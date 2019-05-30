《蒙古帝國的漫長遺緒》書評：為委屈受曲解的大汗獻上辯護

蒙古時代在世界史中的意義

如果說要怎麼認識某一歷史時期的重要性，最簡單的方法就是看看在此之前、於此之後的情況，比對一下當中的差異性，就能發現隱藏在文字巧飾中的違和感。比方說部分台灣人非常緬懷兩蔣治下的戒嚴時代，用文字把那個時代修飾成民風純樸、路不拾遺的中國上古三代社會，不過對比在兩蔣之前的日本時代，台灣擁有地方自治選舉，擁有當時東亞先進的城市規劃與工程設施，在實質收入方面比部分日本本土居民要高，甚至在1941年太平洋戰爭爆發前，台灣人基本上不用當兵。

如果對比兩蔣之後，被部分台灣人斥責的民進黨執政時代，我們也看得出來，政治自由度與透明度也比兩蔣時代好得多，承認、支持台灣的國家其增加速度可以媲美兩蔣時代與他國的斷交速度，重視人權保障直到新近通過LGBT族群的婚姻法規，這些成果比起戒嚴時代動不動說你是匪諜就把你抓起來槍斃，或者看你奇裝異服就宣布你腦子有問題要進行感化教育，實在有天壤之別。隨著今天越來越多的歷史研究與檔案解密，我們對於兩蔣時代下的台灣社會也認識得更清晰。

本書《蒙古帝國的漫長遺緒》也是透過對蒙古時代的研究，將蒙古人在歷史長河中被汙名化的形象予以更正。作者杉山正明認為，過往許多關於蒙古的文獻，因為現實政治的需要而將史實予以扭曲解釋，使得蒙古軍隊背負著文明毀滅者、野蠻人等負面形象。但如果以蒙古時代之前的世界發展來看，當時亞洲與歐洲可說是處於相互孤立的狀態，兩地的交流勉強以絲路聯繫，但是絲路在蒙古時代以前，只是好幾個從歐洲經中亞到東亞的區域貿易所連起來貿易線，當中主要的交易品仍以區域貿易下的日常用品為大宗，直到蒙古武士將這些區塊整合起來為止，絲路在商業貿易或文化交流的影響都沒有蒙古時代來得高。

而在蒙古勢力衰退之後，區域整合的框架消失，反而使世界整體的發展一度陷入倒退的情況，例如本書提到的地圖繪製尤見其嚴重性，中世紀時的歐洲所繪製的地圖是以基督教神學為基底形成的「TO地圖」，而蒙古時代歐洲人則繪製出歐亞大陸面貌的「加泰隆尼亞地圖」，但是蒙古衰退之後，遠方的地理情報無法再傳入歐洲，這時歐洲繪製的世界地圖又回到TO地圖形式。由此來看，蒙古的征服與統治，是世界史真正被書寫的開始，過去歐洲中心論將世界史的開端立基於葡萄牙的航海探索，或許是種有意為之的歷史解釋，將歐洲由亞洲所獲得影響加以掩藏，並塑造出亞洲人野蠻、愚昧的印象，用以正當化對這地區的人民欺騙、征服、奴役等行動。

近年來許多有關伊斯蘭的歷史著作，都漸漸重新評價中世紀時伊斯蘭文明對歐洲的正面性影響，而同樣地，筆者在閱讀本書之餘，也感受到當前世界史的研究，有著以宏觀視角來正面看待遊牧民族的趨勢。

蒙古軍隊的勝利方程式

敗者總是認為勝者之所以勝利，是因為後者比他們強壯、聰明，那些被蒙古征服的國家或民族，為了遮掩自己戰敗的主因，對於蒙古軍隊的描述往往盡可能誇大，但與一般人所想像的不同，蒙古軍隊在歐亞大陸所向無敵，靠的並不是兵強馬壯或什麼黑科技，套用本書作者杉山正明所說的，那個時代遊牧民族的戰術彼此相去不遠，蒙古軍隊的作戰技巧跟欽察人、契丹人、女真人、突厥人等相較之下並無過人之處，前者之所以能夠戰無不勝，靠的是組織戰、情報戰、後勤戰，以及借用其他被征服者的長才，換言之，僅靠高強度的戰鬥部隊是不可能在短時間內征服廣大的歐亞大陸。

在組織戰方面，蒙古軍隊的構成體制與當時其他遊牧民族沒有太多不同，戰鬥單位是以十人為一隊，往上逐次構成百人隊、千人隊、萬人隊，然而蒙古軍隊特別強調紀律，必須服從隊長的指揮命令，並且在分配戰利品的時候，也很少發生隊長私自吞掉不屬於他的那份，每個蒙古武士按照他在作戰中的貢獻來分配戰利品，因此比起拿錢辦事的傭兵或被強制徵召的住民，前者的士氣以及團結度相當高，對比所謂文明地區的情況，杉山正明指出：

無論在大金國或是南宋、西夏，將帥、士兵的內鬨成為常態，戰場上臨陣脫逃、觀望、背叛也屢見不鮮…...類似的事情也經常發生在中亞伊斯蘭地區…...部將間的不和、嫉妒、扯後腿是家常便飯，就算好不容易得到勝利，也常因戰利品的分配和報酬的金額而發生爭執。戰爭中獲勝的一方反而因此衰弱，也不是什麼新鮮事。

此外，本書格外強調在整個蒙古征服時代裡，蒙古軍隊的優勢是在事前的情報工作做得滴水不漏，而軍事行動只是水到渠成的收尾，無論是在東亞、中亞、西亞、羅斯等地，蒙古的指揮官都是做足了情報工作後，該分化的分化、該收買的收買、該威嚇的威嚇、該拉攏的拉攏，隨後才將軍隊開赴戰場。反過來說，沒有做情報功課的地區，打起來就諸事不順，甚至還會敗北，更加印證了杉山正明強調的，蒙古是靠事前對戰區進行各方面的調查，創造出優勢最大化後才揮兵進攻，沒有做調查就貿然進軍的蒙古軍隊，其戰鬥力與當時其他游牧武士沒有兩樣。

除了情報工作外，物資調度與命令傳達對於戰爭機器的運作也十分重要，蒙古在每個控制地區都設有驛站，以便快速傳達各種指示，同時也與各地區的原統治階層達成合作關係，使物資能夠暢行無阻。受惠於此，蒙古治下的和平時代，商賈能在高度保障下進行跨區域的貿易，各種知識、宗教、文化也藉著蒙古人的寬容態度自由傳播，現實中的蒙古征服不僅沒有讓世界進入黑暗期，反倒是透過其統治區域的整合，使亞洲和歐洲產生高度聯繫，開創出前所未有的經濟繁榮。

Photo Credit: 八旗文化出版 蒙古騎兵的戰鬥 出自伊斯坦堡寫本《史集》。托普卡匹皇宮博物館收藏。

因現實需要所生成的歷史形象

杉山正明在敘述蒙古霸業的締造與經營之際，帶出了一個筆者頗有興趣的命題：「因現實需要所生成的歷史形象」。本書提到蒙古在俄羅斯的歷史記憶裡，扮演了侵略者、壓迫者、毀滅者的角色，產生了「韃靼枷鎖」這個概念，它可以用來敘述在蒙古人治下的俄羅斯民族過得有悲慘，也可以用來解釋俄國之所以比西方歐洲國家更晚進入文明社會的原因，當然，還可以拿來當作近代大肆征服亞洲土地的理由，從沙皇俄國到蘇聯政權，韃靼枷鎖可說是俄羅斯對蒙古時代唯一的觀點。

然而作者在本書中一一指陳這類觀點的錯誤之處，例如說，拔都西征最初就鎖定了俄羅斯嗎？按照本書提供的材料及解釋，蒙古人只是順便打下這個地區而已，連攻城武器都懶得帶，看到羅斯人的城市（用木牆搭起來的營寨），蒙古人連搶劫都懶得搶了，放把火燒完就走了，沒有什麼大規模的破城屠殺這種事情。就連統治方面，蒙古人也是按照其他統治區域的抽稅標準來徵稅，只是這事交給羅斯的代理人去辦，也就是莫斯科大公，蒙古大汗從代理人那邊收到的錢都是事先講好的稅率，因此如果羅斯人覺得在蒙古治下有被多坑錢的不平衡感，那就應該問問那個代理人才對。

從俄羅斯帝國的崛起發展來看，作者認為顯然後來的莫斯科大公學習了蒙古人的組織架構，而逐步征服統合本來四散的各個羅斯國家，最終取代宗主國。可以說沒有經歷蒙古統治的話，俄羅斯可能長期都會像十九世紀以前的德意志地區一樣小國林立。日後的俄國有著自己的現實需要，它需要將事實轉變為有利於自己的歷史，於是創造出口耳相傳的韃靼枷鎖神話。

蒙古時代這個印象經由日本學界的致力研究，總算將偏頗的負面敘述給再次修正。對台灣人而言，本書有助於擺脫舊認知的窠臼，同時也讓我們應當對自己的歷史記述有所警惕，威權政府時代對某些事物或歷史的負面評價，是不是經得起新近研究、史料的驗證？而那些在威權時代被緬懷的正面記憶，是不是也該讓人們加以探討檢驗？筆者相信，唯有將被塵封、被掩蓋的檔案公諸大眾，唯有讓記憶與事實重新接軌契合，我們才能向明日前進―――我們的腦袋才不會發生精神錯亂。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《蒙古帝國的漫長遺緒：後蒙古時代與世界史的重新構圖》，八旗文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：杉山正明（すぎやま まさあき）

譯者：陳心慧

世界史的誕生並非海洋，而是在「歐亞大陸」！

跳脫以西方為主體的思想，以「陸地理論」建構世界史。

成吉思汗創始、顛覆常識的史上空前的帝國——「大蒙古國」，

真正打破國家、民族、國界限制，後世歐亞大陸上的帝國都繼承了蒙古血脈！

蒙古帝國統合歐亞大陸才是世界史的真正開端！

十三、十四世紀，佔有歐亞大陸大部分區域的超廣域世界帝國——「大蒙古國」，無疑在人類歷史上開創了一個新的時代。這個帝國東起日本海，西至多瑙河口、安那托利亞高原、東地中海沿岸，各個以成吉思汗為始祖的不同帝室和王族，在各地逐漸形成各種形式的政權。雖然存在的時間長短不同，但整體而言，蒙古身為歐亞大陸共同的統治階層，至少君臨了兩個世紀。

蒙古帝國和其時代總括了在此之前的歐亞歷史，以及整個歐亞非大陸上的營生方式。然而，在蒙古帝國逐漸瓦解之後，從這一階段開始的歷史，我們對於所有「蒙古」所累積、創造出的事物，和對之後留下的各種影響和遺緒還不甚了解。以至於要了解現今歐亞大陸的局勢時，還是採用以西歐為中心創造的世界史架構，而忽略了「陸地」串聯起世界的時間實際上早於海洋。

《蒙古帝國的漫長遺緒》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

至今為止我們從小教育學習的世界史，傾向以「海洋觀點」為主軸。但事實上，此種世界史的形象是以歐洲為本位的產物。彷彿世界史的整體架構只要能夠將最終目標落在西歐勢力的擴大和因此帶來的世界統合就好。忽略了在西方人來之前，歐亞大陸自古便是東西連通的狀態。

本書的啟示是：台灣對世界史的理解，長久以來被西方史學觀點給左右，對內亞在世界史上的影響還不甚了解。事實上，大蒙古國早在十四世紀便整合了歐亞大陸，成為一個跨越國界、種族、語言限制的世界帝國。而成吉思汗後人在各地鑲嵌入當地歷史，以包容態度接納不同族群、不同宗教，開明多元，值得海島國家台灣從中學習。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《蒙古帝國的漫長遺緒：後蒙古時代與世界史的重新構圖》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第10卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九