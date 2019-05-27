蔡英文提名4位大法官，但趕不上重頭戲軍公教年改釋憲案

總統府今（27）日宣布4名大法官提名人選，未來司法院15位大法官中，將有11位由蔡英文提名，4位由馬英九提名。

（中央社）現任4位大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月30日屆滿，繼任人選須由總統蔡英文提名、立法院同意。陳建仁副總統擔任司法院大法官提名審薦小組召集人，今（27）日召開記者會宣布提名人選，分別為謝銘洋、呂太郎、楊惠欽、蔡宗珍。

4位即將卸任的大法官為2男2女，與新提名人選的性別比例相同。陳副總統表示，這次收到各界推薦人選共32名，其中有25位男性、7位女性，有民間團體認為大法官應達到聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）規定，也就是任一性別不低於三分之一，提名過程也確實有考慮女性比例。

陳副總統指出，不過2015年立法院修正《司法院組織法》時，黨團協商決議，大法官單一性別不得低於總額四分之一，總共15名大法官中，有4名女性，占26.7%，有達到立法院目標，但還沒達到國際標準。蔡總統一向重視性別平權，這次提名時針對憲政職責、個人專長與條件進行通盤考量，因此提名2男2女，希望未來可以逐步落實CEDAW達到三分之一的目標。

陳副總統介紹4位被提名人，他說，稍早總統已親自接見4人，並期許他們獲得立法院同意、就任新職後，全力以赴，積極捍衛人權與民主核心價值，記者會結束後，蔡總統也將咨請立法院行使同意權。

陳副總統指出，審薦小組共收到32位來自各界推薦及自薦的人選，2個月審薦作業期間共舉辦了3次審薦會議，提出建議人選。

陳副總統表示，憲法訴訟法將在2022年開始實施，未來大法官審理案件將從會議模式，轉型為法庭訴訟模式，讓釋憲制度展開新紀元，所以審薦小組在人選考慮上，也將此列入考慮。

他說，這4位被提名人來自審判實務或學術領域，專長涵蓋憲法、行政法、民事法、財經法等，相信他們的加入能符合未來大法官憲法法庭審理案件的需要。

媒體詢問，外界有聲音認為推薦人選時間只有16天，過於短促。陳副總統回應，過去徵求推薦的時間為15到24天，這次有16天，剛好在此區間中。會有此考量，是因為現在訊息傳播快速，審薦小組運用媒體與網路多元發布訊息，並在審薦小組第一次會議結束後，一天內公布所有訊息，也請各界可以先推薦名單，資料再後補。

另有媒體詢問，被提名人謝銘洋在2014年太陽花學運後曾說，台大沒有把馬英九教好，現在謝銘洋認為此發言是貼近社會事實還是過當。陳副總統說，今天記者會是報告被提名人審薦過程與如何遴選，被提名人未來將在立法院受到立法委員審議。

這4位大法官上任後，馬政府時期提名的大法官將從占多數的8名，減少到4名，只剩黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠和林俊益4位。《TVBS》報導，讓國民黨立委不放心，2017年民進黨力推的前瞻條例，國民黨在通過後隨即提釋憲，但現在一案不受理，另一案還在審理中，另外不當黨產條例，聲請釋憲的總計3大爭議法案，5件還在審理。

《聯合報》報導，而目前司法院最受矚目的待審案件，就是軍公教年改釋憲案。2018年，立委林德福、李鴻鈞、高金素梅等38人去年聯署軍、公、教年改釋憲案，接下來最受矚目的就是6月24、25日將進行的年改「憲法法庭」言詞辯論，大法官最晚將在8月23日前作出解釋。但當時，4名新任法官仍未上任，仍是由現在的8位馬英九提名大法官、7位蔡英文提名大法官共同做出解釋。

未來司法院大法官組成

大法官 任期 擔任大法官時間 哪位總統提名 許宗力（院長） 4年 2016年11月01日～2020年10月31日 蔡英文 蔡烱燉（副院長） 2016年11月01日～2020年10月31日 蔡英文 黃虹霞 8年 2015年10月01日～2023年09月31日 馬英九 吳陳鐶 2015年10月01日～2023年09月31日 馬英九 蔡明誠 2015年10月01日～2023年09月31日 馬英九 林俊益 2015年10月01日～2023年09月31日 馬英九 許志雄 2016年11月01日～2024年10月31日 蔡英文 張瓊文 2016年11月01日～2024年10月31日 蔡英文 黃瑞明 2016年11月01日～2024年10月31日 蔡英文 詹森林 2016年11月01日～2024年10月31日 蔡英文 黃昭元 2016年11月01日～2024年10月31日 蔡英文 （新任）謝銘洋 2019年10月01日～2027年09月31日 蔡英文 （新任）呂太郎 2019年10月01日～2027年09月31日 蔡英文 （新任）楊惠欽 2019年10月01日～2027年09月31日 蔡英文 （新任）蔡宗珍 2019年10月01日～2027年09月31日 蔡英文

新任大法官資料

謝銘洋：

年齡：61歲

現職：國立台灣大學法律學系教授

專長：財經法類、民事法類

最高學歷：德國慕尼黑大學法學博士

主要經歷：律師、國立台灣大學法律學院院長、台灣資訊智慧財產權協會理事長、中華民國全國工業總會智慧財產權委員會副召集人、台灣法學會理事長、台灣智慧財產法學會理事長

呂太郎：

年齡：60歲

現職：司法院秘書長

專長：民事法類

最高學歷：國立中興大學法律研究所法學碩士

主要經歷：司法院人事處處長、台灣南投地方法院院長、台灣高等法院法官兼庭長、東吳大學、東海大學法律學系兼任副教授

楊惠欽：

年齡：59歲

現職：高雄高等行政法院法官兼院長

專長：行政法類、財經法類

最高學歷：國立政治大學法律研究所法學碩士

主要經歷：台灣高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官、最高行政法院法官

蔡宗珍

年齡：53歲

現職：考選部部長

專長：憲法類、行政法類

最高學歷：德國慕尼黑大學法學博士

主要經歷：淡江大學歐洲研究所所長、國立台灣大學法律學院教授、行政院訴願審議委員會委員、經濟部法規委員會委員

《聯合報》報導，我國大法官至今已作出776號解釋，有的解釋影響社會甚鉅，但也有一些釋憲的受益者不多。近年來討論最熱烈、對社會影響最大的釋憲案，非大法官釋字748號解釋莫屬，這個釋憲案宣告民法保護不足，成為同性婚的最強而有力的後盾。但像是釋字747號「土地所有權人因公路穿越地下得請求徵收地上權案」，在台灣實際受影響者只有1人，但大法官仍予以解釋。

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核稿編輯：楊之瑜