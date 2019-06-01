《晉升吧！A級職員》：跟到無能的主管，要心懷感謝

文：小山昇

跟到無能的主管，要心懷感謝

對社會新鮮人的你來說，被分派到什麼樣的主管，應該是很重要的問題吧。多數人應該都希望跟到很會照顧人、個性溫暖的主管，在他底下悠哉愉快地工作。

不過，世上沒那麼剛好的事，也有不少主管很嚴格，是下屬會暗地裡稱他魔鬼班長的那種人，你很可能就是遇到這種主管。

主管身負督促下屬成長的義務，有時候該像個嚴父，有時候宛如慈母。沒有盡到這項義務的主管，就是無能的主管。但在此前提下我得說：「跟到無能的主管，要心懷感謝。」

為什麼？因為主管愈是無能，你能學到的東西就愈多。這和第三十九頁提到的「人只能從失敗中學習」，道理相同。

不論跟著什麼主管都能成長

在會照顧人的主管底下工作，確實輕鬆。主管會鉅細靡遺教你工作該怎麼做，你失敗了，主管會收尾。有時候，主管的功勞還會算你一份。

遇到這種主管，真的很幸運，值得感謝。不過，從「成長」的角度來看又如何？有時候，親切的主管最後只會把你寵壞，請你理解這點。

以釣魚來比喻，你能獨當一面，就是能自己使用釣竿或漁網補魚，不必借助任何人的幫助。為達成這個目的，主管會借你釣具，教你使用方法。

不過，很會照顧人的主管，常常是自己把魚都釣到或捕好，更誇張的是，還會把魚以方便吃的方式烹煮好，直接給你。

你或許會覺得主管這樣的做法很體貼，但如此一來，你永遠都無法靠自己一人的力量捕到魚，也不可能超越主管。

無能的主管不一樣，他可能是說：「要吃魚？你看，那邊有釣竿，你就自己隨便釣一釣吧。」這種態度當然不會令人感激。不過，你如果不想辦法釣魚，就無法填飽肚子，只好有樣學樣看其他漁夫怎麼做（這也就是「自發性學習」）。

結果，不久後，你就能多少釣到一些魚。然後不到半年，你也就釣得有模有樣了。

從上述觀點來思考，你就能理解，不管是跟著好主管或壞主管，其實結果沒有太大差別。

不過，跟著能幹主管工作時，要是誤以為自己能踢進決勝球是靠個人實力，而忽略主管的漂亮傳球助攻，還因此驕傲，就不會有所成長。反之，跟到無能主管時，如果索性擺爛不努力，也不會進步。簡言之，你的心態決定一切。

接受「下屬無法選擇主管」的不合理狀況

在社會上，你本來就不可能拿到一手好牌。跟到好主管或壞主管的幸與不幸，請將它視為非接受不可的不合理狀況。

打麻將時，一開始拿到的牌裡面，就是會有那種很想丟出去的牌。工作也是一樣的狀況。但就算拿到一手爛牌，如果反向操作，搞不好有機會出現據說好幾年才有一次的「國士無雙」，來個大逆轉。

話說回來，我剛出社會時，也完全沒得到主管的幫助，他們既不教我工作，也不說一句慰勞的話。我總是心想：「有一天我要出人頭地，然後把這些人都降職。」就是靠著這股負面的熱情工作（不過，也可能是因為我個性魯莽叛逆，又一副了不起的樣子，才會被主管討厭）。雖然不是適合大聲說的話，但我當時就是那麼想，然後拚命努力，才有現在的我。

菁英記者的挫折與振作

接下來，我來說個內幕。如同各位所知，出版本書日文版的日經BP社，是日本具代表性的商業書出版社。此書的責任編輯吉岡陽，雖然不過三十五歲左右，卻是編輯部裡王牌級的能幹記者。我在日經BP社出版的其他雜誌有幾個連載專欄，所以跟他合作的時間比較久。

吉岡從小就很優秀，國小、國中、高中都沒經歷什麼大挫折，之後考進一流大學，畢業後，進入與他菁英人生很相稱的日經BP社工作。

到此為止，一切都很順利，可是，他剛進公司遇到的頭一位主管，偏偏就是嚴厲的魔鬼軍官。吉岡嘔心瀝血寫出來的稿子，完全遭到否定，也不只一次兩次被劈頭痛罵：「吉岡，你這笨蛋！這種小學生程度都不如的作文可以刊登出來嗎！」

我雖然也是恐怖主管，不過我比較體貼，頂多是罵下屬「連國中生都不如」。

那麼，吉岡的反應是什麼？他鎖定比較少挨罵的資深同事，徹底模仿他們，包括採訪、寫稿，以及如何調整人際關係等。就是有這些經驗，才能有現在的他。

即使大企業裡的菁英都是經過篩選，也會經歷這樣的事。你是要怨嘆自己主管運差而放棄，還是善用逆境，追求更大的成長突破？一切都由你的心態決定。

即使你覺得公司糟糕透頂，還是請忍耐三年

我想稍微延續一下前述話題。

或許，你現在正覺得「自己進了一家很扯的公司」，或許你迫不及待想辭職，每天早上都很憂鬱。或者，即使不到這種程度，卻心煩意亂，懷疑這個工作是否真的適合自己。

我這麼講雖然是直了點，但不論以上哪種狀況都很愚蠢。你才剛進公司，不要說獨當一面了，連獨當「半」面都稱不上，在此狀態下，你還沒能力判斷自己的公司是好是壞，也不會知道是否適合自己。

目標是三年。總之，請忍耐三年，在此期間努力工作。

我將目標訂為「三年」，有三個理由。第一，要全盤了解公司，差不多就是要花這麼多時間。第二，經過三年，人事可能有所異動，你的主管也不會是同一位，公司環境也可能變得對你比較有利。最後一個理由是，如果沒有至少工作三年，一般人不會認同該段工作經歷。

是你自己選擇進入很扯的公司

我跟一位接案編輯S先生很熟。他跟前述提到的吉岡不同，雖然大學讀的也是名校，但成績不上不下。畢業後，進入一家規模不上不下，與他成績相稱的出版社工作。

不過，這間公司很誇張，管理編輯部的人是社長的情婦，她並挾著社長之勢，在社裡耀武揚威。也因此，公司裡的氣氛聽說糟糕透頂。不幸的是， 在那位女性之下工作的S，可能也是因為年輕吧，每天都和主管衝突，最後筋疲力竭，不到一年就辭職。

聽了這段過去後，我說：「S啊，這是你的錯。」不，最糟糕的人當然是令人羨慕⋯⋯不對，是做出這種荒謬之事的社長。經營公司，應該是要讓大腦血液循環良好才是，而不是讓下半身充血啊。不過，S先生之前沒看出這一點，也不能說一點責任都沒有。

聽我這麼說，他很不高興地反駁：「哪有這種事！我事前怎麼知道社長的情婦會進公司？」

踏入職場，明明是重要的人生大事，他這話卻說得好像不用靠自己。進公司前，應該有機會看到公司內的工作狀況吧，那麼，起碼應該能注意到「公司內氣氛不太好」、「員工似乎感覺無精打采」。

儘管如此，S還是選擇進入該公司，他當然有錯。

再者，就算社長的情婦再無能，她出社會的時間還是比S久，歷練也比較多，直接跟這種人針鋒相對真的很蠢，會打敗戰也是無庸置疑。

不可能換到比現在條件更好的公司

當然也可以說，S當時畢竟剛出社會，無法察覺公司氣氛惡劣，也是沒辦法的事。不過，請想想看，現在認為 「我待的這家公司真是有夠差、有夠糟」的你，社會歷練其實就跟當時的S一樣。也就是說，你還不太有社會人士的眼光，沒有一種能判斷出組織優劣的直覺。

你覺得，在此狀態下辭職去找工作，有公司願意用優於你現在的受僱條件僱用你嗎？以我近四十年的社長經驗來看，幾乎不可能。就算哪家公司真的錄用你，但由於你幾乎必須再從零開始，對你極度不利。公司不是在一般新進員工入社的時間點錄用你 [1]，就是期待你能發揮即戰力，也因此，你會更難與他人配合。

搞半天，你又得離職換工作，然後，同樣的事不斷重複……S先生的狀況也不例外，他為了跳脫這種惡性循環，吃盡各種苦頭。雖然說，就是因為有那些艱苦過程的歷練，才有現在的他，但這到底是少見的狀況。你不應該重蹈他的覆轍。

對自己的判斷及說的話負責

托網路之福，現在這個時代，不是很容易掌握一家公司的評價嗎？但你還是選擇了現在的公司。或許你是因為進不了心目中第一志願，只得選擇備胎。但不管如何，最終選擇還是出於你的意志，不是嗎？面試時，就算只是嘴上說說，你不是也向面試官說 「請多多指教」、「我會努力」嗎？

在此前提下，你對自己的判斷和說的話應該負責。也就是說，在你抱怨工作無趣、跟公司頻率不合之前，你應該思考如何讓工作變得有趣、有價值，並付諸行動。

日本幕末長州藩的志士高杉晉作，有句辭世名言：「將無趣的世界變有趣」。這句話很有名，或許你也曾在哪裡看過。這句話還有後半段：「讓此事成真全憑自己的心」[2]。將無趣的公司變有趣、不開心的工作變開心，一切都全憑你的心態而定。

註解

[1] 日本公司的新進員工幾乎都是在每年四月入社。

[2] 下一句話，也有出處表示為高杉晉作的好友野村望東尼所說。

書籍介紹

本文摘錄自《晉升吧！A級職員：職場苦手必讀，把上班阻力變動力，打造職場勝利組》，寶鼎出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：小山昇

譯者：李靜宜

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小山昇の會談室

Q：老是在工作上凸槌而感到挫敗怎麼辦？

A：公司和學校不同，你出社會是為了失敗！重點是最後要能為公司帶來利益，總有敗部復活的機會。

Q：職場上應該要具備的基本價值觀是什麼？

A：在公司裡，數字就等於人格。具備對數字的敏感度，更能掌握工作效率，讓工作變得有意義。

Q：總覺得自己能力不足，缺乏自信？

A：做不好工作是事實，但不能因此斷定自己沒能力。只要凸顯長處，別人就會忽略你的弱點，在職場上也是一種勝利。

Q：進入職場有段時間，卻找不到學習的方向？

A：從遞名片、拎包包都跟著前輩學習，時時刻刻諮詢主管意見，主動接近更優秀的人。

本書為所有在職場浮沉的上班族解惑，教導你工作態度與學習方法，跟著小山昇一起動起來，最強A級職員就是你！

本書特色

全方面解答職場大小事，各行各業皆適用

敘述循序漸進，章節段落分明，架構清晰

文字幽默易讀，輕鬆學習不費力

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九