《杜威夫婦的遠東家書》：日本試圖將中國喪失山東主權歸咎於英美

文：約翰．杜威（John Dewey）、愛麗絲・Ｃ・杜威（Alice C. Dewey）

星期二

早晨 [1]

我們昨晚與前總統孫中山共進晚餐，他真是位哲學家。他寫了一本書，即將出版，指出中國人的軟弱是源於他們接受了古老思想家的主張：「非知之艱，行之惟艱」， [2] 所以不願採取行動，認為有可能先取得全面的理論知識。相對之下，日本人的長處在於他們即使一無所知也會去實踐，身體力行並從錯誤中學習。對實際行動時犯錯的恐懼，癱瘓了中國人的行動力。於是他寫了書，向人民證明所謂的知難行易。

在中國的美國人都希望參議院拒簽和約，因為和約就是把中國徹底交給日本。接下來我就只提及其中談到的兩件事。日本已在中國部署多達二十三個師團，超過在本國境內的數量，日本人指揮中國人，而且還達成了對滿洲的控制。日本已經借了兩億給中國，讓他們培訓、拓展這支軍隊。根據我們吃飯時所談到的，日本出於軍事考量，還提議要每個月借二百萬給中國，為期二十年。日本推測戰爭會延續到一九二一或二二年，因此向德國建議一項進可攻、退可守的聯盟合作方式：日本供應手中訓練有素的中國軍隊，而德國則將協約國在中國的租界和殖民地讓予日本。

德國為了展現善意，已經將中國境內的領地都交給日本，這個消息傳到英國後，誘使英國政府簽署祕密條約，同意將德國租界交給日本，藉此達成和平。這些人都不是侵略主義者；他們自認很清楚自己談論的事物，而且都握有可靠的消息來源。這些言論之中，有些是已知的事實，例如軍隊規模、兩億借款，只是我也沒辦法保證全都正確。但我逐漸得出了一個看法，既然情況涉及認可祕密條款與祕密外交，或許拒簽和約比較恰當。

另一方面，在我看來，能夠拯救整個東方世界的唯一方式，就是一個名副其實而帶有生氣的國際聯盟。目前的局勢絕對比我們在美國所了解到的還要嚴重。如果這個情形再延續個五年、十年，世界上將會出現一個受日本軍方主宰的中國，但是還有兩件事：日本禁不住這種緊繃的局面而垮台，或亞洲全面布爾什維克化 [3] ——如果中國遭日方軍事化控制，我認為演變成這兩種情況的機率各半。能夠左右美國情勢的歐洲外交策略，在這裡反而顯得無足輕重了。英國的所作所為都是為了印度，大家都是隨波逐流，採取所謂樂觀的長遠觀點，而且彼此意見相左、爭論不休，只有日本了解自己的目標和後續結果。

我依然相信日本的自由主義運動有其真誠的一面，但他們缺乏的是道德勇氣。這些具有高知識水準的自由主義者，對於真相幾乎跟我們一樣無知，但是既有的認知卻使他們寧願被蒙在鼓裡，偉大的愛國情操於是油然而生，進而利用歐洲各國掠奪成性的事蹟，輕鬆說明這一切都是出於自我防衛。

上海

五月十三日 [4]

我昨天的信結束得很倉促，因為當時好像正好到了郵差要收件的時間。現在又過了一天，發生了更多的事可以說，也有比較充裕的時間敘述。中國有豐富而未經運用的資源，還有太多太多的人。各家工廠早上還不到六點就開工了，要做的工作卻還不夠窮人做，而且他們都有種排斥勞作的習性。工廠二十四小時分別由兩班工人輪值。工人一天賺個二、三角錢，年紀較小的兒童可能沒錢領，有的話也頂多九分，大一點的可以領到一角一分。鐵礦的挖掘工作停滯中，煤礦和油礦皆未開發，而這些礦場都在鐵路無法抵達的地方。這裡到處都在燒木材，砍伐森林使得整座國家逐漸失去生機。他們為世界創造了陶瓷產業，又向日本購買餐盤；他們種植劣質棉花，然後從日本進口棉布；他們向日本購買數量不一的實用小物。日本人散布在全中國大大小小的鄉鎮，就像是捕到漁獲之後逐漸收攏的魚網。

中國的所有礦物資源都是日本人覬覦的目標，而且他們靠著賄賂北京政府，已經握有八成的礦產資源了。隨便找個中國人聊這件事，他會告訴你，中國無法發展是因為沒有運輸建設；如果談到建設鐵路，他會說，中國應該鋪設鐵路，但無法建設起來是因為無法取得原物料；如果你看著人們為了爐灶燃燒所需而從路邊收集來的那些雜草，再提到燃料，他們則會告訴你，中國無法運用境內礦產是因為政府干預。這座城市方圓十哩之內有許多大型煤炭礦坑，煤礦位於地下淺層，而且就在揚子江邊，但是運用這些煤礦的卻只有日本人。剛提到的鐵礦離揚子江不遠，有一整山的鐵礦正由日本人開採著，他們開著遠洋大船溯江而上，駛到礦山下進行裝載，將礦砂運下山後，直接將船開回日本，並以一噸四銀元的價格，向負責執行一切工程的中國公司購買礦砂。

隨著數週來在中國鬧得沸沸揚揚的巴黎和會結束，期許當局確實展現政府風範的最後一絲希望也正式消逝。南方政府代表似乎可以全權行事，北方政府的代表則須事事諮詢來自北京的軍事首長，所以最後他們放棄了。 [5] 前所未有的絕望情緒籠罩全國，人人都說大勢已去。我們走訪各地積極獻策，說明要如何處理我們國家普遍對他們的錯誤印象，建議的方法之中包括發起宣傳，堅持解釋百姓與政府的差異。但我們獲得的回應是：「沒辦法，我們沒有錢。」看來，中國人的自豪如今已不復存在。

有一名常駐中國的美國官員說，除非有各大強權的保護，連日本也必須加入行列，否則中國就是沒有希望了；少了列強的維護，中國就只是日本囊中之物。日本人不斷購買這座城市和其他城市最精華的土地來做生意。日本向其他國家借款，然後以極其無情的條件轉貸中國。割讓山東理所當然地加速了這場動亂。有些中國人認為，如果人們要被逼到如此絕路，才能激起他們的奮發之心，那麼現在就是最後機會了。抵制日貨與日幣的行動已經展開，但有很多人說，抵制不會貫徹到底。中國對於糧食和衣飾的需求，迫使人人都要為了生存而奮鬥，長遠來看，必須忘卻生計以外的層面。

政府似乎欣然接受了大學教職員以學生名義發起的抗爭行動。這裡的學生也或多或少惹上了麻煩，中國所有大學和中學的學生可能發起罷課。上海聖約翰大學的事件很值得一提。聖約翰大學是美國聖公會創辦的教會學校，也是數一數二的名校。學生在酷熱炎日下步行十哩到上海遊行，然後再走十哩返校。有些人半途就因中暑而倒下。傍晚返程時，有人發現一些較年輕的學生前往音樂會會場。那天是假日，「國恥日」，也就是簽署日本「二十一條」的週年紀念日，全國學校都放假，國內各地則會選在這天舉行會議和演講。

這些學生站在會場的門外，有位師長出來要他們入內參加音樂會，他們回答，他們正在門外祈禱，因為在國恥日以音樂會慶祝很不恰當，接著，這位師長和校長便先後命令這群學生入場，造成現場一片騷動。學生說，他們是為了中國而堅守場外，就像耶穌眾門徒在他臨死時誠心禱告，而這個紀念日就像耶穌受難日。校長表示，如果他們不進去，就要開除他們的學籍，他也說到做到了。那群學生一直佇立到隔日早晨，住在附近的其中一人將眾人帶回家中。聖約翰大學因此閉校，校長並未讓步。

我不禁想像，要不是影響範圍會擴及全世界，中國人幾乎已經準備好，要以他們對待賣國特使的方式來對抗日本人。中國人確實對日本人深惡痛絕，我們見過的美國人似乎也都與他們同仇敵愾。日方出席巴黎和會之前發下豪語，答應將德國租界歸還中國，這麼一條顯而易見的謊言是美國不該忘記的。而這一切和中國的赤貧現象，我在來到中國之前都一無所知。

有位異常嚴肅而認真的年長攤販，幾乎天天露面，接下來我們總要搬演一番相同的戲碼。例如，有一串輕巧的空心銀色琺瑯念珠項鍊，原本要價十四銀元。他最後似乎很高興地以四銀元售出，但又不能說他是「似乎很高興」，反而顯得異常低落，還說這樁交易裡吃虧的是他，不是我們。最有趣的是，我們一度懶得再討價還價，便放下項鍊打算離開。他那動作和手勢簡直連演員都要為其喝采，我無法具體描述，總之他要表達的是：「與其在我和各位朋友之間發生什麼誤會，我寧可免費送你們任何東西。」他突然面紅耳赤，將商品遞給我們並同意了我們提出的價格，臉上掛著一抹極為親切的微笑。

學生聯合會昨天舉行會議，投票決定以電報告知政府，如果不同意他們那四或五條眾所皆知的要求，包括拒簽和約、懲處因受賄而與日本簽訂祕密協議的叛國分子，那麼學生將在下週一集體罷課。不過在我看來，聯合會的態度似乎比學生還保守，今天早上我還聽到了傳言，說學生無論如何都會在今天發動罷課。他們特別憤怒的原因有二：首先是警方禁止他們舉行露天集會，所以這也列入了他們的其中一項要求；其次是省議會在答應推動教育之後，卻挪用原已不多的教育經費來為自己加薪。此時，在另一區有學生發起暴動並破壞議院。原已有個抗爭聯合會，但學生們情緒激動，想要有所行動。

據我判斷，有些教師非常同情這些學生的下場和做法，有些則自認有道德義務，應大力倡導學生三思而後行，並協助學生規畫完善的組織與制度，還有些師長則採取古老的中華文化思維，認為這類活動不一定會有好下場。對局外人而言，這看來就像一群乳臭未乾的娃兒，毫無經驗也沒有前例可以參考，卻必須拯救中國——這是目前看來，還只是個假設，是個後果不堪設想的假設。精力充沛又正向思考的日本人都覺得，中國註定要受他們統治，這判斷毫不令人意外。

我從來就不想當侵略主義者，但美國要不就徹底撒手不管東方問題：「這不干我們的事，你們自己愛怎麼辦就怎麼辦吧。」否則就應積極主動要求日本說明各項侵略行動的理由。令人作嘔的是，日本之所以能迫使我們屈居被動辯解的地位，並在大談門戶開放政策之餘，將中國境內的多數門戶緊閉，同時私自藏起打開門戶的鑰匙——這一切竟全是我們所縱容的。我了解、也相信這裡所有的美國人所說的：除非中國採取有力的實際行動，否則掌控日本在華對外政策的軍閥只會將一切視為恐懼與軟弱，而且敢得寸進尺；如果面臨有力反抗，日本便會打退堂鼓。在此我並不是指軍事武力，而是提出堅決肯定的聲明，指出日本不能為所欲為，讓日本明白這話不是開玩笑。

目前，日本人正試圖煽動中國人的排外情結，同時大談種族歧視議題，讓中國人認為喪失山東主權的罪魁禍首是英美兩國。我不曉得他們祕密派遣的人馬在無知的民眾間發揮了什麼作用，但是商人階級幾乎到了為應付情況而須尋求外國干預的地步。一體有兩面，所以首先要擺脫日本的箝制，還必須同時或緊接著推翻目前統治中國並即將賣國的貪腐軍閥。這是所謂國際聯盟的絕佳表現機會——但要是真有這麼個聯盟，在我這局外人看來，這種聯盟的動機也極為可疑。

其實，學生最常提出的疑問是：「我們一心對長久和平與國際關係的希望，全都已在巴黎破滅，說明了強權即是公理，且強國會犧牲弱國換取自身利益。既然如此，難道中國不該將軍國主義納入教育制度嗎？」

註釋

[1] 本信應出自約翰．杜威筆下。

[2] 出自《尚書．商書．說命中》，說明了解道理很簡單，但是實行起來並不容易。孫中山在一九一九年出版的《孫文學說》又有人稱「知難行易學說」，就是在論述相反的道理，鼓勵人民厲行革新。

[3] 「布爾什維克」（Bolshevik）是俄文「多數派」（большевик）的音譯。最初是一九○三年形成的無產階級政黨，一九一七年十月革命後奪得政權，後來發展成的蘇聯共產黨，屬於社會民主黨的極端激進派。

[4] 本信應出自約翰．杜威筆下。

[5] 當時中國處於軍閥割據、南北對抗時期，此處南方政府為孫中山在廣州成立的護法軍政府，北方政府則是以北京為首都、受北洋軍閥所控制的北洋政府。

相關書摘 ▶《杜威夫婦的遠東家書》導讀：紀念一位哲人的文化行旅

書籍介紹

本文摘錄自《一九一九，日本與中國：杜威夫婦的遠東家書》，網路與書出版

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作者：約翰．杜威（John Dewey）、愛麗絲・Ｃ・杜威（Alice C. Dewey）

譯者：林紋沛、黃逸涵

五四一百週年，杜威訪華一百週年回顧

杜威如何親身經歷五四，留下對東亞巨變的第一手觀察？

一個意外邀約，杜威夫婦結束在日本的旅程後去了中國，親身經歷五四運動，目擊亞洲第一個共和國的巨變。他們的家書有思想家的深刻觀察，也有旅人體驗的溫馨趣味。

一九一九年，哲學家約翰・杜威與妻子愛麗絲・C・杜威到訪日本和中國，他們將一路所見所聞記下，寄回美國與遠方的兒女分享。《一九一九，日本與中國》收錄了其中六十四封書信。

杜威夫婦原是要到日本度假散心。在日本與中國的朋友、學生，聽聞夫婦倆來訪亞洲的消息，便積極邀請他們在兩國演講、授課。單純的遠東觀光之旅，於是變成東亞講學之行。

他們在日本停留兩個多月，抵達中國時正好遇上五四學運。向來被西方人認為古老停滯的國度化身民主舞台，民意對抗強權的歷史大戲就在眼前展開。兩人一邊講演，提倡著民主、教育與平權，一邊回想經歷的日本、審視當下的中國，研究著一戰後兩個亞洲古國和全球的政治局勢、社會變革與風土民情，一待就是兩年餘。

這六十四封家書，是杜威夫婦的異國行旅札記，是深刻全面的人文觀察，也是他們理清思路、建構往後思想的筆記；為讀者帶來旅遊逸趣外，更引領我們凝視變動的亞洲，跟隨兩人思索世界的過去與未來。

Photo Credit: 網路與書

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航