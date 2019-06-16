假牙不合適，可能引起「繼發性齲齒」或牙周病

文：林芊聿（健康傳媒）

民眾常因蛀牙、牙齒斷裂或缺失，需要復形物填補或牙冠製作以恢復咀嚼功能及外型，但又會考量美觀上的問題。成大醫院口腔醫學部贋復補綴科林孟瑤醫師特別提醒指出，講究假牙的美觀效果，需建立在健康的組織及良好咀嚼功能的基礎上。如果一味追求美觀，忽略底下牙齒的狀況，做出不合適的假牙，可能引起繼發性齲齒或牙周疾病等問題，得不償失。

林孟瑤醫師表示，現代人對於牙齒美觀的要求越來越高，臨床上牙齒缺損的復形材料選擇，除了考量牙齒缺損狀況、所需強度大小外，也都會注意美觀上需求。以往給人外觀好看但不耐用印象的陶瓷材質，隨著科技的進步，使全瓷復形物兼具適當強度、良好生物相容性，及能夠達到與自然牙相似等優點，漸漸成為主流，被廣泛應用於陶瓷貼片、嵌體、傳統固定式假牙及植牙支持之固定式假牙等。

圖／成大醫院提供

林孟瑤表示，針對牙齒不同的缺損狀況，修補的方式與使用的材料會不一樣。像齒質缺損範圍不大且非主要受力區（像前後牙較小的窩洞），填補常用複合樹酯作為材料；但對於缺損範圍過大或位於需要長期承受咀嚼力的區域，有體積聚合收縮、邊緣微滲漏、強度不足等現象的複合樹酯，就比較容易產生填補物斷裂、磨耗、變色及二度齲齒的情形。

陶瓷鑲嵌則有優異的生物相容性、較佳的物理強度，更適合缺損範圍較大的病人；至於需要固定假牙贋復的齒質嚴重破壞及根管治療病人，可選擇的牙冠材質包括有全金屬牙冠、金屬燒附瓷牙及全瓷牙冠：

金屬牙冠：因為金屬製作，堅固且密合度佳，但因顏色與自然齒色不同，很容易在微笑或張嘴時一眼就看出哪顆是假牙。 金屬燒附瓷冠：在金屬基底外層燒附陶瓷的牙冠，有較好的美觀效果，但牙齒需修磨較多，且透光度不佳，假牙容易顯得死白，假牙邊緣也會產生金屬黑影。當受到過大的咬合力時，金屬之上燒附的陶瓷可能產生崩落或斷裂，植體支持的固定假牙在受力時，因不似自然牙有牙周韌帶的緩衝，瓷裂發生的機率會更高。 全瓷牙冠：在承受咬合力較大而美觀較不重要的後牙區，高強度但透光度較差的全氧化鋯冠會是合適的選擇。而目前也廣泛應用於植體支持式牙冠及支台齒，可避免常見的瓷裂併發症，相較金屬牙冠看起來自然。在美觀需求較高而受力較小的前牙區，則可考慮使用透光性較佳的二氧化矽全瓷冠或高透性氧化鋯，來模擬自然牙的色澤及透明度。

林孟瑤也強調，在接受治療時，應與醫師討論並配合維護口腔清潔及定期檢查，才能使假牙發揮盡善盡美的效果。

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