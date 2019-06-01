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《啤酒百科》：不含脂肪、零膽固醇的啤酒，有哪些其他酒精飲料沒有的優點？
我們想讓你知道的是
你身邊也有人總是勸你不要再喝酒了嗎？他們是不是總跟你說「喝酒有害身體健康」？其實，根據科學研究指出，適量的喝啤酒，可以幫助身體健康，還能預防心臟病！
文：梅莉莎．柯爾（Melissa Cole）
酒精危害健康的聳動標題與資訊充斥媒體，所以我們很容易忘記適量飲酒其實對健康有好處，而啤酒當然也是其中之一。
優質的職人啤酒含有維生素與礦物質，搭配健康飲食和運動，對你肯定有好處。但請你千萬不要拿啤酒的好處當成不運動的藉口，否則你會害我成為眾矢之的！
啤酒有益健康的歷史
現代醫學問世之前，有長達數千年的時間，啤酒在世界各地扮演維護國民健康的角色。人類在還不知道什麼是細菌跟病毒的時候，就已經知道喝啤酒（製程經過滾煮）比喝水更安全，因為水常被不知名的怪物汙染！
不可思議的是，努比亞人（Nubians，一個古老的非洲文明）在將近兩千年前就會釀造一種抗菌的啤酒。2010年6月的《美國人類學期刊》（American Journal of Physical Anthropology）刊登了一篇論文，主要作者是美國化學家馬克．奈爾森（Mark Nelson），他說從古代蘇丹的努比亞人的骨頭看來，他們經常攝取抗菌的四環素，而這種抗生素最有可能來自一種特殊的啤酒。
過去十年來，在葡萄酒作家的推波助瀾之下，葡萄酒商似乎相當成功地推廣了葡萄酒有益健康的觀念。確實沒錯，但啤酒與其他酒精飲料同樣有益健康，前提是適量飲用。
喝啤酒會發胖嗎？
喝太多當然會。正如生活中的每一種享樂，喝啤酒也應該適可而止（我承認說來容易，卻很難做到）。啤酒的酒精濃度低於大部分的酒精飲料，但是別以此為藉口大喝啤酒，因為酒精累積得很快！
話雖如此，啤酒不含脂肪、零膽固醇，還有其他酒精飲料沒有的優點，繼續往下看就知道。
健康益處
優質精釀啤酒含有：預防心臟病的維他命B群，降低膽固醇與幫助睡眠的菸鹼酸，對心臟和其他器官都有益的可溶性纖維，以及天然的抗氧化劑多酚類。
除此之外，發芽大麥與啤酒花含量較高的啤酒富含礦物質矽，矽是骨頭和結締組織生長發育不可或缺的營養素。2010年2月，加州大學食品科技系曾於《食品與農業科學期刊》（Science of Food and Agriculture）發表了一篇論文〈啤酒中的矽與釀造過程〉（Silicon inbeer and brewing），研究人員發現啤酒富含膳食矽，有助於預防骨質疏鬆症。
小麥的矽含量低於大麥，因為大麥的矽位在外殼。波特與司陶特等深色啤酒，使用烤過的大麥與巧克力色及黑色麥芽，這種深色麥芽的矽含量低於淺色麥芽。為了充分利用這種對健康有益的成分，我會繼續飲用適量的啤酒，也會繼續嘗試各式各樣的啤酒！
此外，我也會繼續拆穿迷思，例如司陶特是最健康的一種啤酒。這是流傳已久的都市傳說，即使到了現在仍有醫療專業人員相信這種迷思，實在很奇怪，也令人憂心。
啤酒是素的嗎？
大部分的啤酒都是素的，因為只有四種原料：發芽的麥子、水、啤酒花跟酵母。不過，大部分的桶內熟成艾爾都會接觸到一種叫做魚膠的原料，在啤酒熟成的過程中發揮澄清的作用。餐飲界使用魚膠已有很長的歷史，就像動物膠一樣。動物膠萃取自動物的膠原蛋白，魚膠萃取自魚類的魚鰾。如果你是嚴格的全素素食者，可以在酒標上尋找你們國家素食規範單位核可的標章。
TNL溫馨提醒：「飲酒過量，有礙健康」
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書籍介紹
本文摘錄自《啤酒百科：英國啤酒專家改變你的啤酒觀，讓你學會選酒、搭配餐點》，一中心有限公司出版
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作者：梅莉莎．柯爾（Melissa Cole）
譯者：駱香潔
市面上最棒的基礎啤酒入門書
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讓你更懂得選購、品飲和享受啤酒，不只會暢飲！
喝啤酒是開心和聯絡情誼的一件事，
每次聊到啤酒、跟朋友一起喝啤酒、觀察別人喝啤酒的反應時，
總是讓人開心得不得了！
英國首屈一指的啤酒專家梅莉莎．柯爾想特別強調的是，
她的啤酒觀建立在三件事情上：
- 啤酒很好玩，也應該永遠那麼好玩。
- 了解啤酒會使你更知道如何享受啤酒。
- 或許你以為你不喜歡啤酒，其實你只是還沒遇到對的啤酒！
本書借用大家熟悉的氣味、風味與感受，提供清楚易懂的啤酒資訊——
啤酒釀造的過程
啤酒是讓聚會氣氛更加輕鬆的社交潤滑劑，也是貨真價實、全球最受歡迎的酒飲。
但啤酒不只是啤酒，跟形形色色的人類一樣，
每一種啤酒都有自己的特色、脾氣與魅力，通常直接反映出釀造人的個性與技術。
- 你想喝什麼啤酒呢？可以透過你平常喝什麼酒來挑選。
- 除了用大麥、小麥來釀造啤酒，你知道還可以用什麼來釀造嗎？還能釀造出無麥麩啤酒。
- 啤酒花，是讓啤酒出色的核心本質，也有各式各樣的形態，釀造人如何使用？
認識你手裡的那杯啤酒
夏日傍晚來一杯沁涼的拉格啤酒，冬天在人聲鼎沸的酒館裡來一杯冬季啤酒，
任何季節、任何場合都可以暢飲啤酒。儘管如此，啤酒的適飲性卻經常被低估。
多變的香氣與風味，就像一場永無止盡的享樂大冒險。
單飲啤酒是一大樂事，但搭餐享用更可讓食物的美味更上一層樓。
無論是在酒館或商店買啤酒、用啤酒搭配食物，或是跟朋友聊到啤酒，
都希望你能盡量享受喝啤酒的樂趣！
- 該怎麼挑選喝了不會後悔的啤酒？
- 買瓶裝啤酒時，為什麼最好不要賣瓶身是無色透明或綠色的啤酒？
- 怎麼選酒杯？怎麼倒啤酒才能倒出完美比例的泡沫？都是影響啤酒好不好喝的因素。
啤酒的風格與推薦酒款
本書會介紹200款世界各地美味無比的啤酒。
除了介紹啤酒之外，也會穿插說明啤酒是如何發展與演化至今，
造就出一個新風格源源不絕的啤酒世界。
大致上，會依照顏色由淺至深來介紹啤酒的風格，
但凡事總有例外，特別是現代釀酒廠總是針對各種風格不斷推陳出新。
本書不使用術語，也不高高在上，更不預設讀者都是啤酒專家，
詳盡說明啤酒的風格與風味，並教你如何搭配餐點，讓你暢飲更開心又過癮！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航