《重說司馬懿》：司馬家有「路人皆知」的司馬昭，也有「大魏純臣」司馬孚

文：郭瑞祥

司馬昭之心，路人皆知

司馬師將權力的接力棒交給了弟弟司馬昭。

司馬昭，字子上，出生於西元211年。那時司馬懿出仕不久，正跟曹丕打得火熱。年輕時司馬懿讓他在軍隊和地方上歷練，沒有大功，但長了不少見識。

司馬師臨終前，司馬昭從洛陽趕到許昌看望他。魏帝曹髦希望趁機削弱司馬氏勢力，令司馬昭留守許昌。司馬昭公然抗旨，親自領軍隊回到洛陽。曹髦無奈，只好接受既定事實，封司馬昭為大將軍，加侍中，都督中外諸軍，錄尚書事。司馬昭接過權柄，獨攬朝政。

各地將領或受司馬氏恩典，或由司馬氏提拔，都屬於司馬昭比較放心的人。只有諸葛誕，年輕時與何晏、鄧颺、諸葛玄等浮華子弟在一起沽名釣譽，這些人先後被司馬氏誅殺後，諸葛誕心中不安，暗中豢養死士，以防不測。

司馬昭知道諸葛誕有異心，故意召他入朝，逼其造反。

西元257年五月，諸葛誕在淮南殺死揚州刺史樂，並向東吳請求援兵，正式反叛，反叛隊伍達十五萬左右。

司馬昭決定親自率兵征討諸葛誕，但他對皇帝不放心，生怕不安分的小皇帝脫離視線，難以控制，於是挾持皇帝、太后親佂。

七月，司馬昭率青、徐、荊、豫四州和關中軍共二十六萬，圍攻壽春。諸葛誕吸取毌丘儉反叛教訓，堅守壽春不出，以逸待勞，依仗堅城打守衛戰。東吳派文欽等人率三萬人增援壽春城。

每逢夏秋，壽春都會有一段暴雨天，城外地勢低窪，常常被淹成汪洋大海。魏軍不瞭解情況，在城外安營扎寨，諸葛誕以為魏軍很快會潰退。不料那一年，偏偏遭逢大旱，自司馬昭大軍圍城開始，始終滴雨未下。

時間一長，城中糧食不濟，諸葛誕和文欽漸漸產生矛盾，諸葛誕竟殺死文欽，文欽兒子文鴦、文虎投降司馬昭，城中軍心不穩。

次年二月，壽春城破，諸葛誕被殺。

頗為諷刺的是，魏軍剛剛攻入城中，當天一場大雨傾盆而下，城外魏軍大營頓時變成沼澤。

司馬氏不僅有實力，也有運氣。

天意在司馬。

王凌、毌丘儉、諸葛誕都起兵於淮南，史稱「淮南三叛」。

淮南三叛被平定後，再沒有軍事力量能夠挑戰司馬氏威權。

然而政治上最大挑戰才剛剛開始。

西元260年，不甘心一直當傀儡、擔心社稷不保的二十歲皇帝曹髦，決定孤注一擲，寧為玉碎，不為瓦全。農曆五月初六夜，他詔見侍中王沈、尚書王經、散騎常侍王業，對他們說：「司馬昭之心，路人皆知。我要帶領你們親自去討伐他！」王經極力勸說，曹髦不聽，將黃絹詔書扔在地上說：「就這樣決定了！」然而，王沈、王業都死心塌地地忠誠於司馬氏，出了宮殿，他們急忙跑去向司馬昭打報告。

司馬昭命中護軍賈充早做戒備。

曹髦率領宿衛和太監奴僕拿起武器衝出皇宮，賈充帶兵阻攔，遭曹髦喝斥，聲稱敢有抵抗者滅族，賈充手下兵將不敢迎戰。賈充大聲呵叫：「 司馬公養活你們，正是為了今日立功。」太子捨人成濟膽大，挺起長矛將曹髦刺死。

事後，尚書僕射陳泰悲慟欲絕，對司馬昭說：「只有殺掉賈充，謝罪於天下。」然而，司馬昭只是拿成濟做了替罪羊。

曹髦有才有志有烈性，雖敗猶榮，死猶可敬。

弒君之罪，大逆不道，曹髦之死，在政治上對司馬氏是沈痛打擊。司馬昭被迫放慢代魏自立步伐，曹魏社稷得以短暫延續。曹髦之死的影響一直延續到晉朝，晉朝雖然建立，但無法收拾人心，政權一直缺乏向心力，與司馬昭弒君不無關係。

六月初二，十五歲曹奐繼位，不得不看司馬昭臉色行事。

司馬昭延緩篡位，還有一個重要原因，在於沒有多少能拿得出手的政績。他希望能夠通過戰爭樹立威信，把目光盯住了相對弱小的蜀漢。

當時蜀漢軍隊主力由大將軍姜維帶領，常年北伐與魏軍作戰，屯兵在漢中西北部的沓中（甘肅省舟曲縣），漢中、成都防守極其薄弱。

西元263年八月，司馬昭徵兵十八萬，分三路伐蜀。一路由征西將軍鄧艾率三萬人馬從狄道（今甘肅臨洮）向沓中，牽制姜維；一路由雍州刺史諸葛緒率三萬人馬，從祁山出發進攻陰平郡（今甘肅文縣）橋頭這個地方，掐斷姜維回援漢中、成都的後路；一路由鎮西將軍鐘會統領十多萬主力部隊，從褒斜道、駱谷道兩路進攻漢中。

從這三路軍隊分工來看，鐘會為主力，負責進攻成都，鄧艾和諸葛緒輔助進攻，牽制蜀軍主力。

得到魏軍進攻的消息，姜維請求蜀後主劉禪派兵增援，把守關中通往漢中的道路要隘。

劉禪聽信宦官黃皓讒言，輕信魏軍只是虛張聲勢，竟毫不設防，任由鐘會大軍輕鬆到達漢中，基本沒有受到像樣的抵抗。

得知漢中失守，姜維急忙率軍隊後撤，逼退諸葛緒，從橋頭退守到劍閣（今四川省劍閣縣），擋住鐘會大軍。兩軍相峙，鐘會攻不下劍閣，糧食將盡，打算撤兵。沒有人料到，作為輔攻的鄧艾，創造了奇跡，使這一場戰爭成為三國終結的揭幕戰。

鄧艾部隊追擊姜維到陰平，沒有往劍閣同鐘會會合，而是從陰平繞道劍閣後方，直搗涪城（今四川省綿陽市）。嚴格來說，從陰平到涪城除了途經劍閣，沒有其他道路。然而鄧艾就是在這無路可走之處，走出了新的道路。他率領一萬人，翻越劍閣西一百裡外的摩天嶺，經唐家河、落衣溝、陰平山、馬轉關、靖軍山等數個崇山峻嶺、激流險灘，徒步七百里，硬是到達了涪城！ 上山時，他們抓著樹枝攀援在懸崖邊行走，下山時，他們甚至用毛氈裹住身體，從山上滾落下來。

鄧艾軍隊從天而降，嚇壞了蜀國君臣。蜀軍一擊而潰，後主率群臣出成都投降鄧艾，同時令姜維投降鐘會。蜀國滅亡。

立了大功的鄧艾，驕橫不遜，被諸將誣陷並殺掉。鐘會更是握重兵反叛，然而將士心志各異，最後死於兵變。

魏軍順利推進，京師捷報頻傳，助長了司馬昭威望。十月，他接受魏帝冊封，爵加晉公，位遷相國，受九錫，完成了篡魏的最後一步。

正當司馬昭緊急謀劃取代曹魏之時，不料於西元265年，病死洛陽，終年五十五歲。

他兒子代魏稱帝後，追封其為文帝，廟號太祖。

司馬孚：永遠的魏臣

司馬家族中，另一個不得不說的人物，是司馬懿的胞弟司馬孚。

高平陵政變時，司馬孚協助司馬師一同控制洛陽司馬門，為司馬氏執掌政權立下功勞。此後，被任命為司空、太尉，爵封長社縣侯。

西元253年，東吳權臣諸葛恪進攻合肥新城，引誘魏國救援，打算殲滅救兵。司馬師安排司馬孚為魏國總督軍，率領毌丘儉、文欽等救援合肥新城。司馬孚識破了諸葛恪計謀，把大軍駐紮附近威懾敵人，卻不急於求戰。諸葛恪圍困合肥數月，一無所獲，反而陷入困境。一個月後，司馬孚認為時機已到，開始進攻，諸葛恪敗亡。

新城之勝，不僅樹立了司馬師威信，而且加劇了東吳內鬥，不久，諸葛恪被殺，東吳朝政陷入動蕩。

西元255年，姜維乘司馬師新喪，司馬昭地位未穩，組織第八次伐魏。司馬孚親自掛帥，鎮守關中，統率諸軍，擊退蜀軍，獲勝後榮升太傅。

曹髦被殺時，百官都不敢靠近，只有司馬孚和陳泰走上前去，他抱起曹髦屍體，將頭枕在自己的大腿上，失聲痛哭道：「殺陛下者，臣之罪！」並上表奏請捉拿主凶。太后欲以平民身分安葬曹髦，司馬孚表示反對，和群臣上奏，請求葬以王禮。

從此以後，司馬孚有意疏遠司馬昭，不參與司馬氏代魏建晉進程。

西元265年，司馬昭兒子司馬炎逼迫魏國皇帝曹奐禪位，貶為陳留王。曹奐離京時，只有司馬孚為他送行，拉著他的手，淚流滿面，悲戚地說：「臣死之日，固為大魏純臣也。」意思是臣一直到死，都純粹是大魏之臣。言外之意，不認同晉對魏的取代。

司馬孚雖然不太配合後輩們篡魏，但畢竟對司馬氏掌握政權立下過汗馬功勞，輩分和年紀又長，司馬昭、司馬炎都不敢慢待他。司馬昭封晉王時，加他為長樂公；司馬炎建晉國後，封他為安平王，拜太宰、持節、都督中外諸軍事。太宰就是太師，是最高的榮譽官職。每次見面，司馬炎都以家人身分下拜。

受到如此尊崇，但司馬孚從來沒有表現出半點喜色，總是顯得憂心忡忡。

司馬孚是名副其實的老壽星，西元272年，晉朝建立八年之後，司馬孚才去世，享年九十三歲，比司馬懿長二十歲！

死後，謚號為「獻」。獻者，曰聰明睿智，曰博文多能，曰聖哲有謀。

司馬孚喪禮備極哀榮。晉武帝司馬炎為其舉哀三日，贈東園溫明祕器。後世皇室禮敬宗室，「依安平獻王孚故事」成為最高規格的樣板。

魏明帝曹叡剛繼位時，問身邊人：「司馬孚有他兄長的風範嗎？」身邊人回答道：「二人相近。」可見司馬孚才能不遜於司馬懿。這樣有能力、有地位的人，做過尚書令，處於權力鬥爭的中心，也統率過軍隊，還享受過太傅、太宰這樣的尊崇，但卻沒有顯示出突出的才能，沒有留下卓越的功勳。其實，司馬孚更像一個「大隱隱於朝」的政治隱逸者，淡泊、謹慎、低調，也正因為此，司馬孚受到方方面面的尊重。

司馬孚最讓人記憶深刻的，還是始終堅稱自己乃「大魏純臣」。

司馬孚是魏國的開國元老，對魏朝一定有忠誠和留戀。面對魏晉之變，一邊是故主，一邊是家族，司馬孚必須在士人道德、君臣倫理、家族地位乃至於個人情誼等錯綜複雜的矛盾中作出政治選擇，這是困難的選擇，他無法選擇以死祭奠曹魏，也無法做出對家族不利的事情，甚至還為家族立下功勳，但這不能否定他對魏朝的情感。

家國之間，忠孝之間，無論怎樣選擇，都是撕心裂肺的痛楚。

死前，司馬孚立下遺囑，曰：「 有魏貞士河內溫縣司馬孚，字叔達，不伊不周，不夷不惠，立身行道，終始若一，當以素棺單槨，斂以時服。」

所謂「 貞士」，指志節堅定、操守方正。不伊不周，出典《漢書》，原本指的是王莽，身為宰輔不能像伊尹、周公一樣輔佐朝政，反而謀取篡逆，是譴責之語，在這裡是司馬孚站在家族立場上進行深刻的自責，表示沒有盡到做臣子的職責，聽任司馬氏像王莽一樣篡權奪位。「不夷不惠」出自漢代儒學經典《法言》，意思是不能像周代時伯夷那樣做個至死不仕的隱士，也不像春秋柳下惠那樣偏執耿直，而是選擇了中庸折衷的處事方式。司馬孚的意思是：自己沒有同家族合作謀逆篡魏，也沒有同他們作決裂和鬥爭，最終選擇了聽之任之和保全自己，即魏晉名士所推崇的「不屈其意，不累其身」、「立身行道、始終若一」。這表明，在內心裡，司馬孚始終認同自己是「大魏純臣」，卻只能試圖在「不夷不惠」中尋找一種平衡。

這是司馬孚對自己最中肯、最真實的評價，反映了他內心痛苦的矛盾掙扎。

司馬懿子孫篡逆，司馬孚則「大魏純臣」，從不同角度去審視，都別是一種風景。

穿越歷史的迷霧，怎麼能讀懂那些叱吒風雲背後的真心、真相、真情？

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書籍介紹

本文摘錄自《重說司馬懿：忍出個路人皆知》，楓樹林出版

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作者：郭瑞祥

這個世界，堪稱人物的人畢竟不多。歷史上的司馬懿，是一位備受關注而又飽受爭議的人物。

千百年來，有人想要他遺臭萬年，有人想為他翻案正名。所以，司馬懿是一個有背景、有故事、有個性的人，是一個值得後代閱讀的人。

本書試圖通過對司馬懿人生經歷的描述，揭示影響他成功的社會環境和神祕的家族力量， 為讀者理清歷史發展脈絡，透析人生榮辱規則，真實地再現魏晉時代波瀾而詭祕的社會風雲。

這是一頁歷史，也是一段故事。我們走近他，會有意想不到的收穫。

Photo Credit: 楓樹林

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航