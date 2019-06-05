《重說司馬懿》：「裝病」是司馬懿的絕學，連曹操都被騙

文：郭瑞祥

裝病，司馬懿的絕學

司馬懿裝病不久，曹操派來的使者就趕到了。

在當地官員的陪同下，使者敲開司馬懿家的大門。

司馬懿的宅子在一段長長的胡同裡，大門開在院落的一側，院落不大，往裡走，有一處過廳，過廳左側是會見外客的地方，右側則是司馬懿的書房。穿過過廳，兩側廂房，一側前不久還住著下人，另一側放著一架布機，是張春華紡線織布的地方。正衝著過廳的，就是主屋了，當地人叫作上房。房屋是土坯壘成，牆體很厚，配上小小的格子木窗，院子裡陽光朗照，主屋顯得陰涼而黑暗。

司馬懿躺在裡間，光線更暗。適應一會兒以後，使者始看清司馬懿躺在床上，臉色蒼白，除了脖子扭動，四肢和軀幹像一截木頭。一條腿上還綁著塊粗布，隱隱有血汙的痕跡。張春華使盡吃奶的力氣把他上半身扶起，把被子墊在背後，使他能夠坐著和使者說話。這時，使者聞到一股腥臭味道，是那種長期臥床產生的汗臭、屎尿腥臊，以及在潮濕房間裡霉變、發酵的味道。使者想用手掩鼻，想了想還是放棄了這種不禮貌的舉動，心裡哀嘆：好好的一位准名士，就這樣廢了。然後強制自己聽完關於司馬懿小時候曾經患過風痹的情形，以及前一段時間從馬上掉下來的經過，敷衍幾句，匆匆回去覆命。

剛剛取得官渡之戰大捷的曹操，正憧憬著天下歸一的願景，並沒有特別在意這個小自己二十四歲的年輕文人。此時曹操正處於鼎盛時期，手下謀臣武將濟濟一堂，像司馬懿這樣的小角色，在曹操心目中，最多也只是錦上添花罷了。

但是，卓越的政治人物，具有天生的敏銳性，第六感提醒他，這裡面極可能有貓膩（意指隱蔽之事）。略一思忖，就明白了個大概。

從來沒有聽說過司馬懿小時候患過風痹症。河內離洛陽不遠，司馬防又長期在洛陽工作，司馬懿要是有個稀奇古怪的病症，同僚間應該有個傳聞才對。現在辟召司馬懿，他剛好就得病了，這也太巧合了。

世上的偶然都事出有因，曹操相信天命，相信因果。曹操得出一個自己也不相信的結論：難道是裝病？

那麼裝病的目的是什麼呢？ 曹操一時想不通。官渡戰役之後，曹操眾望所歸，他信心滿滿，根本沒有懷疑過自己能夠統一天下。所以，他不相信有人故意躲著他。

曹操一向以周公自喻，渴望天下歸心，如果人才從自己的眼皮底下藏匿或者溜走，豈不成為天下笑柄？ 曹操決定再次派人試探司馬懿。

曹操親授權謀，當如此如此。「哼，跟我鬥！」曹操心想，你還太嫩！這是司馬懿同曹家第一次過招。

使臣這次沒有驚動地方官吏，他直接來到司馬懿家宅周圍，像個特務似的蹲守一天，為的是從出入人員中發現蛛絲馬跡。如果能夠親眼看見司馬懿，那是再好不過了，一切將真相大白。可惜，一整天，除了張春華出入一次，再未見司馬懿門口有人晃動。一直等到晚上，使臣無奈，只好用上最後一招。

那時即使豪紳大院，比起現在普通人家也簡陋許多。使臣輕而易舉進入司馬懿家中，聽聽張春華在廂房織布，布機吱扭吱扭地響著，間雜著刷刷的穿梭聲，好像故意掩蓋黑夜裡的陰謀。使臣沒有多想，繞過廂房，直接進了上房主屋。

昏暗的煤油燈下，司馬懿蓬頭垢面，睡得死氣沉沉。使者拿出一根銀針，故意在司馬懿眼前晃了晃，像是示威：坦白從寬，抗拒——我可要下狠手了。當然，這一切都是徒勞，熟睡中的司馬懿什麼也不知道。於是，使臣口中默默念叨：不要怪我心狠，你要是真得了風痹，渾身麻木，我這一針扎下去，你也不知疼痛。要是裝病，那是你自作自受，我也幫不了你了。念叨完畢，一針就扎進了司馬懿的腳底。

腳底是人身上最敏感的部位之一，正常的人連瘙癢都經受不起，若是受到針扎，一定奇痛無比。使者用這一招試探司馬懿，也是對症下藥。

然而，司馬懿依然在夢中酣睡，連個寒顫都沒打。

這就是司馬懿的過人之處：堅韌如山，能忍難忍之痛。這種素質，正是做大事者所必需的。

使者帶著確鑿無疑的信息回去向曹操覆命。辟召司馬懿的事情，就像歷史長河裡漂過的一滴小小水珠，沒有激起一朵浪花。

曹操陰鬱的臉色釋然的時候，張春華正在家裡為司馬懿處理著傷口。

如果司馬懿穿越到現在，最適合他的職業也許不是政治家，而是演員。憑他卓越的裝病表演，足以問鼎奧斯卡大獎。

這一次，只是牛刀小試。四十七年之後，他將再一次以床為舞台，演一場病情戲，並一舉走向權力巔峰。

奧斯卡大獎，比起江山易主，實在不值一提。

小人物是怎樣死掉的

得到使者的報告，曹操把辟召司馬懿這一頁輕輕地翻將過去。他不能把太多精力放到一個未出茅廬的毛頭小伙子身上，他有更重要的使命要去完成，他要統一天下！

雖然經歷了官渡之戰，袁紹實力大損，但百足之蟲，死而不僵，袁紹地盤沒有減少，依然據有北方，隨時有死灰復燃的可能。

宜將剩勇追窮寇。曹操決定斬草除根，徹底消滅袁紹勢力。

天遂人願。不久，袁紹死了，他的三個兒子袁譚、袁熙、袁尚不合，自相殘殺，軍隊戰鬥力大為削弱。曹操趁機對「 三袁」趕盡殺絕，佔領了袁紹的老巢鄴城（今河北臨漳縣），吞並了冀、幽、青、並四州，還捎帶著深入遼西，打敗了割據北方三郡的烏桓勢力。到建安十三年，曹操基本統一了北方。

這七年時間，司馬懿卻閒得要命。曹操在北方打仗，遠在天邊，司馬懿也不用整天裝病了，除了在家看一些經史子集，就是研究兵法。看書累了，到清風嶺小坐，感受天地靈氣，思考人生時運。或者乾脆和胡昭一起，飲茶下棋，吟詠風月，好不快活。

如果不是那件小事，這七年，無文可述。

洛陽是東漢都城，中原是群雄逐鹿的中心，受踐踏最深。很多百姓食不果腹，奔走他鄉，成為流民。一些年輕力壯的流民，乾脆渾水摸魚，做起了流寇。流寇針對豪紳富人打家劫舍，輕則挾要錢財，重則害人性命。

河內富裕，是流寇流竄作案的首選之地。

這天，司馬懿在清風嶺閒逛，把嶺上茂密的樹木藤灌當作軍隊，在腦子中演繹著兵法陣型，這樣想著走著，不知不覺走到了離家稍微遠點的地方。忽然，幾個流寇從草叢中竄出，不由分說將司馬懿五花大綁，一路向南，劫持到黃河岸邊。

是時，黃河岸邊荒草叢生，茂密深長，三五個人在草叢中行走，幾丈開外看不見人影。《詩經》中「蒹葭蒼蒼，白露為霜」，後世《敕勒歌》「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」，描寫的雖然不是這裡，卻很契合黃河岸邊此時的景致。

現在流寇和司馬懿，都沒有心情品味這般詩情畫意。

流寇把司馬懿放置在一座廢棄的草棚裡。黃河邊經常可以看到這種草棚，是和平年代人們放牧牛羊歇腳的地方，戰爭爆發後人丁稀少，耕地尚且荒蕪，牛羊更難覓蹤影。這些簡陋的草棚，成為流寇們的棲身之所。

熟讀兵書的司馬懿不會武功，此時只能任人宰割。流寇的頭目名叫周生，見司馬懿順從的樣子，也就放下心來，安排手下人到孝敬里通風報信，讓司馬家拿錢贖人，如若報官，立刻撕票。

流寇的邏輯是，司馬氏這樣的大家族，一定積蓄不少，這一筆買賣，定能大賺。

第二天，來贖人的是胡昭。胡昭剛好從隱居的陸渾山趕過來，碰到了這樁事，作為莫逆之交，他不能不管。

這是一番唇槍舌劍。胡昭先是把司馬家族的家底透露出來，剛從黎陽避亂回來，家產散盡，要錢沒有，要命有一條，消除流寇幻想。接著曉之以理：你們都是義士，要除暴安良，不應劫殺良善。然後對流寇動之以情，司馬懿是好人，從不欺壓百姓，經常周濟窮人，今後各位飢了渴了，把司馬家當成自己家，儘管隨意吃喝。最後，胡昭向流寇指以明路：各位義士都身手矯健，打家劫舍不是長久之計，不如到軍中效力，定能建功立業，拜將封侯也未可知。

胡昭口吐蓮花，三寸不爛之舌說得天花亂墜，流寇們還真的動了心，不過又將信將疑，周生問：我們這些人劣跡斑斑，軍中怎麼會信任我們？ 我們前去投軍，不是剛好自投羅網嗎？ 胡昭告訴周生，當朝首席高參（意指級別或才能高的參謀人員）叫荀彧，是潁川人，跟自己是老鄉，頗有交情，可以幫助引薦。攀上了荀彧這樣的大人物，加官晉級只在朝夕之間。

周生又問，空口無憑，荀彧大人能相信我們嗎？ 胡昭當即扯下衣服一角，修書一封，向荀彧推薦周生為校尉。他交代周生一定要報上胡昭的名字，把信親手交與荀彧。

胡昭憑一張利嘴救了司馬懿，雙方皆大歡喜。

當周生帶著胡昭的親筆信見到荀彧時，荀彧囑咐左右將周生拿下，當即斬首。

小人物的悲劇在於，能力總是無法匹配自己的夢想。

後來很熟之後，司馬懿問荀彧，為什麼要殺周生。荀彧說：我平生最痛恨沒有道義、胡作非為之徒，胡昭瞭解我，故意把周生交給我，就是為了讓我殺掉他。

荀彧站在道德高地解釋為什麼要殺死周生，其實更重要的原因在於，荀家是潁川知名的世家望族，他們的規則就是不跟下等人一起玩，根本不可能與流民小混混為伍，否則，會被認為是人生的一個汙點，從而在這個圈子裡抬不起頭。

荀彧不是曹操，他的門閥觀念根深蒂固。

當時，社會階層界限清晰，世家大族被稱為士族，他們相互結盟，締結成利益集團，掌握和壟斷社會資源，是影響政治生態的主要政治力量。

荀彧是曹操麾下首席謀士，又是曹操陣營最大的文人集團——潁川士族的首領。經過這次被劫持綁架事件，又通過胡昭的引薦，司馬懿結識了荀彧，從此和潁川士族走在一起，成為潁川集團拉攏和支持的後起之秀。

總有一些小事件，游離於人生的主旋律之外，看似無關緊要，卻又隱隱牽扯出重要線索，如草蛇灰線，伏延千里，最終指向人生的目的地。

相關書摘 ▶《重說司馬懿》：司馬家有「路人皆知」的司馬昭，也有「大魏純臣」司馬孚

書籍介紹

本文摘錄自《重說司馬懿：忍出個路人皆知》，楓樹林出版

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作者：郭瑞祥

這個世界，堪稱人物的人畢竟不多。歷史上的司馬懿，是一位備受關注而又飽受爭議的人物。

千百年來，有人想要他遺臭萬年，有人想為他翻案正名。所以，司馬懿是一個有背景、有故事、有個性的人，是一個值得後代閱讀的人。

本書試圖通過對司馬懿人生經歷的描述，揭示影響他成功的社會環境和神祕的家族力量， 為讀者理清歷史發展脈絡，透析人生榮辱規則，真實地再現魏晉時代波瀾而詭祕的社會風雲。

這是一頁歷史，也是一段故事。我們走近他，會有意想不到的收穫。

Photo Credit: 楓樹林

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航