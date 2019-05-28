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英國「鐵娘子2.0」梅伊在鏡頭前落淚下台，但我不會因此同情她
我們想讓你知道的是
梅伊還是留在自己的謊言泡泡裡，那個強大穩定、百工欣榮、萬事會越來越好的美麗英國，那個她致詞中的「我所愛的國家」，而認知失調使她在鏡頭前崩潰的時候，梅伊卻忘了這個爛攤子都是她一手造成的。
星期五下班前，當政不滿三年的英國首相梅伊（Theresa May）宣布將在6月7日下野，演講最後幾乎要哭出來，就連平常不甚支持她的同事都覺得梅伊可憐——接了爛攤子、黨內不挺、多次逼宮，把一個所謂的「鐵娘子」蹂躪的聲淚俱下。
不過我開始同情她，是代謝掉半瓶威士忌48小時之後的事。
畢竟，你要怎麼在清醒的時候喜歡梅伊呢？在國家面臨重大方向選擇之際，用利益分贓磋商的方式贏得黨內選舉（有趣的是，三年前讓梅伊摸頭退選的對手李德森〔Andrea Leadsom〕這次成為讓梅伊下台的最後一根稻草），為了鞏固自身權力辦了場重傷她的國家和黨的大選，以致在不得民心的狀況下領導一場註定不能成功的談判，擬出一個想討好所有人卻誰都不喜歡也不可行的方案，完全不是一個領導者——特別是國家有難之際——該有的表現。
這個情況，其實從梅伊任內閣員的出走情況就能看出，對照英國近代的幾個首相，梅伊只用一半的時間就讓幾乎是過往兩倍數量的閣員掛冠走人（前任首相卡麥隆〔David Cameron〕6年14位，另一位鐵娘子柴契爾〔Margaret Thatcher〕12年25位）。這可不是台灣免洗部長這種想換就換的情況——英國內閣制的運作哲學，就是要讓掌握最多政治權力的人領導國家，那36位離開的閣員和他們背後代表的民意，就是梅伊失信於人的最佳寫照。
因為到頭來，梅伊就是個沒有足夠的才能，又妄想要領導大家的人。
即使是她的畢業致詞也看不出一點反省，用「讓英國不只對少數權貴好，而是要讓每個人都好（To make the United Kingdom a country that works not just for a privileged few, but for everyone）」開頭，好像忘了自己從政期間因為加嚴移民法規，使得大量50年前就被「請來」英國勞動、世世代代在英國工作繳稅的加勒比海移民遭到遣返，或是以「消除米蟲」為名一意孤行的福利金改革，讓身處貧窮線邊緣的弱勢階級直接面臨斷炊的命運。
幸好梅伊24日在鏡頭前，沒穿那條之前專訪時價值三萬元台幣的皮褲，但仍能見到頸上的招牌設計師項鍊，映照站在一旁的銀行家老公。到頭來，梅伊還是留在自己的謊言泡泡裡，那個她受訪時說過百次的強大穩定（Strong and stable）、百工欣榮、萬事會越來越好的美麗英國，那個她致詞中的「我所愛的國家（Country I love）」，只是那個泡泡裡沒有失敗，沒有落魄的下台，當腐臭的現實光線穿過肥皂泡沫，梅伊因為認知失調而崩潰了，雖然那個腐臭其實是她一手造成。
最後，梅伊在她口中「穩定政府」和「完成脫歐」的口號幻滅之後，幾個月前才說要親眼看著英國離開歐盟才會下台的她，再一次破壞了自己的保證。一路走來，始終如一。
不過，辭職又可以怎麼樣呢？長期倡議蘇格蘭獨立的蘇格蘭議會領袖斯特金（Nicola Sturgeon）在梅伊請辭後的發文，一如既往的一針見血：
- 梅伊下台完全解決不了脫歐僵局
- 下一個上台的保守黨領袖只會加大疑歐立場，造成誰都不想看到的無協議脫歐
- 英國需要另一次大選
就算大選後換一個領導者或換一個黨執政，歐盟給的萬聖節脫歐大限就不存在了嗎？英國怎麼會走到這個處境呢？
我就是這時候想出了梅伊的可憐之處，或者說，比他更可恨的對象，那就是直到今天才將她推下講檯的保守黨同僚，以及在脫歐議題上猶疑使人投不下票的在野黨。就是這些想要奪權卻又不敢承擔責任的人，讓英國一再錯過可以迴轉的岔路，而現在這台載滿乘客的列車，就要撞上山壁了。
看看這次歐洲議會選舉，用謊言引領脫歐公投的法拉吉（Nigel Farage）脫歐黨（Brexit Party）席次第一，進步左派的第三大黨自民黨（Liberal Democrat）第二，傳統的兩大黨工黨和保守黨選情皆慘。雖然歐洲議會選舉和國內大選的投票態度不同，但不難想見英國下一場大選又會是難有明顯勝負的混仗，讓執政者更加跛腳。
照著這種劇本走的大英帝國，受害最深的不是梅伊，也不是她的銀行家老公，更不是瘋言瘋語的「英國川普」強森（Boris Johnson），而是那些老老實實工作、繳稅、領薪水的一般民眾，不論當時他們投的是留歐，還是脫歐。
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核稿編輯：翁世航