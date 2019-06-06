《生物演化的45堂公開課》：為什麼醜男不會絕子絕孫？有性繁殖的「紅皇后假說」

文：陶雨晴

為什麼醜男不會絕子絕孫？為什麼雌松雞鍾情雄松雞花哨不實用的尾巴呢？為什麼動物會炫耀自己華麗的特徵、不怕因此提升自己被獵擊的機率呢？

寄言全盛紅顏子，應憐半死白頭翁。

此翁白頭真可憐，伊昔紅顏美少年。 ——劉希夷《代悲白頭翁》

崇拜美麗的世界

這個題目難免會招來一些憤怒：醜男何處來？這問題有什麼好問的？搞清楚美男在哪更重要！且慢，在這個牛人吃肉、熊人喝湯的世界裡，美男兒孫滿堂，醜男打一輩子光棍，按理說醜男早就該絕嗣了。醜男居然一直存在，真的是個問題。

不過，我說的不是人類，而是鳥類……

北美草原上的艾草松雞（學名Centrocercus urophasianus）是世界上最崇尚「看臉」的動物之一。每當春天，雄松雞就會六七十隻一群，聚集在空地上，各自占領一小塊領地，展示自己的華麗婚服。雄松雞高視闊步，尾巴展開成一把摺扇，昂首挺胸，露出胸前一大捧雪白的茸毛，胸前兩個渾圓的黃色氣囊，好像一盤煎雙蛋。雄松雞使勁把這兩個氣囊裡的氣擠掉，會發出「咕咚」一聲巨響，以壯聲勢。雄松雞搔首弄姿時，衣著樸素的雌松雞陸續到場，選擇如意郎君。

在我們看來，這場面很像一場明星選秀節目，科學家把這種雄性動物的比賽，稱為「求偶場」（Lek）。有求偶場習慣的鳥類，雄鳥都有極其誇張的裝飾和非常激烈的繁殖競爭。最受歡迎的「美男子」，一個早上就能獲得幾十次婚配的機會，而大多數相貌平庸的倒楣松雞，則是一無所獲。

在自然界裡，為了繁殖，動物發展出各式各樣的方法，對異性進行炫耀，有的舉行山歌會，有的拚死搏鬥，有的披上最燦爛的顏色，有的表演驚心動魄的雜技，園丁鳥甚至發展出了「藝術」。雄鳥用草搭一個全無用途的「房子」，四周擺滿色彩鮮豔的東西，花朵、野果、甲蟲翅膀，甚至瓶蓋。雌鳥會受到這個古怪的展覽的吸引，飛來與雄鳥喜結良緣。雄園丁鳥還懂得嫉妒，如果有別的雄鳥在牠的「房子」附近舉辦展覽，牠會偷偷飛過去，叼走情敵的飾品。

好看還是實用？

扇形尾巴和荷包蛋模樣的胸脯，不僅普通人看起來奇怪，也對達爾文提出了挑戰。按理說，生存競爭是殘酷的，動物應該沒有精力研究藝術之美，為什麼雌松雞鍾情於花哨不實用的裝飾呢？發展這些「繡花枕頭」般的特徵，難道不會浪費寶貴的營養，或者降低逃走的速度，害牠們被凶禽猛獸吃掉嗎？

為此進化生物學家絞盡了腦汁。一個解釋松雞尾巴存在的理論，是偉大的英國數學家和生物學家羅納德．愛爾默．費雪（Ronald Aylmer Fisher）提出的。他的答案很簡單：漂亮的尾羽也許是繡花枕頭，但只要大多數的雌松雞，都喜愛漂亮的雄松雞，雌松雞選擇繡花枕頭就是合理的。喜愛美男子的雌松雞，生的兒子也會是美男，這樣她的兒子就會迷倒眾多雌松雞，給她帶來許多孫子孫女。如果她偏愛比較樸素的雄松雞，生的兒子不好看，將來她的子孫也會很稀少。

所以，雄松雞「長出華而不實的尾羽」的基因和雌松雞「喜歡華而不實的尾羽」的基因，手牽手邁向下一代。如今，只有崇尚美男的雌松雞和華而不實的雄松雞存留於世。

另外一種解釋比較樸實剛健，是以色列的動物學家阿莫茨．扎哈維（Amotz Zahavi）提出。他認為雄性動物能負擔得起許多累贅的裝飾品仍然好好地活著，正說明牠們的傑出。這很像日本少年漫畫裡，英雄在修練武功時身背負重，或者在腳上綁著鉛袋，在觀眾看來，這些負重是他們強壯和英勇的最好證據。同樣的道理，雄松雞炫耀華而不實的尾羽，正是在表明自己是健壯、聰明、免疫力出色的雄性。

物理學上的醜男

好了，我們回到最早的問題。漂亮的雄松雞妻妾成群，身後會留下許多和牠一樣的英俊子嗣，這樣下去用不了幾代，所有的雄鳥都會變得一樣英俊。雖然美男多不是件壞事，但如果醜男斷子絕孫，誰又來當美男的綠葉呢？

製造尾羽和其他漂亮特徵的配方——生物的基因，常常會產生突變，也許是因為宇宙射線轟炸，也許是基因複製時本身產生的錯誤。突變大多是無害無益的，但也有一些突變會引起遺傳病，例如色盲症。雄松雞美麗的丰姿，需要許多基因配合才能製造出來，這個過程非常精妙，也非常容易出錯。也許就是基因突變把美男變成了醜男。

這個答案看似有理，然而太簡單了，它是物理學的答案，不是生物學的答案，更不是進化論的答案。想要找到更複雜的答案，我們還要在生物的世界裡深挖一層。

紅色皇后的腳步

美國進化生物學家威廉．唐納．漢彌爾頓（William Donald Hamilton）是偉大的學者，也是費雪的「雌松雞喜歡漂亮雄松雞是因為她們的兒子也會很漂亮」理論的支持者。他在解釋「醜男何處來」的問題時，邁出很大的一步：他解釋了為什麼生物需要有性繁殖。

有性繁殖規定了，要兩個生物才能產生後代，無性繁殖的效率比它高一倍，所以男歡女愛真的是一種很奢侈的東西。漢彌爾頓的解釋是，美國生物學家利．范．凡威倫（Leigh Van Valen）提出的「紅皇后假說」（Red Queen Hypothesis）。

這個奇怪（但看起來很帥）的詞，來自英國數學家路易斯．卡羅（Lewis Carroll）的童話《愛麗絲鏡中奇遇》（Through the Looking-Glass, and What Alice Found There），紅皇后是裡面的角色，在她的世界裡，地面會飛快地移動，人必須不停奔跑，才能留在原地。不知道跑步機的發明者有沒有受到卡羅的啟發。

還是說動物吧，最簡單的例子：獵豹必須抓到瞪羚，否則就會餓死。經過一代又一代的激烈競爭，跑得慢的獵豹餓死了，活下來的都是精銳中的精銳。然而今天的獵豹，雖然有一百公里的時速，像跑車一樣酷炫的流線體型，牠們捕到的瞪羚卻不比祖先多。因為獵豹遭受生存競爭考驗的同時，瞪羚也在遭受考驗，只有跑得最快的瞪羚才能生存。

獵豹和瞪羚都被拴在紅皇后的跑步機上。兩方不斷地進化，越跑越快，但牠們得到的東西，並沒有跑得慢的祖先多。獵豹沒有殺絕瞪羚，瞪羚也沒有餓死獵豹。

誰是眾生真正的敵人？

跑得更快的獵豹是從哪裡來？基因突變。偶然有一些變異會使獵豹跑得更快。有性繁殖豐富了基因多樣性。有性繁殖會結合父親和母親兩方的基因，你可能有來自母親的血型基因和來自父親的眼睛顏色基因，因為基因很多，混合的花樣也是千奇百怪，所謂龍生九子，各有不同。如果所有生物都依賴無性繁殖，大家長得都一模一樣，沒有誰跑得更快，紅皇后的競賽就會無法開場。

這樣說來，有性繁殖是為了對付獵豹和瞪羚而存在的？

漢彌爾頓要插一句，瞪羚的對頭就只有獵豹嗎？毛髮上有跳蚤，血液裡有細菌，細胞裡有病毒，這些都是瞪羚的對頭，也是我們的對頭。雖然你不太可能在《動物世界》裡看到跳蚤一家，但牠們比獵豹要厲害得多。大型的捕食者雖然可怕，但充其量不過那麼幾種，細菌則是所有生物中家族最興旺的，一撮土裡就可能包含幾千種細菌。病原體的殺傷力也是無與倫比。在我們這個時代，每年有一億人染上瘧疾，一百至二百萬人死亡。歷史上最可怕的一次瘟疫，可能是一九一八年大流感，波及美國、印度，中國和歐洲的一些國家，死亡人數以千萬計。

更糟糕的是，病原體的壽命短暫，繁殖迅速，更新換代也快，細菌一天能繁殖幾千代，它們產生的基因突變數量超過我們，所以它們的進化速度也超過我們。細菌以驚人的速度產生對抗生素的抗藥性，讓醫生頭疼不已，這都是進化活生生的例子。

馬鈴薯和蝸牛的防禦戰

可怕的病原體就像小偷一樣，想溜進我們的細胞，而細胞經常是大門緊閉。如果有少數變異的細菌，能撬開「門鎖」，它們就可以享受人肉盛宴，繁殖許多後代，家族興旺。

如果所有生物都是無性繁殖，直接複製母親的模樣，所有人（生物）的防禦措施都一樣，「小偷」只要會開一種鎖就可以吃遍天下了。

無性繁殖的「鎖」，不利於抵抗細胞的「小偷」，可以在人類社會中找到例子，那可是血淋淋的教訓。馬鈴薯通常是無性繁殖的（種塊莖而不是種子），我們種的許多馬鈴薯，都有相同的基因，如果一種病原體攻破了它們的防線，就是兵敗如山倒。歷史上，一八四五年愛爾蘭爆發過一次嚴重的大饑荒，主要原因之一就是黴菌導致的馬鈴薯晚疫病（Potato Late Blight）殺死了大量的莊稼。

不能指望一招鮮，防守嚴密固然重要，推陳出新也很重要！

這時，就需要漢彌爾頓帶著他的有性繁殖……啊不，是有性繁殖理論來拯救我們了。

有性繁殖會產生多種多樣的後代，雖然很多基因突變是中性的，但跟病原體做鬥爭，需要的不是前進，而是改變，只要換一把細菌認不出的新鎖，不管新鎖的防盜功能是否更好。細菌面對陌生的防禦戰術，就會吃癟。在紅皇后的競賽裡，有性繁殖在我們身後猛推一把，讓我們可以跟跑得飛快的細菌病毒並駕齊驅。

我們也可以講一個自然界的例子，生活在淡水裡的小螺螄——紐西蘭泥蝸（學名Potamopyrgus antipodarum）。這種小動物可以有性繁殖，也可以無性繁殖。侵染螺螄的寄生蟲，大多生活在湖邊淺水裡。科學家們驚喜地看到，淺水裡有性繁殖的螺螄多，深水裡無性繁殖的螺螄多。克隆螺螄生育速度快，然而在病原體流行的世界裡，有性繁殖的螺螄能發揮自己的優勢。

寄生蟲創造愛情？

漢彌爾頓對病原體和有性繁殖的問題情有獨鍾。他與美國女生物學教授馬琳．祖克（Marlene Zuk）還提出了一個理論，不僅有性繁殖是和病原體鬥爭的結果，有性雄松雞長成美男，本身就是證明，自己能和病原體做鬥爭。

漢彌爾頓和祖克比較了許多鳥類，發現那些雄性最花哨、最虛榮的鳥，通常也生活在寄生蟲、細菌氾濫的環境裡。這可以說是一個常識：得了重病，雄性動物就很難長出華麗的裝飾品。例如，判斷公雞健康的一個標準是雞冠紅豔，感染寄生蟲的公雞，雞冠會變得蒼白，表面光禿無毛，如果存在寄生蟲，一眼就可以看出來。

雄性動物炫耀這些特徵，似乎正是說明自己的免疫力優秀，可以抵抗病原體，這倒讓我們想起了扎哈維的答案。背負著「繡花枕頭」特徵的雄松雞，實際上是最厲害的英雄。

此翁白頭真可憐，伊昔紅顏美少年

病原體是如此可怕，如果有一隻松雞（甚至一個人），天生具備與眾不同的基因，與眾不同的防禦手段，就可以成為最受歡迎的美男子。因為健康，牠的羽毛和氣囊會格外華麗，格外吸引雌松雞的注意。然而好景不長，美麗的雄松雞會成為一大堆孩子的父親，這雖然是一件好事，但也埋下潛在的風險。牠的子孫越多，越多的松雞會擁有相似的免疫系統。

如果有細菌，通過基因突變獲得新的辦法，衝破華麗雄松雞獨特的免疫系統，就能一舉消滅一大批松雞。風水輪流轉，當初美男子戰勝細菌，靠的是自己基因的稀少和陌生，現在他已經不再稀有。

現在我們得到醜男出現的答案了。自然界不斷在重複，白馬王子出現－火一陣－衰落的循環。今朝的紅顏子，很可能明天就變成白頭翁。與此同時，另一個與眾不同的白馬王子崛起，重新度過一段短暫華彩的日子。也許使每一代松雞傾心的，都是一樣的美貌，但尾羽和氣囊所代表的基因已經變更無數代。

根據漢彌爾頓的理論，今天成功的基因，明天說不定就不成功，松雞始終無法一勞永逸地擺脫細菌，細菌也不能把松雞斬盡殺絕。土地移動不停，必須飛跑才能留在原地。這是一個輪迴，短暫而璀璨，矛盾而荒誕。眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了，雞生如戲，一切的背後，是一場紅皇后的賽跑。

書籍介紹

本文摘錄自《生物演化的45堂公開課：從不可思議到原來如此》，日出出版

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作者：陶雨晴

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為什麼醜男沒有絕子絕孫？

為什麼鴨子認不出自己孵的是天鵝蛋？

為什麼猴子不應該吃香蕉？

為什麼鳥會懂得釣魚的技術？

為什麼有些動物會吃自己的便便？

為什麼墜樓的貓死亡率只有10％？

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為什麼阿根廷蟻能建立起幅員廣大的超級蟻國？

為什麼有的動物對獵物「捕」而不「食」？

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為什麼人類喜歡把動物擬人化？

鳥飛蟲走，萬物彼此相異又共存，一切都遵守自然的法則與規律運行，而人類用來認識規律的辦法，有些接近客觀真理，有些則是荒誕不經，透過45堂生物演化公開課，作者化身大自然解說員，用數學、物理的方法拉長自然的時間簡史，從物種起源到萬物演化，以不同尋常的角度帶領我們博覽大自然的奇妙，藉由生物的獨特習性，設計有趣的情境對白，在莞爾一笑中看懂生物行為背後的科學解釋。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九