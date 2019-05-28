英國「鐵娘子2.0」梅伊在鏡頭前落淚下台，但我不會因此同情她

星期五下班前，當政不滿三年的英國首相梅伊（Theresa May）宣布將在6月7日下野，演講最後幾乎要哭出來，就連平常不甚支持她的同事都覺得梅伊可憐——接了爛攤子、黨內不挺、多次逼宮，把一個所謂的「鐵娘子」蹂躪的聲淚俱下。

不過我開始同情她，是代謝掉半瓶威士忌48小時之後的事。

畢竟，你要怎麼在清醒的時候喜歡梅伊呢？在國家面臨重大方向選擇之際，用利益分贓磋商的方式贏得黨內選舉（有趣的是，三年前讓梅伊摸頭退選的對手李德森〔Andrea Leadsom〕這次成為讓梅伊下台的最後一根稻草），為了鞏固自身權力辦了場重傷她的國家和黨的大選，以致在不得民心的狀況下領導一場註定不能成功的談判，擬出一個想討好所有人卻誰都不喜歡也不可行的方案，完全不是一個領導者——特別是國家有難之際——該有的表現。

這個情況，其實從梅伊任內閣員的出走情況就能看出，對照英國近代的幾個首相，梅伊只用一半的時間就讓幾乎是過往兩倍數量的閣員掛冠走人（前任首相卡麥隆〔David Cameron〕6年14位，另一位鐵娘子柴契爾〔Margaret Thatcher〕12年25位）。這可不是台灣免洗部長這種想換就換的情況——英國內閣制的運作哲學，就是要讓掌握最多政治權力的人領導國家，那36位離開的閣員和他們背後代表的民意，就是梅伊失信於人的最佳寫照。

因為到頭來，梅伊就是個沒有足夠的才能，又妄想要領導大家的人。

Photo Credit: Reuters/達志影像 梅伊在歐洲議會選舉前參加黨內的造勢場合，開票後保守黨損失15席議員，全國得票率僅第五高

即使是她的畢業致詞也看不出一點反省，用「讓英國不只對少數權貴好，而是要讓每個人都好（To make the United Kingdom a country that works not just for a privileged few, but for everyone）」開頭，好像忘了自己從政期間因為加嚴移民法規，使得大量50年前就被「請來」英國勞動、世世代代在英國工作繳稅的加勒比海移民遭到遣返，或是以「消除米蟲」為名一意孤行的福利金改革，讓身處貧窮線邊緣的弱勢階級直接面臨斷炊的命運。

幸好梅伊24日在鏡頭前，沒穿那條之前專訪時價值三萬元台幣的皮褲，但仍能見到頸上的招牌設計師項鍊，映照站在一旁的銀行家老公。到頭來，梅伊還是留在自己的謊言泡泡裡，那個她受訪時說過百次的強大穩定（Strong and stable）、百工欣榮、萬事會越來越好的美麗英國，那個她致詞中的「我所愛的國家（Country I love）」，只是那個泡泡裡沒有失敗，沒有落魄的下台，當腐臭的現實光線穿過肥皂泡沫，梅伊因為認知失調而崩潰了，雖然那個腐臭其實是她一手造成。

最後，梅伊在她口中「穩定政府」和「完成脫歐」的口號幻滅之後，幾個月前才說要親眼看著英國離開歐盟才會下台的她，再一次破壞了自己的保證。一路走來，始終如一。

不過，辭職又可以怎麼樣呢？長期倡議蘇格蘭獨立的蘇格蘭議會領袖斯特金（Nicola Sturgeon）在梅伊請辭後的發文，一如既往的一針見血：

梅伊下台完全解決不了脫歐僵局 下一個上台的保守黨領袖只會加大疑歐立場，造成誰都不想看到的無協議脫歐 英國需要另一次大選

2. Her departure will not solve the Brexit mess that the Tories have created. Only putting the matter back to the people can do that. Given current circumstances, it also feels deeply wrong for another Tory to be installed in Number 10 without a General Election. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) May 24, 2019

就算大選後換一個領導者或換一個黨執政，歐盟給的萬聖節脫歐大限就不存在了嗎？英國怎麼會走到這個處境呢？

我就是這時候想出了梅伊的可憐之處，或者說，比他更可恨的對象，那就是直到今天才將她推下講檯的保守黨同僚，以及在脫歐議題上猶疑使人投不下票的在野黨。就是這些想要奪權卻又不敢承擔責任的人，讓英國一再錯過可以迴轉的岔路，而現在這台載滿乘客的列車，就要撞上山壁了。

看看這次歐洲議會選舉，用謊言引領脫歐公投的法拉吉（Nigel Farage）脫歐黨（Brexit Party）席次第一，進步左派的第三大黨自民黨（Liberal Democrat）第二，傳統的兩大黨工黨和保守黨選情皆慘。雖然歐洲議會選舉和國內大選的投票態度不同，但不難想見英國下一場大選又會是難有明顯勝負的混仗，讓執政者更加跛腳。

照著這種劇本走的大英帝國，受害最深的不是梅伊，也不是她的銀行家老公，更不是瘋言瘋語的「英國川普」強森（Boris Johnson），而是那些老老實實工作、繳稅、領薪水的一般民眾，不論當時他們投的是留歐，還是脫歐。

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核稿編輯：翁世航