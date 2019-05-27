台灣奇案《幻術》的尷尬點：誰還活在319那一天？

文：綠可頌

據說連戰也去戲院看了這部片，他看完腦袋想什麼我實在不知道。但以話題性來說，《幻術》確實有點過時了，李登輝、連戰、宋楚瑜、陳水扁、呂秀蓮這些淡出政治舞台的人，對新一代的年輕人來說沒有記憶或印象模糊，對走過那幾年政治動盪與激情的民眾來說，隨著之後國民黨馬英九大勝和陳水扁入獄，這件事似乎也過眼雲煙沒那麼重要了。

那麼《幻術》還有什麼吸引觀眾去看的理由？大概是主角李登輝的政治傳奇和319槍擊案離奇神秘的戲劇性吧！很可惜的是《幻術》這兩點都處理得不好，前面鋪陳李登輝總統崛起的過程篇幅過長，讓人搞不清楚故事的重點，後面對319的臆測也沒有如同宣傳所說的讓人「腦洞大開」，反倒像沒有立場的政治嘲諷劇。從題材到內容，票房表現不佳似乎也不讓人意外。

但話說回來，這部片是可以讓人感受到它的野心的！ 以政治人物為主角，同時又全部以真名呈現。時間軸從日據時代演到2004年的319槍擊案，還把蔣經國時期的好幾位國民黨大老搬上來一輪，演員更是從選角到表演力求抓到真實人物的神韻。在製作層面上，完全是以史詩級的層次去思考跟執行的。

只可惜從編劇到導演完全抓不住史詩級的政治題材該有的結構與韻味，處處顯露心有餘而力不足的窘態，倒是變成一齣很稱職的政治模仿秀。

在一拖拉庫力求擬真的真人政治角色中，除了李登輝和連戰很明顯就不像之外，其他人物在選角和表演上可說費盡一番心力，竇智孔演的宋楚瑜尤其傳神，特別是講話的頓點和神韻，完全是宋省長再現；此外，阿扁特有的口音、呂秀蓮的造型、邱義仁那招牌的神秘微笑，還有莫名其妙出現在李登輝官邸客串的蔡英文⋯⋯這部電影最成功的幻術不是319，而是宛如大悶鍋電影版的人物模仿力吧！

但這些煞費苦心的表演也跟大悶鍋一樣，流於窠臼、缺乏層次，淺薄到近乎庸俗。而這也是這部電影最大的問題：它的觀點實在太落伍了！

雖然不到《台北物語》認真說幹話那麼誇張，但兩者努力詮釋社會現狀卻跟當代脫節的程度可以說不分軒輊。它還停留在政治人物將民眾操弄於股掌中的層次，還在選舉、權力與陰謀中打轉，而這些是我們早已厭倦的陳腔濫調。

其實《幻術》沒那麼壞，它不是粗製濫造的騙錢電影，它的故事結構完整、拍攝技術也在水平上。但它是個平庸之作，像是製片畫了個大餅吹了個牛皮，導演跟編劇老老實實地寫了個故事拍出來。你還是可以感受到它對拍電影的誠意，只是成果差強人意罷了。

今年上半年剛好有另一部題材類似的政治電影跟它形成很大的反差——美國前副總統迪克．錢尼的傳記電影《為副不仁》（Vice），同樣是個充滿權謀的政治老江湖，但錢尼就不似《幻術》的李登輝那麼流於表面，不會一開口就讓你猜到下一句要說什麼、下個行動要幹嘛，偏偏對白又慢到讓你不耐。導演亞當麥凱也擺明了他對右派政治的批判，不會讓你看完有種假中立的錯亂感。

本文看似就是個反指標，筆者也沒什麼好反駁的。但若你對李登輝的傳奇故事有點興趣，《幻術》至少可以讓你快速地認識他的一生；若你對319槍擊案有種懵懂的好奇心，這部片也可以提供一些有趣的臆測；如果你對當年連宋敗選耿耿於懷，《幻術》也幫你找了一個幕後黑手讓你痛恨他。

最後，如果你很懷念當年全民大悶鍋的政治模仿秀，那就更沒有理由不推薦它了！只是十多年後，換了一個世代，台灣人對政治的思考已經不一樣了，誰還看大悶鍋？誰還活在319那一天？就像這部電影竭力模仿的政治人物一樣，他們都揮了揮手，下台一鞠躬。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰