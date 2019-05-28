能讓中共不戰而勝的「吉斯林」第五縱隊，早已滲透進台灣

英文有個專有名詞「Quisling」用來形容叛徒、通敵者或在內部進行破壞的第五縱隊，這個典故來自於前挪威政客維德孔．吉斯林（Vidkun Quisling）在二戰之中的賣國行徑。

吉斯林本來在挪威享有極高的社會威望，曾經積極參與人道救援也是傑出的官員，不僅有外派蘇聯的資歷，也曾經在挪威政府擔任國防大臣。30年代吉斯林一心投入政治活動，雖然有心籌組右翼政黨「國民聯盟」，但是激進的民族主義與個人崇拜路線儼然就是法西斯的翻版，以致難以獲得民眾的支持。

二戰爆發，吉斯林反對挪威與西方世界結盟，並宣稱「跟著德國走才是最佳策略」，其後並將此一思想化為實際行動，在他的裡應外合下的策動下，德國輕易奪取了挪威，不僅獲得其重要的戰爭資源與礦產，並透過其重要的戰略地位建立起海空據點，成為日後狙擊盟軍海上運補的軍事基地。

諷刺的是，挪威與吉林斯的歷史教訓現在正在台灣赤裸裸上演，似乎驗證了黑格爾的名諺：「人類從歷史中得到的最大教訓，就是不會學到教訓」。

民進黨執政以來，中共逐步強化其對台三戰（輿論戰、心理戰與法律戰）的作為，以達到「不戰屈人之兵」或「打台灣不如買台灣，買台灣不如騙台灣」的政治後果。深入觀察，「輿論戰」是三戰之中的核心，其所憑藉的就是台灣民主政治與開放社會對於言論自由的保障，透過經濟互賴的與文化門檻較低的優勢，在親中媒體的護航造神下，由特定政黨與政治人物透過簡化邏輯，不斷輸出「發大財」或「政治零分，經濟一百分」的物質主義論述。

平心而論，雖然「人進貨出」或是「貨暢其流」本來就是經貿體系的常態，但是鑲嵌其中的密碼卻是「唯有中國夢才能發大財」、「自經區是發大財的捷徑」的另類政治套路。這些話術早在去年選舉過程中不斷被「晶片置入」，韓國瑜當選後經由其精心設計「平凡邪惡」的話語，在其出訪中國期間造成習以為常或理所當然的傳播效果，當整個社會大眾普遍性視為主流意識時，已經為郭台銘的粉墨登場打造好主舞台。然而，鴻海集團在中國佔有的資產、員工與供應鏈的比重，就足夠成為北京進一步操作「買、騙台灣」的具體籌碼，郭台銘一句「國防靠和平」無意間道出了箇中的密語。

直白說，上述作為在各方代理人進行帶風向、試水溫、放謠言的搭配下，更容易造成社會矛盾與對抗性的集體焦慮現象。一方面讓非理性的群眾持續在網路上進行各類人身攻擊，另一方面縱容政客在全性政策論述下，持續操縱民粹或意圖奪權。在此過程中，台灣民主政治逐步建立的政黨政治、理性論政、公民社會、媒體監督、政策辯論的價值內涵瞬間被民粹政治所夷平，取而代之的則是不負責任的口號治國、亂無章法的市政建設、跳針式的答詢內容。

韓國瑜這種政治操作，不僅弱化台灣民主的制度正當性，同時也悄悄嵌入威權政治的各項基因，這就是「心理戰」所延伸而來的「法律戰」的外溢效果，也是符合北京預設的政治目標。

Photo Credit: 中央社 韓國瑜23日與澳門中聯辦主任傅自應餐敘

諷刺的是，特定媒體在中共對台三戰中，始終扮演重要環節與推波助瀾的角色，這也使得威權與民主國家下的媒體角色出現了劇烈的扭曲。

對於威權國家來說，並不具備言論自由的空間與前提，因此媒體只能淪為「黨的喉舌」的角色，為其進行個人崇拜、政治宣傳的功能。相形之下，民主國家的媒體屬於公民社會的組成份子，不僅獨立外在於國家政權之外享有獨立與超然的地位，同時扮演監督國家與保障言論自由的角色。然而在政治支配以及經濟補助的驅動下，台灣特定媒體顯然已將自身的功能矮化成為「黨的喉舌」，並成為所謂的「制度套利者」。

先前的評論本人提出「制度套利者」的概念，是指這些媒體人或政客明知道共產黨政權剝奪人民的言論自由、出版自由等權利，卻利用自己身處西方社會，由政治制度保障的言論自由這一便利，幫助宣傳紅色極權政治，以此建立聲望並獲得名利。

不意外的是，這些制度套利者，永遠都有一套自我合理化的說詞，為其進行的吉林斯的行徑進行掩飾或反駁，猶如特定政黨或政治人物提出的說帖或遁詞一般。民主國家與公民社會的優勢在於論述品質與話語權的競爭，面對輿論質疑與挑戰，只能提出更有利的回應才能解釋這些言行不一的行為，遺憾的是，「促進兩岸經濟文化交流」、「為台灣做最好的選擇」、「體現台灣人民的利益」可能都難以服眾。

因為這些話，彼時吉斯林都說過。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航