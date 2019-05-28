柯文哲「奉公論」問題出在哪？想想「讓一部分人先富起來」的中國

文：發達資本主義時代的打油詩人

柯文哲去日本，說「奉公」就是「努力求進步」，被一些專家批評說根本不是那麼一回事。人都有搞錯的時候，搞錯了就改，這件事基本上沒什麼太需要討論的。我比較在意的是柯文哲對這個觀念的引申討論：

一個國家的國民如果都有奉公的精神，接下來再講求平等，這個社會就會進步的比較快，反之，如果大家只強調平等，卻缺乏奉公的精神，就會阻礙這個社會的進步。

這是柯文哲的原話。他誤以為奉公指的是努力求進步，固然是鬧了個笑話；但是撇開這個不論，他這句話裡想表達的意思倒是挺明顯的：大家都求進步，先不要講平等，這樣社會會進步得比較快；反之，要是一直講平等，就會阻礙社會的進步。

換句話說，他認為進步和平等是互斥的。因為互斥，所以必須選擇其中一個並暫時放棄另一個。進一步講，他認為應該選擇進步，平等就等以後再說吧。

這個說法有幾個問題。

第一，進步與平等為什麼是對立的？這件事柯文哲顯然沒有打算在語錄體的短文裡講清楚，我也不認為他有能力講清楚。今天沒有，以後也不會有。

事實上，當代的許多進步運動，正是以平等為主要的表述形式來推動的。進步與平等，不但不互斥，而且很多時候互為表裡。

不久前我跟我的老師提到台灣要通過同性婚姻了，他說台灣是個進步的社會，就是這樣的例子。時間拉得更遠點，直到五十年前為止，美國的黑人白人之間還存在著制度上的明顯不平等；一百年前，男女間存在著參政權的不平等。當一個社會逐漸擺脫這些錯誤，追求性別、種族、性傾向各種層面上的平等，我們說這是一個進步的社會。怎麼到了柯市長的腦子裡，進步和平等卻變得水火不容了？

第二，我試著幫柯文哲把話圓回來吧。他想講的可能是某一種特定的進步，和某一種特定的平等，例如經濟發展和社會保障之間的衝突。

柯文哲那一代的人，尤其是其中一些對中國一知半解卻又充滿艷羨的人，似乎特別容易陷入這種「平等阻礙經濟進步」的思考誤區。他們在台灣接受自由經濟的洗禮、又同情中國人民在共產體制下的苦難，難免覺得追求平等就是吃大鍋飯、就是人民公社，追求經濟成長就是要優勝劣敗、市場競爭。等到中國走出集體經濟而實現經濟上的崛起，他們這一代人已經成了沒有什麼學習新知能力的中年人，因此就繼續用同樣的世界觀來理解中國的經濟發展：放棄公平，經濟自然就進步了。

在這種簡化到近乎意識形態口號的說法背後，實際的情況當然複雜得多。放棄多少公平、哪方面的公平、犧牲哪個群體，來換取哪個群體的經濟利益？極端點的情況，像是和柯文哲一家親的中國吧，拿幾億農民工的血汗勞動和他們老家的空心化加貧困化，還有農民工自己加上他們子女至少兩代人的基礎教育崩壞，成就了「北上廣深」的中產階級，這不就是柯文哲的「先求進步再求平等」嗎？更白話點，柯文哲想講的不就是這一切不均等發展背後的那句「讓一部分人先富起來」嗎？

那你是要什麼時候再來講平等呢？對面到現在也沒有真的好好來講平等，卻已經犧牲了兩代人。不要說什麼時候講平等了，就算現在來講難道就來得及嗎？

我不覺得柯文哲有打算把這件事好好想清楚。然而不好好想清楚，光是嘴砲幾句平等如何妨礙進步，那就是發展主義的意識形態灌輸。柯文哲很愛說別人在搞意識形態，對自己的意識形態口號卻渾然不覺。

然而這當然是正常的，畢竟真正的意識形態，就是那個被受其支配者視為常識、視為理所當然的東西。

Photo Credit: AP/達志影像

第三，我可以想像柯粉讀到這裡（如果還有柯粉會讀到這裡）的反應：他們之中一定會有一些人說我太吹毛求疵了，對柯文哲幾句文青體（對，這幾句根本就是文青體，阿伯腔的文青體）的感觸那麼認真，根本小題大作。

是的，我對這幾句話投入的思考和柯文哲顯然不成比例，這很明顯。但問題恐怕不在於我太認真，而在於他太不認真了。對他來講，這就是幾句文青體的漂亮話，可以收進他的語錄裡面，只要句式好看、內容第一眼看上去有點道理，讓大家按讚覺得他好棒，不就夠了嗎？何必要太認真呢？

事實上，柯文哲對這些語錄有多不認真呢？不認真到裡面有些話，你仔細想想，可能會發現它們根本就是矛盾的。例如說吧，他在陪媽祖遶境的時候說過一句相當精彩的、極為文青的語錄：

如果要走得快，一個人走；可是如果要走的遠的話，那就要大家一起前進。

把這句話和他的「奉公論」擺在一起，不覺得根本就是完全相反的兩種價值觀嗎？這是因為他找到某種方法調和兩種觀點？還是因為他兩種都信，自己很糾結很矛盾？

我覺得都不是。我倒是覺得，他對兩者都不認真，就是講爽而已。

其實這段討論最後還是得要回到當初學姐說統獨是假議題的時候，我寫過的那篇文章。我認為，現在的柯文哲是個迴避一切價值辯論的人。相對於一個政治家，他更像一個技術官僚。他避談任何與價值判斷有關的嚴肅議題、憤怒地拒絕揭櫫自己的理念與立場，並且近乎病態地追求自己想像中價值中立的標準作業程序。如此，關於價值的表述，也只能流於膚淺、空洞、自相矛盾的語錄體，這難道很令人訝異嗎？

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本文經發達資本主義時代的打油詩人授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航