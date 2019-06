《啤酒百科》：不含脂肪、零膽固醇的啤酒，有哪些其他酒精飲料沒有的優點？

文:梅莉莎.柯爾(Melissa Cole)

酒精危害健康的聳動標題與資訊充斥媒體,所以我們很容易忘記適量飲酒其實對健康有好處,而啤酒當然也是其中之一。

優質的職人啤酒含有維生素與礦物質,搭配健康飲食和運動,對你肯定有好處。但請你千萬不要拿啤酒的好處當成不運動的藉口,否則你會害我成為眾矢之的!

啤酒有益健康的歷史

現代醫學問世之前,有長達數千年的時間,啤酒在世界各地扮演維護國民健康的角色。人類在還不知道什麼是細菌跟病毒的時候,就已經知道喝啤酒(製程經過滾煮)比喝水更安全,因為水常被不知名的怪物汙染!

不可思議的是,努比亞人(Nubians,一個古老的非洲文明)在將近兩千年前就會釀造一種抗菌的啤酒。2010年6月的《美國人類學期刊》(American Journal of Physical Anthropology)刊登了一篇論文,主要作者是美國化學家馬克.奈爾森(Mark Nelson),他說從古代蘇丹的努比亞人的骨頭看來,他們經常攝取抗菌的四環素,而這種抗生素最有可能來自一種特殊的啤酒。

過去十年來,在葡萄酒作家的推波助瀾之下,葡萄酒商似乎相當成功地推廣了葡萄酒有益健康的觀念。確實沒錯,但啤酒與其他酒精飲料同樣有益健康,前提是適量飲用。

喝啤酒會發胖嗎?

喝太多當然會。正如生活中的每一種享樂,喝啤酒也應該適可而止(我承認說來容易,卻很難做到)。啤酒的酒精濃度低於大部分的酒精飲料,但是別以此為藉口大喝啤酒,因為酒精累積得很快!

話雖如此,啤酒不含脂肪、零膽固醇,還有其他酒精飲料沒有的優點,繼續往下看就知道。

健康益處

優質精釀啤酒含有:預防心臟病的維他命B群,降低膽固醇與幫助睡眠的菸鹼酸,對心臟和其他器官都有益的可溶性纖維,以及天然的抗氧化劑多酚類。

除此之外,發芽大麥與啤酒花含量較高的啤酒富含礦物質矽,矽是骨頭和結締組織生長發育不可或缺的營養素。2010年2月,加州大學食品科技系曾於《食品與農業科學期刊》(Science of Food and Agriculture)發表了一篇論文〈啤酒中的矽與釀造過程〉(Silicon inbeer and brewing),研究人員發現啤酒富含膳食矽,有助於預防骨質疏鬆症。

小麥的矽含量低於大麥,因為大麥的矽位在外殼。波特與司陶特等深色啤酒,使用烤過的大麥與巧克力色及黑色麥芽,這種深色麥芽的矽含量低於淺色麥芽。為了充分利用這種對健康有益的成分,我會繼續飲用適量的啤酒,也會繼續嘗試各式各樣的啤酒!

此外,我也會繼續拆穿迷思,例如司陶特是最健康的一種啤酒。這是流傳已久的都市傳說,即使到了現在仍有醫療專業人員相信這種迷思,實在很奇怪,也令人憂心。

啤酒是素的嗎?

大部分的啤酒都是素的,因為只有四種原料:發芽的麥子、水、啤酒花跟酵母。不過,大部分的桶內熟成艾爾都會接觸到一種叫做魚膠的原料,在啤酒熟成的過程中發揮澄清的作用。餐飲界使用魚膠已有很長的歷史,就像動物膠一樣。動物膠萃取自動物的膠原蛋白,魚膠萃取自魚類的魚鰾。如果你是嚴格的全素素食者,可以在酒標上尋找你們國家素食規範單位核可的標章。

書籍介紹

本文摘錄自《啤酒百科:英國啤酒專家改變你的啤酒觀,讓你學會選酒、搭配餐點》,一中心有限公司出版

作者:梅莉莎.柯爾(Melissa Cole)

譯者:駱香潔

市面上最棒的基礎啤酒入門書

英國首屈一指的啤酒專家梅莉莎.柯爾推薦超過兩百款的世界啤酒,

讓你更懂得選購、品飲和享受啤酒,不只會暢飲!

喝啤酒是開心和聯絡情誼的一件事,

每次聊到啤酒、跟朋友一起喝啤酒、觀察別人喝啤酒的反應時,

總是讓人開心得不得了!

英國首屈一指的啤酒專家梅莉莎.柯爾想特別強調的是,

她的啤酒觀建立在三件事情上:

啤酒很好玩,也應該永遠那麼好玩。

了解啤酒會使你更知道如何享受啤酒。

或許你以為你不喜歡啤酒,其實你只是還沒遇到對的啤酒!

本書借用大家熟悉的氣味、風味與感受,提供清楚易懂的啤酒資訊——

啤酒釀造的過程

啤酒是讓聚會氣氛更加輕鬆的社交潤滑劑,也是貨真價實、全球最受歡迎的酒飲。

但啤酒不只是啤酒,跟形形色色的人類一樣,

每一種啤酒都有自己的特色、脾氣與魅力,通常直接反映出釀造人的個性與技術。

你想喝什麼啤酒呢?可以透過你平常喝什麼酒來挑選。

除了用大麥、小麥來釀造啤酒,你知道還可以用什麼來釀造嗎?還能釀造出無麥麩啤酒。

啤酒花,是讓啤酒出色的核心本質,也有各式各樣的形態,釀造人如何使用?

認識你手裡的那杯啤酒

夏日傍晚來一杯沁涼的拉格啤酒,冬天在人聲鼎沸的酒館裡來一杯冬季啤酒,

任何季節、任何場合都可以暢飲啤酒。儘管如此,啤酒的適飲性卻經常被低估。

多變的香氣與風味,就像一場永無止盡的享樂大冒險。

單飲啤酒是一大樂事,但搭餐享用更可讓食物的美味更上一層樓。

無論是在酒館或商店買啤酒、用啤酒搭配食物,或是跟朋友聊到啤酒,

都希望你能盡量享受喝啤酒的樂趣!

該怎麼挑選喝了不會後悔的啤酒?

買瓶裝啤酒時,為什麼最好不要賣瓶身是無色透明或綠色的啤酒?

怎麼選酒杯?怎麼倒啤酒才能倒出完美比例的泡沫?都是影響啤酒好不好喝的因素。

啤酒的風格與推薦酒款

本書會介紹200款世界各地美味無比的啤酒。

除了介紹啤酒之外,也會穿插說明啤酒是如何發展與演化至今,

造就出一個新風格源源不絕的啤酒世界。

大致上,會依照顏色由淺至深來介紹啤酒的風格,

但凡事總有例外,特別是現代釀酒廠總是針對各種風格不斷推陳出新。

本書不使用術語,也不高高在上,更不預設讀者都是啤酒專家,

詳盡說明啤酒的風格與風味,並教你如何搭配餐點,讓你暢飲更開心又過癮!

