者組成的議會政團「自由和直接民主歐洲」,席次則從42來到現有的56。

《德國之聲》報導,盡管右翼民粹主義和反歐盟黨派在新一屆歐洲議會中的議席將會增加,不過智庫機構歐洲政策研究中心(European Policy Centre)的專家埃馬努裡蒂斯(Janis Emmannouilidis)在投票結果出來前表示,右翼力量雖然擴大,但還不足以在歐洲議會「奪權」,而且在議會組成統一的政團,也幾乎不可能。

歐洲議會將面臨什麼挑戰?

《中央社》報導,選出歐洲議會議員後,經過1個月的合縱連橫組成政團,新一屆的歐洲議會將於7月2日起運作。

歐盟面臨環境惡化、經濟成長衰落、銀行負債累累、移民問題、中國崛起及難以捉摸的美國總統川普等困境;內部分歧、英國脫歐與民粹崛起的民主倒退也是重大挑戰。

倫敦國王學院(King's College London)研究計畫「變動歐洲下的英國」(UK in a Changing Europe)副主任鄂希爾伍德(Simon Usherwood)認為,歐盟與美、俄、中的關係將比5年前更加不確定,也會讓歐盟自身的世界定位問題再起。

歐洲議會是什麼?

歐洲議會(European Parliament)是攸關歐盟立法的3大機構之一,另兩個是歐盟部長理事會(Council of the European Union)與歐盟執委會(European Commission)。

歐洲議會由直選而出、代表歐盟人民的議員構成;歐盟部長理事會代表各成員國;歐盟執委會則為執行機構,負責草擬立法及實施。任何要施行的立法,都必須經過歐盟部長理事會與歐洲議會兩者同意才行。

就像個別國家的國會裡有各政黨,歐洲議會裡則有政團。目前歐洲議會裡有8個政團,由各國的議員根據意識形態,籌組成跨國政團。

但歐洲議會的立法,不能涉及基本民生議題,像是衛福、就學與購屋。歐洲議會2014年來通過438項決議,從呼籲限制軍售沙烏地阿拉伯到訴求對抗跨洲的種族主義。

只要是歐盟公民,都能參選歐洲議會議員。歐盟各國依據人口來分配在歐洲議會可擁有的席次,德國被分配到最多的96席,人口最少的馬爾他只能分配到6席。因英國未完成脫歐,這次仍參加歐洲議會選舉。

