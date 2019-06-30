當個善良的人，終會吸引到善良的人住下

每個人的看開了，都是從看不開所得來；每個人過去了，都是從過不去走過來。

沒有誰擁有特權。累了就休息一下、倦了就停歇一會兒，先學會好好照顧現在的自己，先讓此刻的自己過得好好的，以後的日子才會變好。不要總是想著太遙遠的以後，只要現在這一刻能好好的，就好。

當個善良的人，終會吸引到善良的人住下

「因為想要被溫柔對待，所以從今以後自己也要溫柔地去待人。」

忘了是在哪本書上看到這句話，但時常會想起。有時候會聽到：「一直當好人只會被欺負，所以對人不要太好。」類似這樣的話語，可是這是本末倒置。不能因為別人是壞的，自己就要跟著變壞一樣。

做一個善良的人，或許過程會吃多點苦，但我卻也相信最後可以最快獲得幸福。所謂的「幸福」並不是得到很多財富，而是心比較容易感到安適。在任何還就都可以自處的人，才會開心。有錢的人不一定快樂，搶來的也不一定最好。

選擇當個善良的人，終會吸引到善良的人住下。學著保護自己，但不要丟掉你的善良，有一天它會帶你到想去的地方。

只有你知道自己在為什麼而堅強

有些話不說，其實你都有感覺。不說破，只是因為你知道說了對事情沒幫助；不說破，只是因為不想造成別人的困擾。很多時候，不說破是一種對人的理解與溫柔，但不是默許得寸進尺。

人生有許多的不得不，即使這些不得不大多都包含了否部分的自己的決定，可是啊，人生並不是這麼簡單，可以不要就不要。但只有你知道自己在為什麼而堅強。

不說破，但你都知道，不要把別人當傻子，因為別人多努力你並不知道。

世界越是吵鬧，你就越是要安靜

常常，我們的努力與堅持是為了什麼，並不是其他人可以理解，甚至也會產生嘲笑。前進的路上總難免會寂寞，偶爾也會懷疑自己，但再怎麼辛苦，也只有自己知道是為什麼。不怕努力不會有成果，只怕沒有努力就妥協。

對自己而言重要的事，對別人來說並不一定是。可是你的人生是你自己的，不一定有人會在乎，可是自己想要走到哪裡，你只能靠自己創造。別人的話再動聽，都不會是你的人生。

大哭或大笑都是發自內心，但不要渲染了自己的情緒，常常其實沒有誰在意你，是自己覺得有人在看。觀眾都是看戲的，但不要把自己的人生變成是一齣悲情劇。別想著演戲給別人看，不要把自己搞得這麼狼狽。

每個人都要重視自己，但不要誇大了自己。世界越是吵鬧，你就越是要安靜。

不要想著要對得起誰，你首先要替自己負責

偶爾，你也會懷疑自己。

是不是做得不對、是不是做得不好，甚至是懷疑自己的堅持是否有意義？可是，反而過來認真問自己，要就此放棄卻也無法甘心。

因為你的人生是自己的，別人可以不看好你，別人的話你管不了，但只有你能替自己的人生負責。要過怎樣的生活、想要怎樣的快樂，都要自己去爭取。

選擇自己要怎樣的人生，不是讓人生來決定你。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九