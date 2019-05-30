我在菲律賓與印度，看見人們活在宗教的極端跟平衡

文：黃宣語

我認為世上的所有事情都不是非黑即白，凡事沒有對錯，只有平衡與否。水能載舟，亦能覆舟，水的本身沒有對錯，但若不平衡，太多水或太少水都是災難。我對宗教的看法亦如是。

在菲律賓，超過九成的人民都是基督教徒或天主教徒，也因為宗教的關係，菲律賓的法律規定不可以離婚、墮胎，甚至避孕，在菲律賓連事後避孕藥都買不到，但那是個買春很容易的地方啊。這樣規定下的結果，就是很多人在婚後不忠，不離婚不代表不能另外交男女朋友，繼續生小孩，我知道很多人的很多小孩都是不同爸爸播種的。這法律規範了誰？不能離婚沒有讓人民忠誠專一，造成的是更多紛爭，這是天主教想傳達的教義嗎？

不能避孕又貧窮的國家，人口爆炸，犧牲的自然是大眾的生活品質和小孩的教育。許多人家，一間小房間住了一家子；用木板拼湊在河邊的簡陋住所，雨季河水氾濫時被沖到片甲不留，一場雨可以輕易帶走上百條性命。許多菲律賓的孩子都在路上求生存，有的向路人的車輛賣東西維生，膽子大的從小就學會偷搶。學校容納不下這麼多小孩，就縮短小孩的上學時間；國民教育縮水，畢業生競爭力變弱，只有有錢上私立學校的孩子才能得到完整的教育。這樣的宗教法律帶來了什麼結果？窮的繼續窮，富的更富有。

看似有些悲哀的現況，但因為宗教的關係，加上長達300年的殖民地教育，菲律賓人非常樂觀。小孩生了很多沒關係，總有方法養大；貧富差距也不怨懟，快快樂樂地追隨那些優渥的大明星；錢賺得少還是要辦派對，負債也要歡慶。宗教的影響帶給菲律賓的悲跟喜，似乎用一種讓人墮雲霧中的方式保持著平衡。

在過或不及之間，人類會自己找平衡，小至一人，大至一個國家的文化，當然規模還可以更大。如果我們仔細觀察會發現，常常講話大聲、讓人覺得強悍的人，內心是脆弱的，因為很脆弱所以要用強悍來平衡。傳統的日本，在職場上特別嚴謹，大家都要很端莊有禮，但他們的下班後文化就變得過分放鬆，男女界線模糊，喝醉後失態的人特別多。或許日本許多年輕人的失序，是在平衡上一輩過分的有序；發展很多極端的文化，也是在平衡整個集體意識的壓抑。

這個奇妙的平衡，我在印度之旅的時候有些觀察。

印度的喀什米爾是一個很不印度的地方，它很接近巴基斯坦，那裡的人長得像中東人，信的是伊斯蘭教，說的是喀什米爾話。在伊斯蘭教的文化裡，大部分的女人不能外出工作，也不能進清真寺，於是來接待我的都是男人。

我跟一個嚮導變成朋友，他很照顧我，常常划船帶我去湖上遊玩，我們聊了很多。有一天，他想跟我聊性事，他稱呼性為「非常壞的事 A very bad thing」，我很驚訝的問他，如果性是一件非常壞的事，那你媽做了非常壞的事才有你的存在？他似乎沒有聽懂。然後他告訴我他的煩惱，三十幾歲了只有談過一次戀愛，而且為期只有幾個月；在他們的文化裡，通常結婚都是媒妁之言，他想談戀愛但沒辦法認識女性，平常不可以隨便跟女孩說話，結婚也只能娶穆斯林。他接著說，他有個朋友結婚了幾年都沒小孩，朋友覺得妻子在性生活上不滿意他，兩個性經驗都很有限的三十幾歲男性，不知道該怎麼解這禁忌話題。

我於是開始觀察，喀什米爾的男女，好像除了家人跟遊客之外，真的沒有互動。我去好多個公園踏青，碰到大批當地的青少年跟著學校來校外教學，果然男女界限明確，分成一群一群的純男性跟純女性小圈圈。我認為這樣深受宗教影響的文化，會造成很多不幸福的婚姻，男女要戀愛才知道合不合得來，性也需要磨合跟練習；買車前不試車，又要開一輩子，這樣的車我才不要，但喀什米爾人似乎很難有別的選擇。

或許是因為喀什米爾男性不能跟同族女性說話，他們碰到異族女性時就變得過度熱情。我在出發去喀什米爾前，在列城的印度人就警告我，喀什米爾男人舌燦蓮花，會把你捧上天，你等著看。我還沒離開列城就見識到了，一個喀什米爾男性在列城開地毯店，我又沒計畫買地毯當然經過也不會進去，很怕被推銷，有店員跟我說話也充耳不聞。直到有一天這個男性叫住我，幾乎是用求的，說我每天經過他都跟我說話，他保證不賣我東西，要我進去店裡看看。他的確很熱情，拿出雜誌給我看他在喀什米爾船屋旅館的報導，大力邀約我去住他的旅館，然後拜託我給他聯絡方式。就這樣差不多五分鐘的聊天後我離開了，他連續傳了一個月的玫瑰圖和早安、星期五快樂等各式祝賀圖給我，有時候一天連發十張，我已讀不回或直接刪掉一個多月後才停止。

因為伊斯蘭教的關係，喀什米爾女孩要包頭巾，當然身體不能露出來。嚮導朋友帶我去湖心游泳的時候，幾次鼓勵我脫掉T-shirt，穿比基尼下水。以為我是笨蛋嗎？平常看不到女性肌膚的，我才不要被看，堅持穿短袖短褲游泳。雖然我們是朋友，但讓他自己去壓抑裡找平衡吧，我不想配合他想看的需求。

在其他城鎮，我也觀察印度人，80%的印度人信印度教，接近30%的印度人吃素，很虔誠；跟印度人湊團同行，一起吃飯的時候，他們還很驚訝我吃肉。對於很多印度人來說，從一出生就開始吃素，是天經地義的一件事。

有這麼多虔誠信徒的國家，我以為民風很純樸，事實上也是，在街上觀察大家的打扮都是保守的，只有印度男性會把襯衫多開幾個扣子；我去逛街買衣服也發現，印度服飾的領口比其他國家高得多，裙子也很長。結果看到電視的時候嚇壞了，他們的八點檔連續劇，劇情當然很灑狗血，但讓我吃驚的是女主角穿著很暴露，露胸也露背，連側邊衣服已經是短的還要挖洞，男主角也是狂露肌肉，穿半透明襯衫淋雨。這也是反應宗教壓抑的和諧嗎？因為平常很保守，在電視上就變成非常露；很多的印度男性都頂個大肚子，上電視的就要健美無比。

無論是兩個極端形成的平衡，或是中庸之道的平衡，都是平衡。如果自己就能達到平衡的狀態，何須宗教？在無跟有，信與質疑，遵從跟反抗間找平衡，觀察與獨立思考是很關鍵的。觀察各個宗教的說法跟教義，是不是合理，是神性的大愛還是人性小我的操控？獨立思考，再決定自己是否同意、欣賞與否。一昧地虔誠，相信的可不一定是神的旨意。

現在正是個轉變的年代，我們的意識跟思維都在震盪，好多好多的資訊快速流動，新的思維跟古老的智慧也在找平衡。或許這個平衡會反應在宗教上，我期待。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九